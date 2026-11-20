Mandy aparece en una misión temprana de GTA 6 que se activa tras un encargo de Brian Heder. (Foto: Rockstar Games)

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A pocos días del lanzamiento global de GTA 6, varios jugadores ya avanzan por las misiones iniciales del juego de Rockstar Games y comparten sus primeros percepciones. Hasta en Infobae tecno ya lo pudimos probar.

Entre los personajes que despertaron atención figura Mandy, una inquilina que aparece en el primer capítulo y concentra parte de las conversaciones de la comunidad.

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Su presencia gana peso porque llega antes de que Lucia Caminos se integre de lleno a la historia del juego. Mandy no figuró en las imágenes promocionales del juego, pero su escena con Jason Duval en la misión “Las tuberías” generó varias búsquedas y videos en redes sociales y plataformas digitales.

Jason Duval debe reparar una cañería en la casa de la inquilina para cobrar el alquiler. (Foto: Rockstar Games)

Cuál es la relación entre Jason Duval y Mandy en GTA 6

Mandy es una de las inquilinas de Brian Heder, el propietario que aloja a Jason y le encarga cobrar alquileres atrasados. En la misión “Las tuberías”, Brian le pide al protagonista que visite la casa de Mandy para recuperar el dinero pendiente.

El encuentro revela un vínculo previo entre ambos. Mandy sostiene que mantuvieron una relación y que incluso existieron planes de casamiento, aunque Jason rechaza esa versión y evita profundizar en el tema. La escena presenta a la mujer como una figura insistente, interesada en retomar el contacto con él.

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Al llegar a la vivienda de Mandy, Jason recibe una condición para cobrar el alquiler: primero debe arreglar el lavabo de la cocina. La tarea comienza con la búsqueda de un desatascador en el baño y continúa con la reparación de la cañería bajo la pileta.

Mandy concentra atención en las primeras horas del juego, antes de la aparición plena de Lucia Caminos. (Foto: Rockstar Games)

Durante ese recorrido, Mandy intenta acercarse a Jason y le hace preguntas sobre su vida privada. Revela que siguió parte de sus actividades y gustos por internet, desde la música que escucha hasta el lugar donde entrena. El protagonista no responde a sus insinuaciones y se concentra en completar el encargo.

Cómo jugar con Jason en la misión de Mandy en GTA 6

El jugador controla a Jason Duval durante toda la secuencia. Tras hablar con Mandy, debe entrar a la casa, tomar el desatascador que está en el baño y utilizarlo en el lavabo de la cocina. El procedimiento requiere accionar repetidamente el stick derecho en consolas como PlayStation 5 y Xbox Series.

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Jason Duval y Lucía Caminos son los únicos personajes jugables en GTA 6. (Foto: Europa Press)

Cuando el agua se desborda, Jason debe abrir el mueble inferior y usar una llave inglesa para retirar la obstrucción. Las guías del juego indican que el jugador debe mantener presionado R2 en PlayStation o RT en Xbox durante esa parte.

¿Es posible usar a Mandy como personaje jugable?

Por el momento, Mandy no es un personaje jugable. La misión está diseñada para que el jugador controle a Jason, mientras ella interviene mediante diálogos y acciones predeterminadas. Tampoco hay indicios de que pueda alternarse con ella como sucede entre Jason y Lucia en distintos pasajes de la campaña.

GTA 6 es la tendencia en los últimos días con varios usuarios intentando pasar cada una de las campañas. (Foto: Europa Press)

Su participación tampoco habilita una ruta romántica. Luego de terminar la reparación, el juego permite elegir entre provocar o calmar a Mandy, pero ambas alternativas conducen al mismo desenlace: Jason rechaza sus avances y abandona la casa con el pago para Brian.

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Asimismo, las opciones de diálogo ofrecen variaciones en el tono de la conversación, aunque no alteran el resultado central de “Las tuberías”. Jason mantiene su distancia, Mandy se enoja y arroja al exterior una caja de cigarros que funciona como pago del alquiler.

El jugador puede recoger esa caja antes de retirarse, porque contiene un cigarro Macizo como recompensa opcional. Después, Brian confirma por mensaje que recibió el dinero. La misión forma parte de los encargos de alquiler que sirven para introducir las primeras actividades de Jason en la zona de Leonida Keys.