WhatsApp desarrolla una función de privacidad para estados inspirada en el formato de "mejores amigos" de Instagram. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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WhatsApp está probando una opción para publicar estados ante un grupo reducido de contactos, llamada “Close friends” (amigos cercanos), disponible por ahora solo para algunos usuarios de Android e iPhone. La función se asemeja a la de Instagram y aún no está habilitada para todos.

El rastreador de novedades WABetaInfo informó el 18 de mayo que algunos usuarios de las versiones beta, es decir, de prueba, de WhatsApp para iOS y Android ya podían configurar estas listas. Según el sitio, la compañía las iría habilitando a más personas “en las próximas semanas”. Meta, la empresa matriz de WhatsApp, no dio una fecha de llegada general ni una lista de países, de acuerdo con el sitio especializado gHacks.

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El 19 de noviembre, el sitio GizmoGeek Hub describió la función dentro de la versión beta 2.26.46.11 para Android. Ese informe indica que la pestaña de Novedades muestra un candado que lleva a la configuración de privacidad de los estados, donde aparece la opción “Close friends”.

La pestaña de Novedades de WhatsApp incorpora un candado que da acceso a la configuración de privacidad de los estados. (Europa Press)

Cómo funciona la lista de amigos cercanos

Hasta ahora, WhatsApp ofrecía tres opciones de privacidad para los estados: todos los contactos, todos menos algunos, o solo algunos elegidos. Esta última obliga a marcar a las personas cada vez que se publica. La lista nueva guarda esa selección para reutilizarla, según WABetaInfo.

La aplicación crea por su cuenta una lista llamada “Close friends”. Al armar un estado, el usuario elige entre todos los contactos o esa lista, y desde la misma pantalla puede agregar o quitar personas. La lista se puede editar en cualquier momento.

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Quienes ven la publicación reconocen que es restringida: aparece con un aro morado alrededor del círculo del contacto, tanto en la lista de chats como en la pestaña de Novedades. Los destinatarios ven además el nombre del grupo y su emoji, que por defecto es una estrella.

La lista "Close friends" permite reutilizar una selección de contactos sin marcarlos cada vez que se publica un estado. (Europa Press)

Nadie fuera de la lista ve el estado ni recibe un aviso, y los integrantes no pueden saber quién más está incluido. WhatsApp tampoco notifica a un contacto cuando lo agregan o lo quitan, de acuerdo con WABetaInfo.

Listas propias y límites de la función

La opción no se limita a un solo grupo. El usuario puede crear varias listas con el botón “New” (nuevo) de la pantalla de privacidad, y ponerles nombre y emoji. Los ejemplos son “Family” (familia), “Colleagues” (colegas) y “Students” (estudiantes).

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Como el nombre es visible para los integrantes, conviene elegirlo con cuidado: quien está en la lista lee el título que el usuario le puso. Los cambios solo rigen hacia adelante. Si el usuario quita a alguien después de publicar, esa persona sigue viendo el estado ya compartido, porque la audiencia queda fijada en el momento de la publicación. Los estados de WhatsApp desaparecen a las 24 horas.

Los estados restringidos a una lista aparecen con un aro morado alrededor del círculo del contacto. (Europa Press)

El propio WABetaInfo había anticipado la función el 18 de abril, cuando todavía estaba en desarrollo en las pruebas de iPhone. Para usarla, hay que instalar la beta desde Google Play o TestFlight y esperar a que la empresa la active en la cuenta. Hasta ahora, WhatsApp no publicó un anuncio propio con fecha para todos los usuarios: el despliegue es gradual y sigue limitado a versiones de prueba.

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Nuevas funciones para los grupos

En octubre, WhatsApp lanzó cuatro nuevas funciones gratuitas para grupos, pensadas para ordenar conversaciones activas: la posibilidad de fijar mensajes sin límite de tiempo, el envío del historial reciente a integrantes que se suman tarde a un chat (con cifrado de extremo a extremo), estados grupales que duran 24 horas y se comparten solo con los miembros de un chat específico, y un filtro que agrupa los chats no leídos donde el usuario fue mencionado o recibió una respuesta directa.

Asimismo, la aplicación prepara “llamadas de invitado”, que permitirán sumar a personas sin cuenta de WhatsApp a llamadas de hasta 32 participantes mediante un enlace, con sala de espera y control del organizador, y más adelante integrará esta función con los calendarios de Google y Outlook.

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