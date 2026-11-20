Integrantes de la Procuraduría General de la Nación atienden y trasladan a niños y adolescentes durante un operativo en una terminal aérea. (PGN de Guatemala)

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La Procuraduría General de la Nación (PGN) atendió a 52 niñas, niños y adolescentes extranjeros sin un adulto responsable entre el 1 de enero y el 31 de octubre de 2026 en Guatemala. El registro ya supera en 10 casos los 42 reportados durante todo 2025 y refleja un aumento del tránsito de menores que cruzan el país sin tutor legal.

La mayoría de los adolescentes localizados eran varones de entre 14 y 17 años, originarios de Honduras, México y El Salvador. La cifra corresponde a los primeros 10 meses del año, por lo que abarca dos meses menos que el período completo contabilizado en 2025.

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Los datos provienen de la Procuraduría de la Niñez y la Adolescencia, dependencia de la PGN que interviene cuando un menor extranjero es hallado en territorio guatemalteco sin la compañía de un adulto responsable. Las autoridades migratorias y de seguridad pueden activar el procedimiento, al igual que los propios adolescentes cuando informan que viajan solos.

Varias personas ingresan al Centro de Recepción de Retornados del Instituto Guatemalteco de Migración en Guatemala. (PGN Guatemala)

Guatemala, corredor hacia México y Estados Unidos

Guatemala es una ruta de paso para migrantes centroamericanos que buscan llegar a México y Estados Unidos. Honduras, El Salvador y México aparecen de manera recurrente entre los principales lugares de origen de la niñez migrante no acompañada detectada en ese corredor.

La Red por los Derechos de la Infancia en México ha documentado que al menos una de cada tres personas migrantes que atraviesan la zona es menor de edad. Más del 60% de esos menores estuvo expuesto a algún tipo de violencia durante el trayecto, de acuerdo con esa organización.

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Cuando se identifica a un niño o adolescente sin acompañamiento, el personal de la Procuraduría de la Niñez y la Adolescencia evalúa sus condiciones físicas y emocionales. También identifica los riesgos asociados al desplazamiento y define las medidas de protección correspondientes para cada situación.

La ausencia de un adulto a cargo expone a los menores a situaciones como reclutamiento forzado, trata de personas y agresiones sexuales durante el viaje, según estudios académicos sobre movilidad humana en Centroamérica. La intervención institucional, por ello, no se limita a comprobar la identidad del adolescente.

El retorno coordinado con los consulados de origen

El proceso de retorno comienza con la comunicación entre la PGN y los consulados de los países de procedencia. El objetivo es que la repatriación se realice bajo el principio del interés superior de la niñez, que obliga a priorizar el bienestar del menor por encima de consideraciones administrativas.

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Un equipo multidisciplinario de la Procuraduría de la Niñez y la Adolescencia acompaña el procedimiento hasta la reintegración familiar. La coordinación consular resulta necesaria para establecer el regreso seguro de los adolescentes localizados en tránsito por Guatemala.

El aumento detectado en el país coincide con una tendencia regional. Entre enero y junio de 2026, los menores guatemaltecos y hondureños no acompañados canalizados por autoridades migratorias mexicanas eran mayoritariamente adolescentes de entre 12 y 17 años, según datos de la Unidad de Política Migratoria del gobierno de México.

Las detenciones de menores no acompañados en la frontera entre México y Estados Unidos alcanzaron un máximo histórico en 2024, con más de 384.000 eventos registrados. Una proporción considerable correspondió a menores procedentes de Guatemala, Honduras y El Salvador, países que figuran de forma constante entre los principales orígenes de esta población migrante.

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La PGN sostiene que aplica a los menores extranjeros el mismo marco de protección integral previsto para la niñez guatemalteca. La nacionalidad no constituye un criterio para limitar la asistencia, de acuerdo con la legislación nacional de protección de la niñez y la adolescencia.

La institución no precisó cuántos de los casos atendidos en 2026 concluyeron con un retorno efectivo al país de origen ni el tiempo promedio de los procesos de repatriación coordinados con los consulados centroamericanos y mexicano.