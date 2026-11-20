La barra de Lanús sufrió una interna que terminó con un muerto tras un enfrentamiento a balazos

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12 personas encerradas durante tres horas en un cuarto. 12 ciudadanos decidiendo por primera vez si un crimen barra tendría culpables o inocentes señalados no por jueces, sino por ciudadanos de a pie.

Mientras las cámaras de la televisión estaban en otro edificio judicial siguiendo el caso del Pity Alvarez, en el Tribunal Oral Dos del Polo de Avellaneda-Lanús, seis hombres y seis mujeres estaban haciendo historia. Y el veredicto llegó después de una jornada que nada tuvo que envidiarle a las de las películas de Hollywood: entre debates intensos, posiciones encontradas y la necesidad de tener un fallo unánime, el jurado popular decretó que sólo uno de los barras de la facción oficial de Lanús era culpable del crimen del hincha Jonathan Borda, producido tres años y medio atrás en medio de la sangrienta interna por el poder de la tribuna Granate.

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Los otros tres acusados quedaron absueltos. Uno porque no hubo acusación fiscal y los dos restantes porque el jurado popular sostuvo que no había prueba suficiente que los convenciera de su participación en el hecho. Así, el 25% de quienes llegaron a juicio terminaron con una condena cuya pena se sabrá recién el 1 de diciembre y que será aplicada por el Tribunal 2.

En cambio, cinco meses atrás por el mismo hecho, hubo un juicio técnico por barras que habían elegido que los juzguen magistrados y no ciudadanos. Y ahí fueron condenados a perpetua cuatro de ellos y dos fueron absueltos. Uno sin acusación fiscal y otro por el beneficio de la duda. Exactamente al revés del resultado de este proceso. El 75% fue encontrado culpable. Diferencias de un caso que marca jurisprudencia en la lucha contra la violencia en el fútbol.

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Enfrentamiento a balazos en la barra de Lanús

Para entender lo sucedido hay que remontarse primero al 30 de julio de 2023. Aquella tarde en la previa del partido entre Lanús y Barracas Central la facción oficial del barrio Villa Sapito que se referenciaba en su líder histórico, Diego Fanfi Goncebatte, emboscó a sus rivales del barrio El Ceibo, cuyo jefe era Leonel Mayco Luque, alias el Cordobés. La pelea se había desatado hacía un tiempo porque estos últimos querían tener mayor porcentaje en los beneficios que la barra gerenciaba en la reventa de entradas, los puestos de comida y bebida, la venta de merchandising no oficial, las camisetas del equipo y los puestos de trabajo en las cooperativas de limpieza que manejaba la barra y eran contratadas por el Municipio.

De hecho, en el clásico contra Banfield dos semanas atrás se habían agarrado en la popular y los de El Ceibo fueron echados a golpes de puño y armas blancas. En la semana le habían baleado la casa al Cordobés Mayco Luque y cuando se esperaba otra batalla de consecuencias importantes, la facción oficial ofreció ceder y entregar parte del negocio. Para eso citó a sus rivales a la Plaza Sarmiento, a 500 metros de distancia del estadio, para darles entradas y puestos de trabajo. Pero era una emboscada. La verdadera idea era que los del Ceibo, confiados, llegaran tranquilos y así atacarlos apenas pisaran la plaza. Que fue lo que sucedió: más de 12 balazos surcaron la tarde y hubo cinco heridos y un crimen, el de Jonathan Borda, con un balazo en la sien.

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La Policía, que insólitamente había liberado la zona, dijo que había sido un enfrentamiento de los dos grupos. Por las cámaras de vecinos y de seguridad se supo que no. Y apareció un barra arrepentido que contó cómo se había organizado todo. Con esas pruebas, el fiscal Martín Rodríguez detuvo a 10 integrantes de la barra, aunque no pudo con Mario El Laucha Groli, líder en presencia ni con Fanfi Goncebatte, quien había manejado todo desde la prisión de Mercedes porque estaba purgando una pena por otro homicidio. El primero se fugó ese mismo día, el segundo insólitamente dos meses después cuando tuvo una salida desde el penal. Ambos siguen en la clandestinidad.

Del resto, seis decidieron ser juzgados por un tribunal técnico, como es lo más habitual, y les tocó el TOC 1. Ese proceso se llevó adelante en julio pasado y cuatro terminaron con la condena más alta que se pueda tener: prisión perpetua por homicidio premeditado y agravado por el concurso de dos o más personas y por haberse cometido en ocasión de un espectáculo deportivo. Entre los que recibieron la pena estaba Julián Goncebatte, hijo del líder prófugo. Y dos fueron absueltos.

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Un allanamiento en la causa por la sangrienta interna en la barra brava de Lanús

Los otros cuatro habían confiado su suerte a un jurado popular en lo que fue el primer juicio de esta clase que se realizó en un proceso de asesinato entre barrabravas. La elección tuvo para ellos un efecto positivo: en este caso de los cuatro que llegaron al banquillo, sólo uno, Jonathan Chavarría, alias Chapa, fue encontrado culpable. Los otros tres, Joaquín Owen Soria, Jesús Alejandro Jerez y Adrián Taborda lograron la absolución. Este proceso tuvo el mismo fiscal, Martín Rodríguez, que fue quien instruyó el caso y logró desmontar la versión policial de una riña. Los mismos testigos, y el mismo arrepentido que el juicio técnico y la dirección del debate, la realizó el juez Raúl Sequeiro del TOC 2, que como marca la ley ahora deberá imponer la pena a Soria.

El resultado está por debajo del parámetro habitual de los juicios por jurados. Según los registros públicos que reúne desde 2023 la Junta Federal de Tribunales de Justicia de la Argentina (JUFEJUS) en esta modalidad la condena es del 68%. De hecho, en el primer semestre de este año se realizaron 103 juicios contra 178 personas de los cuales 118 resultaron con veredicto de culpabilidad.

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En el caso particular del crimen en la interna de Lanús, después de las jornadas de audiencias, los 12 ciudadanos elegidos como jurados se retiraron a debatir la situación de los cuatro imputados. Sobre uno decidieron en el momento porque el propio fiscal había considerado que no tenía prueba suficiente para acusar. Sobre los otros dos que terminaron absueltos hubo una discusión aunque por amplia mayoría se consideró que las pruebas no eran contundentes y terminaron considerándolos inocentes. El mayor tiempo lo tomó la decisión sobre Chavarría.

Según pudo averiguar Infobae, diez de los jurados no tenían dudas de su coautoría del hecho, pero otros dos dudaban hasta que finalmente se convencieron y así salió por unanimidad un fallo histórico en el mundo de la violencia en el fútbol.

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