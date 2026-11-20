Elon Musk anunció que Tesla desarrolla una versión del Model Y sin volante ni pedales. (Reuters)

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Tesla prepara una versión autónoma de su SUV Model Y, sin volante ni pedales, capaz de trasladar grupos de seis o siete personas dentro de su servicio de vehículos autónomos. El director ejecutivo de la compañía, Elon Musk, reveló el plan durante una intervención desde China en la DealBook Summit, organizada por The New York Times. Según el empresario, el vehículo busca cubrir un segmento que el Cybercab, el robotaxi de dos plazas de la firma, no puede atender: los viajes familiares.

Musk no precisó fecha de lanzamiento, precio ni lugar de fabricación del nuevo modelo. Tampoco especificó sobre qué versión del Model Y se basaría el diseño.

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El límite del Cybercab en viajes grupales

La propuesta surgió cuando el conductor del panel, Andrew Ross Sorkin, preguntó a Musk si Tesla dejaría de vender autos convencionales a medida que traslada capacidad de producción del Cybertruck hacia el Cybercab. El directivo defendió la configuración de dos asientos del Cybercab al señalar que los automóviles transportan en promedio alrededor de 1,2 personas y que un vehículo de dos plazas podría cubrir cerca del 90% de las millas recorridas por pasajeros.

El Cybercab, el robotaxi de dos plazas de Tesla, no cubre los viajes de grupos familiares completos. (Reuters)

“Todavía necesitamos vehículos autónomos si tienes una familia completa”, afirmó Musk. “Así que lo que planeamos hacer es tener una versión autónoma del Model Y, que no tendría volante ni pedales, y que serviría para transportar grupos de seis o siete personas”.

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Tesla ya utiliza unidades del Model Y dentro de su flota de Robotaxi, con vehículos que operan las 24 horas en ocho ciudades, según reportes citados durante el evento. Sin embargo, esas unidades conservan el volante y los pedales. El modelo propuesto por Musk daría al servicio un vehículo de mayor capacidad diseñado para funcionar sin ninguno de los dos elementos.

Una versión de tres filas ya está en el mercado

La compañía ya comercializa una variante extendida del SUV. El Model Y L, con capacidad para seis pasajeros distribuidos en tres filas, se lanzó en China en agosto de 2025 y llegó al mercado estadounidense en julio, con un precio de USD 61.990. Musk había sugerido en el pasado que los avances en conducción autónoma podrían mantener a esta versión alargada fuera de Estados Unidos. La firma también ofrece una opción de siete asientos en el Model Y estándar.

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Musk afirmó que los automóviles transportan en promedio 1,2 personas, lo que justifica el diseño de dos asientos del Cybercab. (Reuters)

Sorkin mencionó durante la conversación que había encargado un Model Y L para su familia y que todavía esperaba la entrega. Musk calificó al modelo como el automóvil más popular de Tesla y planteó la posibilidad de que la compañía traslade, con el tiempo, toda la producción del Model Y hacia la versión extendida. “Es lo que la mayoría de la gente parece querer”, dijo el directivo, aunque no anunció ningún cambio concreto en las líneas de producción.

Los compradores prefieren mantener el control del vehículo

Tesla comenzó a invitar a clientes seleccionados a adquirir el Cybercab para uso personal a un precio de USD 29.990, con entregas previstas para diciembre. El vehículo requiere una suscripción mensual de USD 299 para operar y solo puede circular dentro de las zonas de cobertura del servicio Robotaxi. La empresa todavía no detalló dónde podría funcionar el Model Y autónomo ni si estará disponible para la venta a particulares.

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Un dato relevante surge del estudio de Cox Automotive sobre vehículos autónomos correspondiente a 2026: solo el 10% de los encuestados eligió la conducción totalmente autónoma de Nivel 5 como la opción más atractiva para un vehículo propio, una caída frente al 17% registrado en 2016. La alternativa más popular, con el 28% de las preferencias, fue el Nivel 4, que permite que el vehículo se conduzca solo pero conserva la posibilidad de que una persona tome el control.

Musk calificó al Model Y L como el modelo más popular de la compañía y no descartó concentrar en él toda la producción. (Reuters)

Tesla amplía de manera paralela el alcance del Cybercab como servicio de transporte. El robotaxi comenzó a operar en Austin en septiembre y extendió su cobertura a Dallas el 19 de noviembre, según los reportes mencionados en el evento. El Model Y sin volante ni pedales respondería a una necesidad distinta: permitir que familias y otros grupos reserven un único viaje conjunto dentro de la plataforma.

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