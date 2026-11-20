Plataformas ilegales promocionan eventos deportivos de diferentes ligas nacionales. (Fotocomposición Infobae)

Guardar

Los partidos de la fase final de la Liga BetPlay colombiana, como el cruce entre América de Cali y Atlético Bucaramanga, suelen aumentar las búsquedas de transmisiones gratuitas.

Páginas piratas como Fútbol Libre o Roja Directa aparecen entre las opciones que circulan en redes sociales y buscadores, aunque su uso implica riesgos para contraseñas, datos personales y dispositivos conectados a la red doméstica.

PUBLICIDAD

La descarga de aplicaciones fuera de las tiendas oficiales, los enlaces que prometen acceso inmediato al partido y los reproductores que solicitan permisos inusuales son algunas de las señales que deben generar alerta.

Un análisis de ESET sobre plataformas no oficiales streaming advierte que estas vías pueden facilitar la instalación de programas maliciosos y exponer a los usuarios a bloqueos o consecuencias legales vinculadas con la retransmisión sin autorización.

Los portales fraudulentos pueden solicitar información personal para mejorar los engaños. (Imagen ilustrativa Infobae)

Qué pasa si una página pirata pide datos personales

Las transmisiones no autorizadas suelen dirigir a los usuarios hacia ventanas emergentes, formularios y enlaces que ofrecen supuestas verificaciones de edad, registros rápidos o accesos a reproductores alternativos.

En esos pasos, una persona puede entregar su correo, número telefónico, contraseñas o información bancaria sin confirmar quién administra el sitio.

El riesgo aumenta cuando la página imita la apariencia de una plataforma conocida o utiliza mensajes urgentes para que el visitante actúe sin revisar la dirección web. El robo de credenciales permite a desconocidos acceder a correos, redes sociales, servicios de mensajería y otras aplicaciones vinculadas al mismo usuario.

PUBLICIDAD

Las apps ilegales causan errores en el dispositivo y no ofrecen garantías de seguridad. (Imagen ilustrativa Infobae)

Por qué es peligroso descargar aplicaciones desde páginas piratas

Muchas aplicaciones streaming no autorizadas no están disponibles en las tiendas oficiales de los principales sistemas operativos. Por eso, quienes buscan ver partidos sin pagar una suscripción pueden terminar en páginas externas que ofrecen archivos de instalación para teléfonos, televisores inteligentes o computadoras.

Los expertos señalan que esos canales no cuentan con los mismos controles de seguridad y revisión que aplican las tiendas oficiales. La descarga desde sitios alternos puede abrir la puerta a software malicioso, incluidos programas espía, troyanos y herramientas para robar datos personales o alterar el funcionamiento del dispositivo.

Qué permisos solicitados por una aplicación deberían generar desconfianza

Una aplicación de video requiere acceso limitado para funcionar, pero algunas plataformas no oficiales solicitan autorizaciones que exceden esa necesidad. Los análisis identifican pedidos para revisar qué otras aplicaciones están activas, leer y modificar archivos almacenados, acceder a audios y enviar notificaciones al usuario.

PUBLICIDAD

Se deben evitar programas maliciosos que accedan a datos privados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, pueden solicitar autorización para instalar otros programas. Ese permiso permite que una app descargada fuera de una tienda oficial intente presentar un archivo adicional como si fuera una actualización necesaria.

Los permisos invasivos pueden dar acceso a fotos, documentos, grabaciones y archivos personales, sumado a facilitar mensajes de spam o intentos de engaño mediante notificaciones.

Cómo una app ilegal puede afectar a toda la red de la casa

El problema no se limita al teléfono o al televisor donde se reproduce el partido. Si una aplicación incorpora código malicioso, puede comprometer otros aparatos conectados a la misma red doméstica, como computadoras, tablets, consolas o dispositivos de almacenamiento.

Los programas espía pueden recopilar información sobre el uso del aparato y las cuentas abiertas. Otros códigos pueden borrar o modificar archivos, instalar nuevas aplicaciones sin una revisión suficiente o intentar capturar datos ingresados en servicios bancarios y plataformas de pago.

PUBLICIDAD

Leyes internacionales sancionan la piratería y la vulneración de propiedad intelectual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué riesgos legales hay al usar páginas piratas

Las señales deportivas se emiten bajo contratos de derechos de transmisión. Las plataformas que reproducen partidos sin autorización vulneran la propiedad intelectual de quienes poseen esas licencias.

Ante esas prácticas, los proveedores de internet pueden aplicar bloqueos sobre determinados dominios o direcciones vinculadas con la retransmisión ilegal.

Las consecuencias legales dependen de la legislación de cada país y de la participación de cada persona en la cadena de distribución. Quienes administran, monetizan o redistribuyen las señales enfrentan una exposición mayor.

Para los usuarios, el riesgo inmediato suele estar asociado con bloqueos, publicidad engañosa, descargas no verificadas y entrega de datos a servicios sin controles claros.

PUBLICIDAD