El economista Alberto Ades disertó en una reunión de Gabinete por invitación de Javier Milei a comienzos de octubre. (Foto: Alberto Ades en X)

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El economista Alberto Ades sostuvo que el aumento del riesgo país responde principalmente a la desconfianza sobre la capacidad de pago de la deuda argentina después de 2027 y cuestionó que el Gobierno pueda “desentenderse” de esa evolución por no tener previsto emitir deuda externa.

Si bien cuenta con una vasta formación académica y ejercicio laboral en el exterior, el nombre de Ades cobró relevancia en el ámbito político y económico por su convocatoria a participar de una reunión de Gabinete a principios de octubre, invitado por el presidente Javier Milei.

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“Yo creo que la fuente del problema está más en la deuda hoy que en el dólar”, afirmó Ades. El economista señaló que el Gobierno procuró asegurar el financiamiento de 2027, aunque advirtió que ese esfuerzo no alcanza a los compromisos previstos para 2028, 2029 y los años siguientes.

A su criterio, parte de los vencimientos de 2027 quedó desplazada para después de las elecciones. Esa situación, sumada a una economía “floja, semiestancada”, alimenta la cautela de los mercados. “Hay algunas señales positivas en el margen, pero hay una sensación de descontento”, durante una entrevista radial en Now.

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El mercado mira los bonos que vencen después de las elecciones

Ades explicó que los inversores consideran que el actual Gobierno mantiene un compromiso fuerte con el cumplimiento de los contratos, pero que aparecen interrogantes sobre el panorama posterior a un eventual cambio de administración.

“Los inversores ven que en 2027 les van a pagar, porque este gobierno tiene un compromiso muy fuerte con el cumplimiento de los contratos. Pero, si llegan a perder, hay una montaña de vencimientos después y un gobierno de oposición peronista no sé cómo va a hacer”, planteó.

Para Ades, el nivel del riesgo país argentino resulta difícil de explicar a partir de los fundamentos externos y fiscales que describió. “Argentina tiene un riesgo país más alto que muchos países de África, que Ucrania, que está en guerra. Ucrania, que todas las noches recibe misiles rusos, tiene un riesgo país más bajo que Argentina”, comparó. También mencionó a Pakistán, Senegal y Gabón.

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Ades consideró que el dólar está barato, pero describió límites para una devaluación

El economista diferenció el foco de la deuda de la discusión cambiaria. Recordó que había definido al dólar como barato para una economía en transición, aunque consideró que existen factores que dificultan una depreciación del peso.

“Para una economía que está generando un superávit comercial este año de USD 26.000 o USD 28.000 millones, depreciar el peso no es fácil”, afirmó. El entrevistador estimó que el saldo podría superar los USD 30.000 millones y Ades aceptó esa posibilidad.

El economista relacionó la apreciación cambiaria con los procesos de desinflación. “Es típico que el tipo de cambio se aprecie en procesos de desinflación. Argentina ha tenido muchos procesos de desinflación y siempre el tipo de cambio se aprecia”, señaló.

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También citó experiencias de otros países de América Latina y economías emergentes que redujeron su inflación. En el caso argentino, añadió elementos propios de la estructura productiva: “Hay un proceso de transformación que implica que los sectores primarios orientados a la exportación, energía, minería y otros, crecen muy fuerte”.

A eso sumó el efecto de la cosecha. “Hemos tenido cosechas muy buenas este año también por el clima y eso se monta al proceso de desinflación y aprecia el tipo de cambio”, explicó. Para Ades, se trata de un desafío vigente, aunque separado del problema financiero que impacta sobre los bonos.

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El impacto de la falta de consensos políticos

El economista ubicó la inestabilidad de las reglas entre las causas estructurales que explican la desconfianza. Señaló que, en otros países de la región, la alternancia entre gobiernos de distinta orientación no altera aspectos centrales de la gestión macroeconómica e institucional.

“En otros países de la región, cuando hay alternancia política, gana un gobierno de derecha o uno de izquierda, hay ciertas cosas que se siguen haciendo de la misma manera. El Banco Central sigue siendo independiente, el Tesoro se sigue manejando de manera profesional y la deuda se paga”, afirmó.

A su juicio, la dinámica argentina fue diferente. “La alternancia entre derecha e izquierda es dramática. Son virajes de 180 grados”, dijo. Luego describió una lógica de reemplazo total entre administraciones: “Vamos a sacar a toda la gente del gobierno que pusieron los anteriores y vamos a hacer exactamente lo contrario de lo que hicieron ellos”.

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Ades consideró que ese discurso se expresó tanto al inicio de la actual gestión como desde sectores opositores. Mencionó, entre otros puntos, propuestas de revisar el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y de retirar auxilios del Banco Central.

“Los inversores escuchan eso y dicen: ‘Volvemos a 2022 y 2023, con déficit fiscal, inflación y default’”, afirmó. En ese sentido, atribuyó parte de la prima de riesgo a “una falta de responsabilidad de la clase política argentina de no poner ciertas cosas al margen de la lucha política”.

El economista aclaró que las diferencias sobre el sistema tributario o las políticas culturales forman parte de la discusión democrática. Sin embargo, planteó que debería existir continuidad en aspectos vinculados con el manejo de las instituciones, la deuda y las cuentas públicas.

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Ades alertó por el impacto de la suba del riesgo país en el financiamiento de provincias y empresas.

El economista cuestionó la idea de que el Gobierno pueda desentenderse de la evolución del riesgo país por no tener previsto emitir deuda externa. “Hay cierta falta de preocupación por el riesgo país con la idea de que nosotros igual no vamos a acceder a ese mercado. Creo que es un error”, señaló.

Ades reconoció que el sector público nacional no buscaría financiamiento en ese mercado, aunque remarcó que las empresas privadas y las provincias sí requieren acceso al crédito. “Los privados, las provincias, y hay conexiones entre ese mercado y el mercado local”, explicó.

También vinculó la tensión financiera con los movimientos cambiarios. “El dólar se está moviendo no porque hayan caído las exportaciones. Se está moviendo porque la gente ve lo que está pasando con la deuda, que rinde 18%, se preocupa y compra dólares”, afirmó.

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Por esa razón, sostuvo que las autoridades deberían seguir de cerca el comportamiento de los títulos. “A pesar de que uno no se financie en ese mercado, hay que mirarlo y hay que protegerlo”, dijo.

Ades cerró con una advertencia sobre la relación futura con los acreedores. “La gente que está perdiendo la camiseta en ese mercado hoy, cuando la vayamos a buscar en 2028 para financiar, va a decir: ‘Bono no te compro. Casi perdí el trabajo o perdí el trabajo en 2026’”.