Desde 2016 la menor fusión estacional de hielo marino dejó al Agua Intermedia Antártica más salada, densa y situada a mayor profundidad - Susa Niiranen/Stockholm University

Guardar

La pérdida de hielo marino alrededor de la Antártida ya no aparece solo como una señal visible del calentamiento global.

Mediciones realizadas en el océano austral detectaron que una enorme capa de agua cambió de forma abrupta su salinidad, densidad y profundidad, un proceso que puede modificar el transporte de calor, carbono y oxígeno entre la superficie y las profundidades marinas. El cambio coincidió con una reducción marcada del aporte estacional de agua dulce procedente del deshielo desde 2016.

PUBLICIDAD

La capa afectada se conoce como Agua Intermedia Antártica, o AAIW por sus siglas en inglés. Se forma cerca del continente blanco y avanza hacia el norte a través de los océanos Atlántico, Índico y Pacífico.

En su trayecto participa de un sistema planetario de circulación que distribuye propiedades físicas y químicas del agua durante años, décadas e incluso siglos.

El hallazgo, publicado en Nature Climate Change, aporta observaciones directas de una transformación que los científicos no habían documentado de este modo. Entre 1995 y 2015, el aporte de agua dulce de cada verano antártico sostuvo una masa de agua relativamente menos salada en las capas intermedias del océano. Entre 2016 y 2024, esa tendencia se revirtió. La reducción del deshielo estacional dejó una AAIW más salada, más densa y situada a mayor profundidad.

PUBLICIDAD

El fenómeno coincide con otro resultado que profundiza la preocupación sobre el futuro de la región. La Antártida perderá más hielo del que acumule durante este siglo, aun si el aumento de la temperatura media del planeta se limita a 1,5 ℃ (2,7 ℉). La proyección se apoya en cientos de miles de escenarios posibles y despeja una de las grandes incógnitas sobre el saldo de masa del continente.

Ambas investigaciones describen partes distintas de un mismo sistema. El hielo marino, las plataformas de hielo, el océano y la atmósfera intercambian energía y agua dulce de forma constante. Cuando una de esas piezas cambia, el efecto puede trasladarse a otras escalas y lugares. En este caso, la alteración de la capa intermedia del océano revela que la disminución del hielo superficial puede afectar procesos que ocurren cientos o miles de metros por debajo de la superficie.

PUBLICIDAD

La pérdida de hielo marino redujo el aporte de agua dulce al océano

Una proyección de la Tierra centrada en el polo sur señala la concentración de ozono sobre la Antártida y delimita el agujero de la capa mediante una escala cromática. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante el verano antártico, el hielo marino se derrite y libera agua dulce en el océano. Ese aporte rebaja la salinidad del agua superficial y contribuye a la formación de la AAIW. Aunque el proceso ocurre cerca del continente, sus consecuencias se extienden mucho más allá de las latitudes polares porque esta masa de agua integra las corrientes que conectan los grandes océanos.

El profesor asociado Bishakhdatta Gayen, de la Universidad de Melbourne y el Instituto Indio de Ciencias, describió la magnitud de esa contribución: “La región antártica es el motor de agua dulce de los océanos de todo el mundo. El deshielo del hielo marino antártico influye en la circulación a miles de kilómetros de distancia. Hasta 2016, el deshielo estacional de verano triplicaba el caudal anual total del río Amazonas, que ronda los 6.600 kilómetros cúbicos.”

PUBLICIDAD

El dato sirve para dimensionar un mecanismo que suele permanecer fuera de la mirada pública. El hielo marino no eleva directamente el nivel del mar cuando se derrite, ya que flota sobre el océano. Sin embargo, su fusión modifica la composición de las aguas circundantes. Una pequeña variación en la proporción de sal y agua dulce cambia la densidad, y esa propiedad determina si una masa de agua queda cerca de la superficie, se hunde o circula hacia otras regiones.

Una sección de suelo expuesto en la Antártida presenta comunidades microbianas bajo una capa de hielo y roca frente a una cordillera nevada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El retroceso del hielo marino antártico desde 2016 redujo ese pulso estacional. Gayen precisó: “A partir de 2016, el hielo marino antártico se redujo a mínimos históricos. Esto interrumpió abruptamente ese aumento estacional crucial, y el aporte de agua de deshielo se redujo a aproximadamente el doble del caudal anual del Amazonas.”

PUBLICIDAD

Con menos agua dulce disponible, la AAIW perdió parte de su rasgo característico. El incremento de salinidad elevó su densidad y modificó su posición vertical. El equipo internacional llegó a esta conclusión tras analizar información de la red global Argo, formada por cerca de 4.000 boyas robóticas, junto con datos satelitales y registros atmosféricos.

Las boyas miden temperatura, salinidad y otros indicadores en distintas profundidades, una tarea esencial para seguir cambios que no resultan visibles desde la superficie.

La inversión de la tendencia es relevante por su rapidez. La última modificación de dirección atribuida a esta masa de agua ocurrió hacia el final del último período interglacial, hace unos 130.000 años, cuando la Antártida tenía muy poco hielo. Aquella transición se extendió durante miles de años. El patrón actual surgió en menos de dos décadas, dentro del período de observación disponible.

PUBLICIDAD

Antes de 2016 el deshielo estacional antártico aportaba cada verano un volumen de agua dulce equivalente a tres veces el caudal anual del Amazonas (Wikipedia)

El calentamiento global interviene en varios niveles. Las emisiones de gases de efecto invernadero elevan la temperatura del aire y del océano alrededor del continente. Las aguas más cálidas pueden alcanzar las plataformas de hielo, que son extensiones flotantes unidas a la capa de hielo antártica. Si estas estructuras se adelgazan, se derriten o colapsan, pierden parte de su capacidad para frenar el avance de los glaciares situados tierra adentro.

Ese freno tiene consecuencias para el nivel del mar. Los glaciares que descansan sobre el continente sí añaden agua a los océanos cuando aceleran su desplazamiento hacia el mar.

La capa de hielo de la Antártida concentra suficiente hielo para elevar el nivel global en unos 58 metros si desapareciera por completo. Ese escenario no corresponde a una proyección para este siglo, pero muestra por qué las variaciones en la estabilidad antártica importan para las costas de todo el planeta.

PUBLICIDAD

Una capa más densa puede enviar el exceso de calor hacia aguas profundas

La última inversión comparable en la tendencia del Agua Intermedia Antártica ocurrió hace unos 130000 años, el cambio actual surgió en menos de dos décadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los océanos absorben más del 90 % del exceso de calor asociado a las actividades humanas y retienen una parte importante del dióxido de carbono emitido a la atmósfera. Esta capacidad reduce la velocidad del calentamiento atmosférico, pero no elimina la energía adicional del sistema climático. La distribución vertical de ese calor define cuánto permanece cerca de la superficie y cuánto llega a las capas profundas.

La alteración de la AAIW podría modificar ese reparto. Una capa intermedia más densa y profunda puede cambiar la forma en que el agua superficial desciende o intercambia propiedades con otras capas. Los investigadores plantean que ese proceso podría desplazar más calor hacia el interior del océano de lo que consideran los modelos climáticos actuales.

PUBLICIDAD

El investigador Kaushik Mishra, estudiante de doctorado en el Instituto Indio de Ciencias, señaló que el cambio reveló una laguna en los mecanismos de retroalimentación climática. Si la AAIW pierde fuerza o modifica su estructura, las estimaciones sobre el calentamiento de las profundidades oceánicas podrían quedar por debajo de lo que ocurre. Esa diferencia también afectaría los cálculos regionales sobre el ascenso del nivel del mar y las temperaturas futuras de la superficie marina y terrestre.

El hielo marino flotante no eleva el nivel del mar al derretirse, pero su aporte de agua dulce modifica la densidad y circulación del océano austral (EFE)

La incertidumbre no se limita al calor. El océano funciona como reservorio de carbono, y la circulación del agua influye en la cantidad de dióxido de carbono que alcanza capas profundas. “Si la alteración de la Corriente Profunda Interna del Atlántico (AAIW) modifica la forma en que el agua superficial se desplaza hacia capas más profundas, podría afectar la cantidad de carbono que el océano almacena, aunque la magnitud y el momento son inciertos”, dijo Gayen.

La expresión “inciertos” resulta central. El nuevo estudio identifica un cambio observado, pero no permite fijar todavía la dimensión final de sus efectos. La respuesta del sistema dependerá de la evolución del hielo marino, las emisiones globales, el calentamiento oceánico y la interacción entre distintas corrientes. Los modelos climáticos deben incorporar estas observaciones para evaluar si subestiman el calor que llega a las profundidades.

El profesor Alberto Naveira Garabato, de la Universidad de Southampton, advirtió que la masa de agua modificada se desplaza hacia el norte por los tres grandes océanos. Por formar parte de la rama superior de la circulación de vuelco global, un cambio sostenido puede influir con el tiempo sobre la Circulación Meridional de Vuelco del Atlántico, un sistema de corrientes profundas vinculado a la estabilidad climática del Atlántico Norte.

Los océanos absorben más del 90 por ciento del exceso de calor causado por actividades humanas, la nueva capa densa puede llevarlo a mayor profundidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

La circulación atmosférica del hemisferio sur y las trayectorias de tormentas también podrían recibir ese impacto. “Este podría ser el punto de inflexión para el Océano Atlántico y la corriente AAIW, lo que provocaría cambios climáticos más importantes y duraderos en el hemisferio sur”, dijo Gayen.

La conclusión importa para cerca de 1.000 millones de personas que viven en zonas costeras bajas de todo el mundo. De ellas, unas 100 millones residen a menos de un metro sobre el nivel del mar, una exposición que aumenta el riesgo de inundaciones costeras.

Las mediciones de la AAIW añaden ahora una señal desde el interior del océano: los efectos del deshielo antártico ya alcanzan capas que intervienen en la regulación climática planetaria.