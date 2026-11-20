El presidente Bernardo Arévalo y un grupo de autoridades cortan la cinta inaugural frente al edificio de la Escuela de Lenguas Mayas. (Agencia Guatemalateca de Noticias)

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El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo inauguró el viernes la Escuela de Lenguas Mayas de la aldea Pasac Primero, en el municipio de Cantel, Quetzaltenango, un edificio destinado a la enseñanza del idioma maya k’iché y a la preservación cultural de una región que reúne a más de 2.500 beneficiarios potenciales.

La construcción fue financiada durante el ejercicio fiscal 2025-2026 con recursos del Consejo Departamental de Desarrollo. El edificio incorpora un salón de actos que autoridades locales identificaron como el primero de esas características en Quetzaltenango y que también funcionará como espacio de reunión comunitaria bajo administración municipal.

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El proyecto recibió un aporte de 2.934.879 quetzales del IVA-Paz, mecanismo mediante el cual el Gobierno canaliza fondos a través del Ministerio de Finanzas Públicas con base en la recaudación anual de impuestos. La inversión total alcanzó 3.158.000 quetzales, de acuerdo con el alcalde de Cantel, Alan Eduardo Cabrera.

Durante un recorrido por las instalaciones junto al secretario de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia, Víctor Hugo Godoy, y autoridades municipales y departamentales, Arévalo vinculó los recursos con la protección de las comunidades indígenas. En declaraciones transmitidas por Guatemala TV, sostuvo: “Se destinaron los fondos para la promoción de la cultura indígena, para preservar y fortalecer la cultura y la identidad de los pueblos”.

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El presidente Bernardo Arévalo y un grupo de autoridades cortan la cinta inaugural frente al edificio de la Escuela de Lenguas Mayas. (Agencia Guatemalateca de Noticias)

Una escuela para enseñar el k’iché y revertir el silencio

La escuela integra las iniciativas priorizadas por el Consejo de Desarrollo Urbano y Rural y el Ministerio de Educación para fortalecer los idiomas maternos. También existen proyectos de educación con pertinencia cultural en Totonicapán, Sololá y Huehuetenango.

Guatemala reconoce oficialmente 22 idiomas mayas, además del español, el xinca y el garífuna. Estas lenguas poseen estructuras gramaticales, expresiones y formas propias de transmitir conocimientos, valores, costumbres y visiones del mundo.

Arévalo recordó que las escuelas públicas fueron durante décadas lugares donde se reprimía el uso de idiomas indígenas. “Durante generaciones en Guatemala, las escuelas públicas eran el lugar donde muchos niños y niñas aprendían a callar su idioma, a ocultar su idioma”, afirmó.

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El mandatario describió el nuevo establecimiento como una respuesta a ese antecedente. “Estamos inaugurando una escuela que se aleja de ese pasado y funciona precisamente en el sentido contrario: una escuela para aprender, para enseñar y para hablar con orgullo de nuestro idioma maya y de nuestras raíces mayas”, expresó.

Cabrera señaló que en las décadas de 1980 y 1990 muchas personas recibían presiones para abandonar su idioma materno. El alcalde afirmó que el nuevo espacio permitirá que Cantel sea reconocido como “cuna de la cultura maya quiché”.

El concejal primero de Cantel, Manuel Morales, sostuvo que la inauguración busca preservar el vínculo de las nuevas generaciones con la memoria comunitaria. “Nuestro idioma maya es el vínculo de la sabiduría de nuestros abuelos, de nuestra cosmovisión y de nuestra historia viva”, dijo durante el acto.

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Once obras y becas para los idiomas indígenas

La construcción en Cantel forma parte de 11 intervenciones ejecutadas en los últimos tres años en distintos departamentos para preservar las culturas indígenas: ocho edificios nuevos y tres obras de ampliación o mejoramiento. El conjunto superó los 18 millones de quetzales de inversión.

Arévalo indicó que su gobierno coordina con la Academia de Lenguas Mayas, el Ministerio de Cultura y la Municipalidad de Cantel la incorporación de facilitadores comunitarios dedicados a la enseñanza de idiomas en la nueva escuela. El salón de actos fue proyectado además para actividades de las comunidades vecinas.

El presidente planteó que la cultura debe mantenerse conectada con las raíces del pueblo k’iché sin permanecer inmóvil. “La cultura no es una realidad estática congelada en el tiempo. La cultura crece, se desarrolla, progresa”, señaló.

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Desde 2025, el Gobierno impulsa un programa de más de 400 becas para que docentes fortalezcan la enseñanza de los idiomas k’iché, q’eqchi’, kaqchikel, poqomchi’ y mam, además de las lenguas garífuna y xinca. Durante este año también entregó más de un millón de textos escolares en idiomas mayas.