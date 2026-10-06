Tecno

Uber amplía su negocio más allá de los viajes y compra una plataforma de catering por 2.300 millones de dólares

La compañía busca aprovechar los pedidos de grandes grupos y eventos para impulsar su negocio de entregas de alimentos

FILE PHOTO: Uber logo is seen in this illustration taken August 5, 2025. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
FILE PHOTO: Uber logo is seen in this illustration taken August 5, 2025. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
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Uber acordó adquirir ezCater, una plataforma estadounidense especializada en catering y servicios de comida para empresas, por 2.300 millones de dólares en efectivo. La operación permitirá a la compañía ampliar Uber Eats hacia un segmento diferente al de los pedidos individuales y reforzar su presencia entre clientes corporativos.

El acuerdo combina la plataforma de catering de ezCater con la amplia red de restaurantes de Uber Eats y las relaciones que Uber for Business mantiene con empresas. La operación todavía debe recibir las aprobaciones regulatorias correspondientes y se espera que quede cerrada durante los próximos meses.

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Una plataforma con miles de restaurantes

ezCater cuenta con una red de más de 140.000 restaurantes en Estados Unidos y permite a las empresas solicitar comida para diferentes tipos de actividades, desde reuniones pequeñas hasta programas de alimentación de gran escala y servicios recurrentes.

La plataforma también ofrece atención al cliente durante las 24 horas, un elemento especialmente relevante para compañías que necesitan coordinar pedidos para empleados, reuniones o eventos. A diferencia de las entregas individuales habituales de Uber Eats, este negocio maneja pedidos de mayor volumen y valor.

Uber Eats se ampliará hacia un segmento más empresarial. REUTERS/Andrew Kelly/File Photo
Uber Eats se ampliará hacia un segmento más empresarial. REUTERS/Andrew Kelly/File Photo

Durante los últimos 12 meses, ezCater registró más de 2.500 millones de dólares en reservas brutas, con un crecimiento anual de dos dígitos. La compañía también es rentable si se consideran sus ingresos operativos bajo criterios no GAAP y, según Uber, se espera que la adquisición contribuya a mejorar el margen de la compañía.

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Otro dato que explica el interés de Uber está en el tamaño de los pedidos. El valor promedio de una orden realizada a través de ezCater supera los 400 dólares, una cifra considerablemente superior a la de un pedido convencional de comida.

Uber busca crecer más allá de los pedidos individuales

La adquisición forma parte de una estrategia más amplia de Uber para encontrar nuevas fuentes de crecimiento en su negocio de entregas. La compañía busca aprovechar su infraestructura, sus restaurantes asociados y su base de clientes para atender pedidos de mayor tamaño.

“El catering es un gran negocio y puede ser una enorme fuente de ingresos para los restaurantes”, señaló Dara Khosrowshahi, director ejecutivo de Uber, al anunciar la operación.

Uber busca ampliar su negocio de envío de comidas.
Uber busca ampliar su negocio de envío de comidas.

Por su parte, Nihad Rahman, CEO de ezCater, destacó que la compañía busca integrar su experiencia en catering y servicios B2B —es decir, negocios que venden servicios a otras empresas— con el ecosistema de clientes, comercios y repartidores de Uber.

La estrategia también responde al crecimiento que Uber Eats ha registrado recientemente. En el trimestre finalizado el 30 de junio, el negocio de entregas aumentó 25% sus reservas brutas, impulsado por un mayor volumen de pedidos y un incremento en el número de usuarios activos.

Durante la presentación de resultados, Khosrowshahi señaló que los pedidos para grupos grandes y la recogida de comida directamente en los establecimientos representan nuevas oportunidades para continuar expandiendo el negocio.

Uber responde a la creciente demanda de Uber Eats. REUTERS/Gustavo Graf
Uber responde a la creciente demanda de Uber Eats. REUTERS/Gustavo Graf

Una nueva apuesta por la entrega de alimentos

La compra de ezCater llega poco después de otro movimiento importante de Uber en el sector de la alimentación. En julio, la compañía acordó adquirir Delivery Hero mediante una oferta pública de adquisición valorada en 14.800 millones de dólares.

Esa operación, que todavía está pendiente de aprobaciones regulatorias y se espera que concluya durante la segunda mitad de 2027, permitiría ampliar las operaciones combinadas de movilidad y entrega de Uber de 79 a 99 mercados.

Con ezCater, Uber apunta ahora a otro tipo de consumidor: las empresas que necesitan organizar comidas para empleados, reuniones y eventos. La compañía podrá combinar la infraestructura de Uber Eats con una plataforma especializada en pedidos grandes, un segmento en el que cada transacción puede representar cientos o miles de dólares.

La operación será completamente en efectivo. J.P. Morgan Securities asesora a Uber, mientras que Evercore trabaja como asesor financiero de ezCater. El cierre dependerá de las condiciones habituales de la transacción y de las autorizaciones regulatorias necesarias.

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