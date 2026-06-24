El café sabe mejor con tecnología: la inteligencia artificial ya tocó la bebida más famosa del mundo

A lo largo de los últimos 10 años, la tecnología aplicada al café ha experimentado un crecimiento acelerado. (Imagen ilustrativa Infobae)

Durante la última década, el avance tecnológico ha transformado la industria global del café. La integración de innovaciones en cada eslabón de la cadena —desde la producción y el tueste hasta la preparación y la experiencia del consumidor— ha sido impulsada tanto por la demanda de mayor calidad y transparencia como por circunstancias excepcionales, como la pandemia de COVID-19.

El sector del café, especialmente el segmento conocido como “tercera ola”, se caracteriza hoy por una dependencia creciente de tecnologías que optimizan procesos, favorecen la trazabilidad y enriquecen la interacción entre productores, tostadores, baristas y consumidores.

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Sumado a ello, en Colombia, el consumo de café está cambiando hacia una perspectiva más informada y exigente, donde aspectos como el origen, el perfil sensorial y la vivencia asociada al producto ganan protagonismo. Tradicionalmente, la reputación del país ha estado ligada a su capacidad para producir café de alta calidad.

En Colombia, el consumo de café está cambiando hacia una perspectiva más informada y exigente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Actualmente, se observa un cambio relevante: los colombianos muestran interés por conocer más sobre el café que eligen y disfrutarlo plenamente. “El consumidor ya no busca únicamente una bebida; quiere entender su origen, descubrir nuevos perfiles de sabor y vivir experiencias alrededor de cada taza”, señala Rodrigo Ernesto Tercero Gómez de Café OMA. Esta transformación se evidencia en las preferencias de compra de los consumidores.

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Tecnología en la industria del café: evolución y tendencias

A lo largo de los últimos 10 años, la tecnología aplicada al café ha experimentado un crecimiento acelerado, de la mano de la expansión global del acceso a internet y la digitalización de servicios. En el año 2000, menos del 7% de la población mundial utilizaba internet regularmente. Para 2021, Statista estimó que la cifra ascendía a 4.900 millones de personas, lo que representa más del 60% de la población.

El avance tecnológico no se limita a la atención al consumidor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos cambios han tenido un impacto directo en la forma en la que las empresas de café interactúan con los consumidores. En el segmento de venta directa al cliente, han aparecido sistemas de punto de venta digitales y señalética electrónica en las tiendas, herramientas que mejoran la eficiencia y precisión en la gestión de pedidos.

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D.J. Smith y Ed Thompson, representantes de Just Love Coffee Roasters en Tennessee, explicaron a Perfect Daily Grind que la incorporación de pantallas en la cocina agiliza significativamente la preparación de los pedidos y permite que el servicio sea más rápido y coordinado, especialmente cuando se trata de pedidos combinados de café y alimentos.

Con la popularización de los pedidos en línea, la coordinación entre baristas y personal de cocina se ha vuelto esencial para garantizar la calidad y la rapidez. De acuerdo con Smith y Thompson, los avances en la gestión digital de pedidos han sido clave para la operatividad de sus establecimientos.

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El crecimiento del comercio electrónico se intensificó durante la pandemia. (Imagen ilustrativa Infobae)

El crecimiento del comercio electrónico se intensificó durante la pandemia. Un informe de la Asociación Nacional de Café de Estados Unidos (NCAUSA) detalló que el comercio electrónico de café tuvo una tasa de crecimiento anual superior al 38% en 2020, fenómeno atribuido en gran medida a las restricciones sanitarias y el cambio en los hábitos de consumo.

Impacto de la pandemia en la digitalización del café

El COVID-19 aceleró la adopción tecnológica en la industria cafetera, obligando a empresas y consumidores a modificar prácticas y prioridades. Más del 50% de los negocios de café en Estados Unidos destinaron mayores recursos a tecnologías orientadas al consumidor durante la pandemia, incluyendo pedidos en línea, pagos móviles y servicios de reparto, según el Informe Sobre el Estado de la Industria 2021 de la Asociación Nacional de Restaurantes.

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Demian Estevez, propietario de Mojo Coffee Roasters en Nueva Orleans, sostuvo ante Perfect Daily Grind que la adopción tecnológica ya era una tendencia en crecimiento, pero la pandemia la catalizó.

El distanciamiento social también impulsó el desarrollo de servicios de entrega y retiro sin contacto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La necesidad de mantener el contacto con los clientes durante los cierres forzó a muchas marcas a volcarse a plataformas digitales y redes sociales, canales que demostraron ser eficaces para comunicar novedades y fortalecer la relación con la clientela.

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Estevez mencionó que la experiencia de preparar café en casa durante los confinamientos llevó a muchos consumidores a valorar más las posibilidades que ofrecen las cafeterías.

Asimismo, destacó el papel de aplicaciones internas para empleados, como Homebase, que facilitaron la comunicación y la adaptación de horarios en respuesta a cambios diarios o emergencias, optimizando el rendimiento del equipo y, por ende, la atención al cliente.

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Tostadores y productores han incorporado herramientas digitales para optimizar sus tareas y elevar la calidad del producto final. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los principales cambios introducidos tras la pandemia ha sido la adopción masiva de pagos sin contacto. El informe 2020 SCA x Square Coffee evidenció que las transacciones en efectivo disminuyeron considerablemente por razones de salud y seguridad. La transición hacia los pagos contactless ya estaba en marcha, pero el contexto sanitario aceleró su implantación.

Tanto Estevez como los representantes de Just Love Coffee Roasters coincidieron en que la implementación de pagos sin contacto resultó sencilla, ya que muchos sistemas de TPV modernos, como Toast, cuentan con funciones que permiten el pago mediante acercamiento de la tarjeta, sin necesidad de manipular el terminal. Esto, sumado al auge de los pedidos para llevar y pagos en línea, redefinió la experiencia de compra en cafeterías.

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El distanciamiento social también impulsó el desarrollo de servicios de entrega y retiro sin contacto. El número de cafeterías que ofrecían estas opciones aumentó un 521%, mientras que las ventas combinadas de estos servicios crecieron un 5.380%, según el mismo informe.

Plataformas como Uber Eats casi duplicaron la cantidad de negocios vinculados en el sector, abriendo nuevas oportunidades para la distribución de café y alimentos.

Una persona realiza un pago con tarjeta en una cafetería mientras otra observa y disfruta de una bebida caliente, mostrando la conveniencia de las transacciones sin efectivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

D.J. Smith y Ed Thompson reconocieron que antes de la pandemia no contemplaban las entregas sin contacto, pero la tecnología les permitió adaptarse a la “nueva normalidad” y responder a las expectativas tanto del personal como de los clientes.

Automatización y digitalización en el tueste y la producción de café

El avance tecnológico no se limita a la atención al consumidor. Tostadores y productores han incorporado herramientas digitales para optimizar sus tareas y elevar la calidad del producto final. En el proceso de tueste, la inteligencia artificial ha comenzado a jugar un papel determinante.

Sistemas como First Crack Prediction de Cropster ayudan a identificar con precisión fases clave del tueste, como el primer crack, permitiendo ajustes inmediatos y mejorando la consistencia del café.

La necesidad de mantener el contacto con los clientes durante los cierres forzó a muchas marcas a volcarse a plataformas digitales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la producción, la mecanización se remonta a la década de 1960 en Brasil, cuando se introdujeron las primeras cosechadoras automáticas. Desde entonces, han surgido nuevas soluciones, como el uso de drones para mapear terrenos difíciles y recolectar datos sobre las fincas, lo que resulta especialmente útil en regiones montañosas y de difícil acceso.

Aplicaciones móviles dirigidas a productores, como Coffee Club de Yara, facilitan el seguimiento de variables agronómicas esenciales, desde los niveles de nutrientes en el suelo hasta la administración de fertilizantes, lo que repercute directamente en la calidad del grano.

Además, algunas empresas han desarrollado sensores infrarrojos capaces de generar “huellas dactilares” del café, evaluando compuestos orgánicos y prediciendo la calidad sin necesidad de recurrir exclusivamente a la cata tradicional.