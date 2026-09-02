Uber recorta el 10% de su fuerza laboral despidiendo a más de 3.000 empleados

Uber está trabajando en una reorganización jerárquica de su equipo. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

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Uber despedirá al 10% de su plantilla global, como parte de una reestructuración destinada a reducir los niveles jerárquicos y a reforzar las inversiones en transporte compartido, reparto y robotaxis. De acuerdo con Bloomberg este porcentaje equivale a unas 3.300 personas.

Dara Khosrowshahi, CEO de la empresa, indicó que los empleados afectados ya fueron notificados, salvo en los países donde todavía debe cumplirse el procedimiento local correspondiente.

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Aseguró que los recortes responden a una reorganización y a las prioridades de la compañía, no al desempeño individual de los trabajadores.

Dara Khosrowshahi envió un correo electrónico a los empleados de Uber afectados por el recorte de personal. (Uber)

Los motivos de Uber para despedir al 10% de sus empleados

En un correo firmado por Dara Khosrowshahi, el CEO señala que Uber reducirá en 20% la cantidad de empleados que se encuentran a siete o más niveles jerárquicos del CEO.

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Además, la compañía disminuirá casi a la mitad los equipos formados por uno o dos integrantes, a los que Khosrowshahi definió como “microequipos”.

La empresa también unificará sus operaciones de reparto. Los equipos de Restaurantes, Minoristas y Directo pasarán a funcionar bajo estructuras globales, regionales y nacionales integradas.

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En el área tecnológica, Uber combinará los equipos de Ingeniería y Ciencia de Servicios Centrales, una organización que ya aplica en sus divisiones de Movilidad y Entrega.

Solo el 1% de los empleados en Uber tiene acceso a trabajo remoto. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Khosrowshahi explicó que el crecimiento de la empresa había sumado complejidad a su estructura interna.

“Hemos creado nuevos productos, nos hemos expandido a nuevos sectores, hemos llegado a más consumidores y hemos apoyado a más personas que generan ingresos, convirtiéndonos en una empresa mucho más grande y sólida”, dijo el ejecutivo.

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“Pero ese crecimiento también ha traído consigo complejidad: más niveles jerárquicos, mayor coordinación, una propiedad más fragmentada y, en algunos casos, estructuras que tenían sentido cuando las empresas eran más pequeñas, pero que ya no nos resultan útiles a nuestra escala actual”, agregó.

Qué otras medidas se implementarán en Uber

Uber también modificará su estrategia de ubicación. La empresa pedirá a la gran mayoría de los empleados remotos que se trasladen a una oficina y permitirá que solo alrededor del 1% de su personal continúe trabajando a distancia.

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Dara Khosrowshahi aseguró que seguirán con el modelo de trabajo híbrido. REUTERS/Evelyn Hockstein/File Photo

Los equipos globales se concentrarán en Nueva York y San Francisco, mientras que los grupos regionales y locales deberán ubicarse en centros designados para cada área.

La compañía priorizará que los gerentes y sus equipos trabajen en la misma ubicación, en especial en el caso de los empleados con menor experiencia.

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La empresa mantendrá su política híbrida, que exige tres días de trabajo presencial por semana.

“Entiendo que esto supone muchos cambios, pero decidimos que era mejor hacer una gran transformación en lugar de varias pequeñas. También sabemos que los cambios organizativos pueden ser muy distractores, y nuestro trabajo es crear un entorno que les permita concentrarse y rendir al máximo. Una vez tomadas estas decisiones, nos centramos en el futuro”, agregó el CEO en el correo enviado a los empleados.

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Oracle despidió a 30.000 empleados. (Reuters)

Ola de despidos en empresas tecnológicas

Uber no es la primera empresa tecnlógica en realizar estos recortes de empleados.

Oracle, la empresa tecnológica fundada por Larry Ellison, despidió a 30.000 empleados como parte de una reestructuración organizativa, según informó la compañía por correo electrónico.

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El objetivo era liberar hasta USD 10.000 millones para invertir en infraestructura de inteligencia artificial, según el medio ABC7.

El recorte representaba aproximadamente el 18% de los 162.000 empleados de la plantilla global.

Snapchat se unió a la ola de despidos en el sector tecnológico al recortar su fuerza laboral un 16%. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Patreon eliminó 93 puestos de trabajo, equivalentes al 20% de su plantilla, en una reestructuración que su CEO, Jack Conte, vinculó con los profundos cambios que atravesó el mercado tecnológico durante los últimos seis meses.

Por su parte, Snap, la empresa propietaria de Snapchat, despidió a 1.000 empleados a tiempo completo, el 16% de su plantilla. Su CEO, Evan Spiegel, relacionó la decisión con los avances en inteligencia artificial. La compañía también eliminó más de 300 puestos vacantes.