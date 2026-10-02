Tecno

Facebook Plus, Instagram Plus y WhatsApp Plus: cuánto cuestan y qué herramientas ofrecen

Las nuevas suscripciones ofrecen funciones adicionales para los usuarios más activos, desde historias que duran más de 24 horas hasta la posibilidad de fijar más chats en WhatsApp

Meta ofrece suscripciones de pago para Facebook, Instagram y WhatsApp.
Meta ofrece suscripciones de pago para Facebook, Instagram y WhatsApp.
Guardar

Meta puso en marcha una nueva estrategia para monetizar sus principales redes sociales con suscripciones de pago que ofrecen funciones exclusivas. La compañía de Mark Zuckerberg anunció Instagram Plus, WhatsApp Plus y Facebook Plus, tres planes independientes que permitirán acceder a herramientas de personalización, opciones adicionales de privacidad y nuevas posibilidades para gestionar publicaciones y conversaciones.

La iniciativa fue presentada por Naomi Gleit, jefa de producto de Meta, a través de un video publicado en Instagram. La propuesta está dirigida principalmente a los usuarios más activos de sus plataformas, así como a quienes buscan ampliar las posibilidades de sus perfiles sin recurrir a las herramientas profesionales.

PUBLICIDAD

Los precios difundidos hasta ahora son de 3,99 dólares mensuales para Instagram Plus, 2,99 dólares para WhatsApp Plus y 3,99 dólares para Facebook Plus. Las suscripciones se están desplegando de manera gradual y, por el momento, su disponibilidad es limitada.

Meta desplieza las suscripciones para Facebook, Instagram y WhatsApp. REUTERS/Dado Ruvic
Meta desplieza las suscripciones para Facebook, Instagram y WhatsApp. REUTERS/Dado Ruvic

Instagram Plus permitirá ampliar las funciones de las historias

Instagram Plus incorpora herramientas destinadas a quienes utilizan con frecuencia las historias y buscan tener mayor control sobre sus publicaciones. Entre las funciones anunciadas se encuentran la posibilidad de consultar una vista previa de las historias antes de publicarlas, crear listas de audiencia más específicas y extender su duración más allá de las tradicionales 24 horas.

La suscripción también contempla opciones de personalización y nuevas formas de interactuar con las publicaciones de otros usuarios, como las superreacciones. Estas características buscan ampliar las posibilidades de quienes utilizan Instagram para compartir contenido y mantener contacto con sus seguidores.

PUBLICIDAD

El precio anunciado para Instagram Plus es de 3,99 dólares al mes. La suscripción se contrata de manera independiente de los otros servicios de Meta, por lo que tener una cuenta de Facebook o WhatsApp no implica acceder automáticamente a sus funciones exclusivas.

Instagram Plus ya se encuentra disponible en Perú.
Instagram Plus ofrece herramientas a creadores de contenido. (Meta)

WhatsApp Plus apuesta por la personalización y la gestión de chats

En WhatsApp, la nueva suscripción se centra principalmente en la apariencia de la aplicación y en las herramientas para organizar las conversaciones. Los usuarios que paguen 2,99 dólares mensuales podrán acceder a más opciones de personalización, como temas de colores, stickers exclusivos e iconos adicionales para la aplicación.

Otra de las novedades es la posibilidad de fijar hasta 20 conversaciones, una ampliación de las opciones disponibles para quienes necesitan mantener numerosos chats en un lugar de fácil acceso. También se contemplan tonos de llamada exclusivos para personalizar las notificaciones.

Estas funciones están dirigidas a quienes utilizan WhatsApp de manera intensiva y necesitan organizar sus conversaciones o modificar la apariencia de la aplicación. Sin embargo, las características esenciales del servicio seguirán siendo gratuitas.

WhatsApp Plus se encuentra dirigido a usuarios que usan de manera intensiva la aplicación de mensajería.
WhatsApp Plus se encuentra dirigido a usuarios que usan de manera intensiva la aplicación de mensajería.

Meta precisó que los mensajes y las llamadas no tendrán costo adicional para los usuarios que decidan no contratar WhatsApp Plus. Por tanto, la suscripción no será un requisito para mantener la comunicación a través de la plataforma.

Cuánto cuestan Facebook Plus, Instagram Plus y WhatsApp Plus

Las tres suscripciones tienen precios diferentes, aunque comparten el objetivo de ofrecer herramientas adicionales a los usuarios. Los valores difundidos para el mercado estadounidense son los siguientes:

  • Instagram Plus: 3,99 dólares mensuales.
  • WhatsApp Plus: 2,99 dólares mensuales.
  • Facebook Plus: 3,99 dólares mensuales.

Cada plan funciona de manera independiente. Por ejemplo, una persona que quiera acceder a las funciones exclusivas de las tres plataformas tendrá que contratar las tres suscripciones, incluso si mantiene todas sus cuentas vinculadas en el Centro de cuentas de Meta.

Facebook Plus también forma parte de esta estrategia, aunque las características específicas de su suscripción se están desplegando de forma gradual. La compañía busca extender el modelo de pago a sus principales redes sociales sin eliminar las versiones gratuitas.

Meta cuenta con planes de suscripción Plus para Instagram, Facebook y WhatsApp y prueba Meta One.
Meta cuenta con planes de suscripción Plus para Instagram, Facebook y WhatsApp y prueba Meta One.

Cuándo estarán disponibles las suscripciones de Meta

Meta anunció que las nuevas suscripciones tendrán un despliegue progresivo, por lo que no todos los usuarios pueden contratarlas todavía. Estados Unidos figura entre los mercados iniciales, mientras que Instagram Plus ya había sido probado anteriormente en países como México, Japón y Filipinas.

La iniciativa se suma a Meta Verified, el servicio de pago que ofrece herramientas de verificación y protección contra la suplantación de identidad para creadores y empresas. La compañía también contempla Meta One, una propuesta dirigida al ámbito profesional que incorporará funciones relacionadas con la inteligencia artificial.

Con estas iniciativas, Meta amplía sus fuentes potenciales de ingresos más allá de la publicidad. La compañía apuesta por que los usuarios paguen por características adicionales, mientras mantiene el acceso gratuito a las funciones principales de Facebook, Instagram y WhatsApp.

Temas Relacionados

FacebookInstagramWhatsAppMetaLo último en tecnologíatecnología-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

App de transporte, Lyft, pagará USD 272,5 millones por clasificar mal a sus choferes

El 87% del dinero irá directo a los conductores, pero el acuerdo no obliga a la empresa a tratarlos como empleados de ahora en adelante

App de transporte, Lyft, pagará USD 272,5 millones por clasificar mal a sus choferes

Una IA de Anthropic descubre fallas en un sistema de salud y la empresa médica decide pausar sus proyectos

Epic gestiona el software MyChart, que se utiliza en hospitales y consultorios en Estados Unidos para gestionar más de 320 millones de historias clínicas

Una IA de Anthropic descubre fallas en un sistema de salud y la empresa médica decide pausar sus proyectos

Micron advirtió que la escasez de memoria RAM va a empeorar y se va a extender hasta 2028

El gigante de los chips ya vendió más de tres cuartos de su producción de 2027 y no sabe cuándo la oferta volverá a equilibrarse

Micron advirtió que la escasez de memoria RAM va a empeorar y se va a extender hasta 2028

Multas para los robotaxis que entorpezcan emergencias por más de 30 minutos: así son las nuevas medidas que los regularán

Una nueva ley de California, Estados Unidos exige que las empresas de robotaxis brinden asistencia local si sus vehículos se averían, bloquean calles u obstaculizan a los equipos de emergencia

Multas para los robotaxis que entorpezcan emergencias por más de 30 minutos: así son las nuevas medidas que los regularán

Bitcoin: este es su valor en el mercado este viernes

La criptomoneda más popular del mercado de activos digitales

Bitcoin: este es su valor en el mercado este viernes

DEPORTES

El guiño del Dibu Martínez a Nico Paz en medio del interrogante sobre quién llevará la número 10 de Lionel Messi en la selección argentina

El guiño del Dibu Martínez a Nico Paz en medio del interrogante sobre quién llevará la número 10 de Lionel Messi en la selección argentina

El misterioso papel de Briatore que generó expectativa en la esperada conferencia tras el accidente de Colapinto: la sorpresa que se llevaron los periodistas

Un diario alemán publicó la lista de los técnicos de selección con mayor salario: el puesto de Scaloni y un argentino en el Top 3

Una figura de Portugal salió a apoyar el trabajo del entrenador tras el escándalo con Cristiano Ronaldo y expuso la grieta en la selección

Boca Juniors recibirá a Unión con la idea de ganar para quedar a un punto de la cima de la Tabla Anual: hora, TV y probables formaciones

TELESHOW

Amalia Granata le respondió a Robbie Williams: “Me gustaría reencontrarme desde otro lugar”

Amalia Granata le respondió a Robbie Williams: “Me gustaría reencontrarme desde otro lugar”

Julieta Prandi habló de la estrategia de su exmarido para anular su condena: “Mis hijos le tienen terror”

Los secretos de la película argentina que quiere competir en los Oscar 2027: “Es una manera de liberar el dolor”

Difunden un nuevo parte médico sobre la salud de Mirtha Legrand, a dos semanas de su internación

Maxi Ghione recuperó la libertad: cómo sigue la causa por privación ilegítima y tenencia de armas

INFOBAE AMÉRICA

¿Vale todo en las elecciones de Brasil? La recta final de la batalla por la presidencia entre Lula da Silva y Flávio Bolsonaro

¿Vale todo en las elecciones de Brasil? La recta final de la batalla por la presidencia entre Lula da Silva y Flávio Bolsonaro

Embajada de EE. UU. felicita a El Salvador tras completar nuevas evaluaciones con el Fondo Monetario Internacional

El Salvador implementará una hoja de ruta hasta 2030 para proteger los recursos naturales de sus parques recreativos

“Desagradable, obra maestra, desconcertante, brillante”: la campaña publicitaria de ‘Digger’ juega con las valoraciones de la crítica

Muere la panameña Yamileth Ábrego, top 5 entre las pilotos de motocross más rápidas de Latinoamérica