Facebook Plus, Instagram Plus y WhatsApp Plus: cuánto cuestan y qué herramientas ofrecen

Meta ofrece suscripciones de pago para Facebook, Instagram y WhatsApp.

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Meta puso en marcha una nueva estrategia para monetizar sus principales redes sociales con suscripciones de pago que ofrecen funciones exclusivas. La compañía de Mark Zuckerberg anunció Instagram Plus, WhatsApp Plus y Facebook Plus, tres planes independientes que permitirán acceder a herramientas de personalización, opciones adicionales de privacidad y nuevas posibilidades para gestionar publicaciones y conversaciones.

La iniciativa fue presentada por Naomi Gleit, jefa de producto de Meta, a través de un video publicado en Instagram. La propuesta está dirigida principalmente a los usuarios más activos de sus plataformas, así como a quienes buscan ampliar las posibilidades de sus perfiles sin recurrir a las herramientas profesionales.

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Los precios difundidos hasta ahora son de 3,99 dólares mensuales para Instagram Plus, 2,99 dólares para WhatsApp Plus y 3,99 dólares para Facebook Plus. Las suscripciones se están desplegando de manera gradual y, por el momento, su disponibilidad es limitada.

Meta desplieza las suscripciones para Facebook, Instagram y WhatsApp. REUTERS/Dado Ruvic

Instagram Plus permitirá ampliar las funciones de las historias

Instagram Plus incorpora herramientas destinadas a quienes utilizan con frecuencia las historias y buscan tener mayor control sobre sus publicaciones. Entre las funciones anunciadas se encuentran la posibilidad de consultar una vista previa de las historias antes de publicarlas, crear listas de audiencia más específicas y extender su duración más allá de las tradicionales 24 horas.

La suscripción también contempla opciones de personalización y nuevas formas de interactuar con las publicaciones de otros usuarios, como las superreacciones. Estas características buscan ampliar las posibilidades de quienes utilizan Instagram para compartir contenido y mantener contacto con sus seguidores.

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El precio anunciado para Instagram Plus es de 3,99 dólares al mes. La suscripción se contrata de manera independiente de los otros servicios de Meta, por lo que tener una cuenta de Facebook o WhatsApp no implica acceder automáticamente a sus funciones exclusivas.

Instagram Plus ofrece herramientas a creadores de contenido. (Meta)

WhatsApp Plus apuesta por la personalización y la gestión de chats

En WhatsApp, la nueva suscripción se centra principalmente en la apariencia de la aplicación y en las herramientas para organizar las conversaciones. Los usuarios que paguen 2,99 dólares mensuales podrán acceder a más opciones de personalización, como temas de colores, stickers exclusivos e iconos adicionales para la aplicación.

Otra de las novedades es la posibilidad de fijar hasta 20 conversaciones, una ampliación de las opciones disponibles para quienes necesitan mantener numerosos chats en un lugar de fácil acceso. También se contemplan tonos de llamada exclusivos para personalizar las notificaciones.

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Estas funciones están dirigidas a quienes utilizan WhatsApp de manera intensiva y necesitan organizar sus conversaciones o modificar la apariencia de la aplicación. Sin embargo, las características esenciales del servicio seguirán siendo gratuitas.

WhatsApp Plus se encuentra dirigido a usuarios que usan de manera intensiva la aplicación de mensajería.

Meta precisó que los mensajes y las llamadas no tendrán costo adicional para los usuarios que decidan no contratar WhatsApp Plus. Por tanto, la suscripción no será un requisito para mantener la comunicación a través de la plataforma.

Cuánto cuestan Facebook Plus, Instagram Plus y WhatsApp Plus

Las tres suscripciones tienen precios diferentes, aunque comparten el objetivo de ofrecer herramientas adicionales a los usuarios. Los valores difundidos para el mercado estadounidense son los siguientes:

Instagram Plus: 3,99 dólares mensuales.

WhatsApp Plus: 2,99 dólares mensuales.

Facebook Plus: 3,99 dólares mensuales.

Cada plan funciona de manera independiente. Por ejemplo, una persona que quiera acceder a las funciones exclusivas de las tres plataformas tendrá que contratar las tres suscripciones, incluso si mantiene todas sus cuentas vinculadas en el Centro de cuentas de Meta.

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Facebook Plus también forma parte de esta estrategia, aunque las características específicas de su suscripción se están desplegando de forma gradual. La compañía busca extender el modelo de pago a sus principales redes sociales sin eliminar las versiones gratuitas.

Meta cuenta con planes de suscripción Plus para Instagram, Facebook y WhatsApp y prueba Meta One.

Meta anunció que las nuevas suscripciones tendrán un despliegue progresivo, por lo que no todos los usuarios pueden contratarlas todavía. Estados Unidos figura entre los mercados iniciales, mientras que Instagram Plus ya había sido probado anteriormente en países como México, Japón y Filipinas.

La iniciativa se suma a Meta Verified, el servicio de pago que ofrece herramientas de verificación y protección contra la suplantación de identidad para creadores y empresas. La compañía también contempla Meta One, una propuesta dirigida al ámbito profesional que incorporará funciones relacionadas con la inteligencia artificial.

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Con estas iniciativas, Meta amplía sus fuentes potenciales de ingresos más allá de la publicidad. La compañía apuesta por que los usuarios paguen por características adicionales, mientras mantiene el acceso gratuito a las funciones principales de Facebook, Instagram y WhatsApp.