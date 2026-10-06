Cómo grabar y tomar fotos con solo 10% de batería en el celular

Un 10% de carga puede rendir varias horas de llamadas o navegación gracias a los modos de ahorro de energía. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Grabar en video un concierto, tomar fotos durante toda una jornada y aun así regresar a casa con margen de carga suficiente para llamar un taxi ya no depende únicamente de la gestión del usuario, sino de la capacidad física de la batería del celular.

Según la Encuesta de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del DANE, más del 78% de los colombianos utiliza el celular de forma continua para entretenimiento, conectividad y navegación diaria, un uso intensivo que convierte a la autonomía energética en el principal límite operativo del dispositivo.

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Los eventos multitudinarios exponen con claridad esta restricción. La saturación de las redes móviles, la grabación de video en alta definición y el brillo constante de la pantalla agotan la carga antes de que termine la jornada, una exigencia que empujó a la industria a modificar no solo el software, sino también la ingeniería del hardware de alta densidad energética.

La autonomía energética se consolida como un factor clave en la decisión de compra de celulares. (Reuters)

Extender el uso del celular en jornadas largas

Entre los lanzamientos recientes que responden a esta demanda se encuentra el HONOR 600 Smart, equipado con una batería de 8.100 mAh proyectada para ofrecer hasta 2,5 días de uso continuo sin necesidad de recurrir a cargadores portátiles.

“La autonomía de un teléfono no debe medirse en condiciones ideales de laboratorio, sino en los momentos de mayor demanda operativa del usuario. Diseñamos un sistema energético que transforma el porcentaje crítico de batería en un margen de uso real y estratégico durante jornadas de alto consumo”, explicó Kenet Segura, PR Manager de HONOR Colombia.

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Qué rendimiento ofrece un 10% de batería restante

En un escenario de consumo real, como un evento masivo, ver el indicador de carga en 10% suele llevar al apagado preventivo del teléfono. La arquitectura de los equipos con alta capacidad energética modifica ese umbral y convierte esa reserva mínima en una solución funcional para completar la jornada sin desconectarse.

El HONOR 600 Smart incorpora una batería de 8.100 mAh pensada para jornadas de alto consumo. (HONOR)

Bajo el Modo Ultra Ahorro de Energía, una de las funciones que integra el HONOR 600 Smart, ese 10% de carga restante proporciona hasta 5,8 horas de llamadas continuas. Para los trayectos posteriores al evento, el mismo margen rinde hasta 1,85 horas de navegación activa en Google Maps.

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Además, si el teléfono permanece en reposo durante el espectáculo, esa reserva garantiza hasta 72 horas en modo de espera. El sistema mantiene operativos los componentes esenciales para responder llamadas o alertas de emergencia en cualquier momento del fin de semana.

La gestión de software prioriza las aplicaciones esenciales

La eficiencia del sistema se apoya en la personalización del Modo Ultra Ahorro, que permite seleccionar hasta nueve aplicaciones prioritarias. Esta configuración restringe los procesos innecesarios del procesador y concentra los recursos en las tareas de conectividad que el usuario define como críticas.

Con 10% de carga, el equipo permite hasta 5,8 horas de llamadas continuas. (HONOR)

A esta gestión se suma una plataforma de carga rápida de 45W y soporte de carga reversible por cable de 7,5W, una función que permite usar el dispositivo como fuente de alimentación auxiliar para otros accesorios o teléfonos en situaciones de emergencia.

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La batería diseñada para mantener su rendimiento durante seis años

“El reto de la telefonía actual consiste en prolongar la vida útil de los componentes sin comprometer el factor de forma. Integrar 8.100 mAh con una degradación química proyectada a seis años asegura que la inversión del consumidor mantenga su estándar de eficiencia energética a largo plazo”, señaló Segura.

El desarrollo químico del módulo energético está diseñado para soportar ciclos de carga prolongados durante seis años de uso regular sin degradación perceptible, lo que aborda uno de los factores principales de recambio de equipos en el país: el envejecimiento prematuro de la batería.

En reposo, el 10% restante garantiza hasta 72 horas en modo de espera. (HONOR)

La llegada de dispositivos con más de 8.000 mAh amplía el acceso a tecnología de alto rendimiento a un precio accesible y consolida una nueva exigencia en el mercado masivo colombiano, donde registrar un evento en vivo y regresar a casa con 10% de carga deja de ser una excepción de la gama alta para convertirse en un estándar funcional.

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