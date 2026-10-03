Cómo lograr que el celular cargue al 100% de batería en menos tiempo

Activar el modo avión durante la carga permite que el celular destine menos energía a sus conexiones inalámbricas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Activar el modo avión mientras se carga el celular puede acelerar el proceso para recuperar batería, ya que el dispositivo deja de usar energía para mantener activas sus conexiones inalámbricas.

Según la empresa española Yup Charge, usar esta función puede reducir hasta un 25% el tiempo de carga hasta llegar al 100%, porque desactiva WiFi, datos móviles y Bluetooth.

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Cuando el teléfono funciona con normalidad, sus radios de comunicación permanecen activas en segundo plano. Cada búsqueda de señal, conexión a una red WiFi o sincronización de aplicaciones consume parte de la energía que entra a través del cargador.

Al desactivar WiFi, datos móviles y Bluetooth, el teléfono reduce su actividad en segundo plano. REUTERS/Bhawika Chhabra/File Photo

Consejos para cargar el celular sin dañar la batería

Usar el cargador original o uno certificado y compatible con el modelo ayuda a que el dispositivo reciba la corriente adecuada y evita daños internos. Conviene evitar el uso intensivo del celular mientras está conectado, ya que el calor afecta la velocidad de carga y el estado general de la batería.

Mantener el nivel de carga entre el 20% y el 80% puede contribuir a preservar la batería. Las cargas completas frecuentes y las descargas totales aceleran el deterioro con el tiempo.

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La vida útil de una batería de celular ronda entre dos y tres años, equivalentes a entre 300 y 500 ciclos completos de carga. Un uso inadecuado puede provocar descargas rápidas, apagados inesperados y una reducción del rendimiento general del teléfono.

Exigir demasiado al celular mientras carga puede elevar su temperatura y afectar la batería. REUTERS/Jeenah Moon/File Photo

Dejar el celular conectado durante toda la noche tampoco es recomendable. Aunque los smartphones modernos detienen el flujo de energía al llegar al 100%, el goteo de carga posterior puede generar calor y acelerar el desgaste de la batería.

Isidor Buchmann, de Battery University, señaló que cargar el dispositivo en intervalos cortos durante el día es una práctica más saludable. Honor e ingenieros de Xiaomi también sostienen que las cargas breves y frecuentes reducen el desgaste, porque varias horas conectado pueden generar microciclos de recarga.

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“El calor es el principal enemigo silencioso de la batería”, advirtió Juan Pablo Cortés, director de ventas de Xiaomi Colombia.

El deterioro de la batería puede causar menor autonomía, apagados repentinos y una baja del rendimiento. REUTERS/Kim Hong-Ji

Por qué la batería del celular es un componente sensible

La batería de ion de litio del celular es un componente sensible porque almacena energía mediante reacciones químicas que se degradan con el uso, la temperatura y los ciclos de carga.

Apple explica que todas las baterías recargables son componentes consumibles: con el envejecimiento químico, disminuye la energía que pueden almacenar y también puede reducirse el rendimiento máximo del dispositivo. Por eso, la autonomía no depende solo del tamaño de la batería, sino también de cómo se carga y utiliza el teléfono.

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El calor es uno de los factores que más acelera ese desgaste. Mientras se carga, la batería eleva su temperatura y el sistema puede reducir la velocidad de carga para evitar el sobrecalentamiento. Exponer el celular al sol, dejarlo dentro de un auto caliente o usar aplicaciones exigentes mientras está conectado puede aumentar esa presión térmica.

Las baterías de ion de litio se degradan de forma gradual por el uso, la temperatura y los ciclos acumulados. REUTERS/Jeenah Moon

Mantener el teléfono durante muchas horas al 100% también puede afectar la vida útil de la batería. Por esa razón, algunos equipos incorporan funciones de carga optimizada que retrasan la carga completa hasta el momento en que el usuario suele desconectarlo.

Los ciclos de carga influyen en el deterioro natural. Cada ciclo completo representa el uso acumulado del equivalente al 100% de la capacidad de la batería, aunque se realice mediante varias cargas parciales.

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Para cuidar este componente tan sensible del dispositivo, conviene evitar temperaturas extremas, usar cargadores compatibles y activar las herramientas de protección que ofrece el sistema operativo. La temperatura y los hábitos de carga determinan cuánto tiempo conservará el celular su autonomía original.