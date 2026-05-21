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Cómo las publicaciones en redes sociales convierten a cualquiera en el blanco perfecto de estafas

Datos como fechas de nacimiento, fotos de matrículas de autos y rutinas diarias son aprovechados por ciberdelincuentes para diseñar fraudes personalizados

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Vista trasera de una persona con capucha sentada en una habitación oscura, usando un portátil que muestra un perfil de red social con datos personales.
Los atacantes pasan mucho tiempo analizando los perfiles de sus víctimas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la era digital, la exposición voluntaria de información personal ha llegado a niveles sin precedentes. Cada foto, comentario o dato compartido en redes sociales alimenta un perfil público que rara vez es percibido como peligroso por los propios usuarios.

La mayoría de las personas no son plenamente conscientes de que sus publicaciones cotidianas pueden convertirlas en objetivos accesibles para ciberdelincuentes y estafas.

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Según el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE), la acumulación de datos personales en perfiles digitales facilita el trabajo de quienes buscan cometer fraudes.

Primer plano de una mano de persona hispana sosteniendo un teléfono móvil plateado con la pantalla encendida y un anillo en el anular.
Los perfiles públicos en redes sociales permiten crear ataques personalizados con mayor probabilidad de éxito. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La facilidad con la que un atacante puede obtener detalles relevantes sobre una víctima se ha incrementado por la naturalidad con la que se comparten rutinas, fechas importantes o relaciones personales.

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Qué tipo de datos personales se expone en redes sociales

Publicar la fecha de nacimiento, la dirección, la matrícula del auto o rutinas diarias parece inofensivo para la mayoría de los usuarios. Sin embargo, estas acciones permiten a los ciberdelincuentes reunir piezas sueltas para construir un perfil detallado y verosímil de la víctima.

INCIBE advierte que gran parte de la información usada en fraudes proviene de datos públicos, no necesariamente de ataques sofisticados. Por esta razón, compartir información sobre viajes, eventos familiares o actividades frecuentes incrementa el riesgo de sufrir ataques personalizados.

Una mujer sentada en un sofá en su casa, con un teléfono celular blanco en la oreja y una tarjeta de crédito en la otra mano. Una ventana con vista a edificios se ve al fondo.
Los engaños de los criminales ya no se centran solo en buscar números de tarjetas de créditos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los estafadores no siempre buscan datos bancarios de forma directa; con suficiente contexto, pueden diseñar fraudes mucho más creíbles, dirigidos y difíciles de identificar. La huella digital resultante tras años de actividad en redes puede ser suficiente para que cualquier persona se convierta en blanco de una estafa.

Cómo utilizan los ciberdelincuentes los datos públicos en redes sociales

Una vez que un atacante ha recolectado información relevante a través de redes sociales, puede usarla para personalizar sus estrategias de engaño. Ataques como el phishing, el smishing o el vishing se vuelven más eficaces cuando incluyen datos auténticos, generando confianza en la víctima.

El uso de datos obtenidos de publicaciones permite elaborar mensajes, llamadas o correos que parecen legítimos. Al conocer la fecha de un viaje, un estafador puede fingir ser parte del servicio de la aerolínea o del banco y solicitar información personal bajo pretextos creíbles.

Qué papel juega el malware en la ejecución de fraudes

Android - malware - celulares - tecnología - 8 de febrero
El malware se distribuye a través de enlaces y archivos sospechosos, a menudo compartidos en redes sociales. (Imagen ilustrativa Infobae)

No todos los ataques dependen de la ingeniería social. El malware es una amenaza silenciosa y eficaz para extraer datos personales, credenciales y otra información valiosa. INCIBE advierte que la descarga de programas desde fuentes no oficiales o la apertura de archivos adjuntos sospechosos son las principales vías de infección.

Asimismo, ciertos tipos de software malicioso están diseñados para operar sin ser detectados. Roban credenciales almacenadas en el navegador y datos bancarios, sin mostrar síntomas evidentes para el usuario. El riesgo se incrementa cuando se instalan extensiones o aplicaciones a partir de mensajes o enlaces recibidos en redes sociales.

En este sentido, mantener el sistema operativo y las aplicaciones actualizadas, así como utilizar antivirus confiables y actualizados, es clave para reducir el impacto de estos ataques.

Por qué la ingeniería social sigue siendo efectiva para los ciberdelincuentes

Fraude en cuentas bancarias, robo de datos financieros, víctima de estafa digital, inseguridad económica, preocupación por ciberseguridad. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
La ingeniería social y la manipulación son métodos muy utilizados para cometer delitos digitales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ingeniería social explota la tendencia humana a confiar en comunicaciones que parecen legítimas. Los estafadores suelen crear escenarios de urgencia o miedo, como advertir sobre el bloqueo de una cuenta o informar de un supuesto cargo pendiente.

INCIBE indica que, bajo presión, las víctimas son más proclives a actuar sin reflexionar, facilitando datos, haciendo transferencias o instalando software malicioso.

A diferencia de los ciberataques puramente técnicos, la ingeniería social no requiere vulnerar sistemas informáticos sofisticados. El éxito radica en la capacidad del atacante para convencer a la víctima de que entregue información voluntariamente, sin conocer el peligro ni las consecuencias.

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