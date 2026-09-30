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Apple lanzaría más dispositivos durante el año y este sería el plan de John Ternus para lograrlo

Los cambios buscan acelerar los lanzamientos de dispositivos para competir en el desarrollo de la IA

John Ternus asumió la dirección ejecutiva de Apple con un plan para eliminar la dependencia de los tradicionales eventos de presentación.(AP Foto/Jeff Chiu)
John Ternus asumió la dirección ejecutiva de Apple con un plan para eliminar la dependencia de los tradicionales eventos de presentación.(AP Foto/Jeff Chiu)
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John Ternus, el nuevo director ejecutivo de Apple, prepara una reorganización que busca terminar con la dependencia de la compañía a sus tradicionales eventos de primavera y otoño. Según un reporte de Bloomberg, el sucesor de Tim Cook quiere que la empresa lance dispositivos con mayor frecuencia a lo largo del año, en lugar de concentrar casi todas las novedades en septiembre.

El cambio de estrategia responde a la necesidad de competir en la era de la inteligencia artificial, un terreno en el que Apple llegó tarde.

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Cómo sería el nuevo calendario de lanzamientos de Apple

El plan contempla romper con la coreografía que Apple siguió durante años: septiembre para el iPhone y el Apple Watch, la primavera para renovaciones de iPad y Mac, y octubre para completar la temporada con nuevas computadoras.

La idea de Ternus es que, si un producto está terminado, la compañía lo presente sin esperar a la siguiente ventana comercial. Eso permitiría distribuir la atención mediática durante todo el año y evitar que demasiadas novedades compitan entre sí en pocas semanas.

El nuevo esquema permite presentar los productos de Apple inmediatamente después de finalizar su desarrollo. (REUTERS/Carlos Barria/File Photo)
El nuevo esquema permite presentar los productos de Apple inmediatamente después de finalizar su desarrollo. (REUTERS/Carlos Barria/File Photo)

Los primeros indicios de este cambio llegarían a comienzos de 2027, cuando se esperan los anuncios de los iPhone 18, 18e y el modelo Air 2. En septiembre, Apple ya había presentado únicamente los modelos Pro y Pro Max de la serie 18, junto al iPhone Duo, el primer teléfono plegable de la marca. Ese desdoblamiento funciona como indicio de la estrategia que impulsa el nuevo CEO.

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El plegable llegó además en el primer evento encabezado por Ternus, de cara al vigésimo aniversario del iPhone que se cumplirá el año próximo. Para esa fecha, la compañía también planea lanzar sus primeras gafas inteligentes y unos AirPods con cámara, con lanzamientos escalonados durante el año que impulsarían los ingresos de sus divisiones de hardware y servicios.

Cómo sería el esquema de trabajo para lograr este ritmo de lanzamiento

Para lograr esa velocidad, Ternus no solo busca mover fechas de presentación. También pretende reducir los puestos de mando intermedio y acercar a los ingenieros directamente a los altos ejecutivos, con menos capas de gestión y decisiones más rápidas.

En su primer memo interno como máximo responsable de Apple, recogido por MacRumors, Ternus prometió a los empleados una semana “fenomenal” de lanzamientos. El mensaje llegó el 1 de septiembre de 2026, día en el que asumió oficialmente el mando tras Tim Cook.

La reorganización interna elimina capas de gestión intermedia para agilizar la toma de decisiones entre ingenieros y ejecutivos.(REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo)
La reorganización interna elimina capas de gestión intermedia para agilizar la toma de decisiones entre ingenieros y ejecutivos.(REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo)

En una presentación interna, el CEO defendió la idea de que Apple debe conseguir más resultados con menos empleados, según una diapositiva sobre el crecimiento de la plantilla mostrada a sus equipos. Esa filosofía ya se tradujo en recortes: directores y gestores de programas de ingeniería recibieron varias semanas para encontrar otra posición dentro de la compañía o abandonarla.

Los ajustes alcanzaron también áreas como Siri, Vision Pro, el software de inteligencia artificial y Fitness+, divisiones que ya habían sufrido bajas desde que comenzó la reestructuración a inicios de 2025.

Cómo afectaría este plan a los gastos y la calidad de Apple

La aceleración de los lanzamientos tiene una segunda lectura vinculada al dinero. Con el crecimiento del negocio de servicios en desaceleración, la dirección pidió reducir el gasto en marketing y limitar los incrementos presupuestarios previstos para 2027.

La consecuencia es una compañía que intenta aumentar el ritmo de entrega de productos mientras mantiene presupuestos más contenidos y reorganiza su estructura interna, algo que contrasta con la lógica habitual de invertir más recursos para producir más.

La dirección de Apple solicitó reducir los gastos de marketing ante la desaceleración del crecimiento en el negocio de servicios. (REUTERS/Abdul Saboor//File Photo)
La dirección de Apple solicitó reducir los gastos de marketing ante la desaceleración del crecimiento en el negocio de servicios. (REUTERS/Abdul Saboor//File Photo)

Empleados consultados advirtieron que modificar prácticas de desarrollo tan arraigadas podría tomar años, según Bloomberg. Reducir la burocracia puede permitir que los equipos de ingeniería trabajen con mayor agilidad, pero aumentar el número de lanzamientos mientras se limitan las contrataciones también abre una duda sobre hasta dónde puede acelerar Apple sin afectar la calidad de sus productos.

Esa tensión entre velocidad y nivel de acabado, uno de los rasgos que históricamente distinguió a los productos de la compañía, quedará expuesta con mayor claridad cuando avance el cronograma de lanzamientos previsto para 2027.

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