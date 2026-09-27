Steve Jobs tras dejar la universidad: “dormía en el suelo y recolectaba botellas por 5 centavos”

Steve Jobs expuso en 2005 en la Universidad de Stanford su tesis sobre cómo las decisiones del pasado cobran sentido al mirar hacia atrás. (Foto: Archivo de Steve Jobs)

Guardar

Steve Jobs dijo en 2005 en la Universidad de Stanford que abandonar la universidad, atravesar una etapa de precariedad y ser expulsado de Apple fueron hechos que solo pudo comprender al mirar hacia atrás.

Su tesis fue que decisiones sin utilidad aparente pueden adquirir sentido años después, cuando se conectan con resultados que no eran previsibles en el momento de tomarlas.

PUBLICIDAD

A qué edad Steve Jobs dejó la universidad

Jobs había llegado a la universidad tras una adopción condicionada por la promesa de que recibiría educación superior. Sus padres, de clase trabajadora y sin estudios universitarios, destinaron sus ahorros a una institución casi tan costosa como Stanford, pero él abandonó la matrícula a los 17 años tras seis meses de cursada.

El fundador de Apple abandonó la universidad formal a los 17 años tras seis meses de cursada. (Foto: Europa Press)

“No tenía idea de lo que quería hacer con mi vida y tampoco sabía si la universidad me ayudaría a descubrirlo”, dijo Jobs. La decisión lo dejó sin dormitorio y dependiente de sus amigos para dormir.

Al describir ese período ante los graduados, recordó: “Dormía en el suelo de las habitaciones de amigos, devolvía botellas de Coca Cola a los depósitos para contar con los cinco centavos para comprar comida”.

PUBLICIDAD

Qué hizo Steve Jobs tras dejar la universidad

Tras dejar las clases obligatorias, Jobs siguió asistiendo de manera intermitente a aquellas materias que le interesaban. Entre ellas estaba un curso de caligrafía del Reed College, donde aprendió sobre tipografías con y sin serif, el espaciado entre letras y las proporciones de las fuentes.

Las clases de caligrafía a las que asistió como oyente determinaron las fuentes y tipografías del ordenador Macintosh. (Foto: Europa Press)

Diez años después, cuando diseñaba el primer Macintosh, vinculó esa formación con una de las características del dispositivo. “Si no hubiera asistido a ese curso en la universidad, el Mac nunca habría tenido las tipografías múltiples o unas fuentes proporcionalmente espaciadas”, afirmó.

Para el fundador de Apple, aquella clase a la que accedió tras abandonar el programa formal no tenía una aplicación práctica inmediata, aunque terminó por influir en el diseño del producto.

PUBLICIDAD

“La imposibilidad de conectar los puntos mirando hacia el futuro” fue la conclusión que extrajo de esa experiencia. “Solo puedes conectarlos mirando hacia el pasado”, dijo, antes de pedir a los estudiantes que confiaran en el destino, el karma, el instinto o cualquier otra convicción que les permitiera seguir adelante.

Steve Jobs y Steve Wozniak crearon Apple en el garaje de la familia cuando Jobs tenía 20 años. (Foto: REUTERS/Kimberly White)

Cómo impactó en la vida de Steve Jobs ser despedido de Apple

La segunda parte de su discurso se centró en la creación, pérdida y recuperación de Apple. Jobs y Steve Wozniak fundaron la compañía en el garaje de los padres de Jobs cuando él tenía 20 años, y en una década pasaron de ser dos personas a una empresa con 4.000 empleados y una valoración de 2.000 millones de dólares.

PUBLICIDAD

Un año después de presentar el Macintosh, Jobs fue apartado de la empresa a los 30 años. Según relató, Apple había contratado a una persona para dirigir la compañía junto a él, pero las diferencias sobre el futuro derivaron en un enfrentamiento y el consejo respaldó al nuevo directivo.

Durante su etapa fuera de Apple, Jobs impulsó NeXT y Pixar, estudio que produjo la película Toy Story. (Foto: REUTERS/WM/RCS/File Photo)

“Había desaparecido aquello que había ocupado el centro de toda mi vida adulta. Fue devastador”, recordó Jobs sobre ese momento. Durante varios meses consideró abandonar Silicon Valley y se reunió con David Packard y Bob Noyce para disculparse por lo que consideraba un fracaso público.

No obstante, la salida de Apple no modificó su interés por el trabajo que había iniciado en el garaje familiar. “Todavía amaba lo que hacía. El revés ocurrido con Apple no había cambiado en absoluto esa sensación”, afirmó.

PUBLICIDAD

Con el tiempo, Jobs interpretó aquel despido como una oportunidad para comenzar de nuevo. “Ser despedido de Apple fue lo mejor que podría haberme pasado”, dijo al describir una etapa en la que fundó NeXT y Pixar, y conoció a Laurene, quien se convirtió en su esposa y con quien formó una familia.