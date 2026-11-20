Las fuerzas de seguridad de Guatemala capturaron en Zacapa a Francisco Javier Hincapié Lorenzana, nieto del fundador del cartel de Los Lorenzana. (Infobae América)

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Las fuerzas de seguridad de Guatemala capturaron a Francisco Javier Hincapié Lorenzana, de 22 años, tras un operativo antidrogas en el que las autoridades incautaron un arsenal de armas de fuego, vehículos y dinero en efectivo, según confirmaron a Infobae.

El detenido es nieto de Waldemar Lorenzana Lima, conocido como El Patriarca y fundador de la histórica estructura criminal conocida como el cartel de Los Lorenzana, de acuerdo con los registros oficiales del Registro Nacional de las Personas (Renap) confirmados por Infobae.

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La detención de Hincapié Lorenzana ocurrió en la aldea Llano Largo, ubicada en el municipio de Río Hondo, Zacapa.

Momento en que se realizó la aprehensión de Francisco Javier Hincapié Lorenzana. (PNC de Guatemala)

La captura formó parte de 20 allanamientos judiciales ejecutados de manera simultánea en los departamentos de Zacapa e Izabal por agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) de la PNC.

Durante la inspección del inmueble donde se encontraba el sospechoso, los efectivos policiales redujeron al individuo y tomaron el control de las instalaciones.

En la vivienda, los agentes hallaron un arsenal compuesto por tres fusiles de asalto, cuatro escopetas, tres pistolas y una carabina, junto con dos municiones, cuatro radios portátiles de comunicación y nueve teléfonos celulares.

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Los agentes policiales confiscaron fusiles de asalto, escopetas, pistolas, radios de comunicación y teléfonos celulares en el inmueble inspeccionado. (PNC de Guatemala)

Asimismo, las fuerzas del orden confiscaron dos automóviles particulares, ocho motocicletas sin matrícula de circulación y una cuatrimoto.

En el lugar también decomisaron 136.903 quetzales (unos 17.780) y USD 130 en efectivo, además de un cargamento de contrabando integrado por 20 cajas de cartón y tres bolsas que contenían miles de cajetillas de cigarrillos.

Las autoridades decomisaron más de 136 mil quetzales en efectivo, once vehículos y miles de cajetillas de cigarrillos de contrabando. (PNC de Guatemala)

Los tribunales correspondientes recibieron al detenido y los pertrechos para continuar el procedimiento legal.

Julia Lorenzana Cordón purga 33 años de prisión en Estados Unidos

De acuerdo con su certificación registral de nacimiento, el joven apresado es hijo del colombiano Francisco Javier Hincapié Guevara y de Julia Lorenzana Cordón.

Su madre, una de las figuras centrales del clan familiar, cumple una condena de 33 años de cárcel en Estados Unidos luego de su declaración de culpabilidad por conspiración para el tráfico internacional de drogas.

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El Certificado de Nacimiento confirma que Francisco Javier Hincapié Lorenzana es hijo de Julia Lorenzana Cordón y del colombiano Francisco Javier Hincapié Guevara. (Certificado de Nacimiento)

La justicia federal de ese país le impuso además una sanción económica que ordenó la confiscación de USD 27 millones en activos ilícitos.

Las investigaciones del Departamento de Justicia estadounidense determinaron que la hija de El Patriarca ejerció como administradora logística y dirigente destacada de la organización entre 2008 y 2019.

Julia Lorenzana Cordón cumple una condena de 33 años de prisión en Estados Unidos por conspiración para el tráfico internacional de drogas. (Redes Sociales)

Durante ese lapso, facilitó el ingreso y resguardo de decenas de toneladas de cocaína en fincas guatemaltecas con destino al mercado norteamericano.

Las autoridades de Guatemala la arrestaron a finales de abril de 2021 y completaron su proceso de extradición hacia Estados Unidos el 10 de diciembre de ese mismo año.

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El clan de Los Lorenzana mantiene su estructura tras décadas de operaciones

El cartel de Los Lorenzana surgió en la década de 1990 bajo el mando de Waldemar Lorenzana Lima, quien transformó una red tradicional de contrabando en una de las organizaciones de narcotráfico con mayor poder en Centroamérica.

Los Lorenzana son un clan guatemalteco de narcotráfico formado por Waldemar Lorenzana Lima. La mayoría de sus miembros ya están capturados y condenados en Estados Unidos, con excepción de Haroldo Lorenzana, alias "Haroldito". (Imagen Ilustrativa Infobae)

Establecida en la frontera oriental guatemalteca con Honduras, la estructura consolidó una alianza estratégica de más de dos décadas con el Cartel de Sinaloa, facción a la que entregaba cargamentos de cocaína procedentes de Colombia para su posterior cruce hacia territorio mexicano.

A pesar de que su fundador falleció preso en Estados Unidos en 2021 y sus principales herederos recibieron severas penas que incluyen cadenas perpetuas, el clan conservó presencia mediante relevos generacionales conformados por nietos y sobrinos, quienes intentan sostener las rutas de transporte en el oriente del país

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