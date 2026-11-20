Representación esquemática del pico inferido (Davide Bonadonna)

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Durante más de 15 años, la imagen de un dinosaurio europeo quedó atada a una rareza anatómica: seis salientes óseas en la parte delantera de su mandíbula superior, tres de cada lado, que parecían espinas expuestas o dientes orientados hacia adelante. Ahora, una revisión con tecnología de alta precisión cambió esa escena. Las supuestas espinas de Tethyshadros insularis eran, en realidad, parte del armazón interno de un pico queratinoso mucho más grande, complejo y parecido al de las aves actuales.

El animal vivió hace unos 81 millones de años en el territorio que hoy ocupa Italia, cuando esa región era un conjunto de islas en el antiguo mar de Tetis. Sus huesos fueron encontrados cerca de Trieste, en el yacimiento de Villaggio del Pescatore, y durante años alimentaron una reconstrucción peculiar: un dinosaurio de pico de pato con una boca casi fantástica, armada con puntas óseas.

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La nueva investigación, publicada en la revista Royal Society Open Science, propone una explicación muy diferente. Las protuberancias no asomaban como púas en el rostro del animal vivo. Eran la base ósea de una cubierta de queratina, el mismo material que forma los picos de las aves, atravesada por vasos sanguíneos y estructuras nerviosas. El fósil guardaba una pista visible desde afuera.

Una tomografía permitió mirar dentro de huesos que no podían tocarse

Reconstrucción de Tethyshadros con huesos premaxilares visibles, red vascular reconstruida y flujo sanguíneo resaltado (Davide Bonadonna)

El equipo examinó tres ejemplares de Tethyshadros insularis, entre ellos el holotipo conocido como “Antonio”, mediante microtomografía computada de rayos X. La técnica generó imágenes internas en tres dimensiones sin cortar ni dañar las piezas fósiles, un punto central cuando se trabaja con restos delicados y de valor excepcional.

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Los análisis se realizaron en TomoLab, una instalación del sincrotrón Elettra, en Trieste. Allí los investigadores pudieron seguir canales de apenas fracciones de milímetro, invisibles en la superficie del hueso. Esos conductos revelaron una red neurovascular: un sistema de vasos y nervios que llevaba irrigación y sensibilidad a la zona del hocico.

El paleontólogo Marco Muscioni, de la Universidad de Bolonia y autor principal del trabajo, explicó que aquello que parecía un pico dentado o espinoso podía ser la huella ósea de un órgano mucho más sofisticado. La lectura de las imágenes internas hizo que aquellas proyecciones dejaran de parecer un adorno extraño y pasaran a encajar en una red que transportaba sangre y, posiblemente, información sensorial.

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La diferencia no es un detalle de museo. Cambia el aspecto que habría tenido el animal en vida. El pico de queratina habría sobrepasado al hueso tanto en tamaño como en complejidad, de modo que las reconstrucciones basadas sólo en el cráneo mostraban una versión incompleta de su cara.

El pico funcionaba como herramienta, sensor y radiador

El escaneo reveló canales milimétricos que alojaban una red de vasos sanguíneos y terminaciones nerviosas en el hocico. (Davide Bonadonna)

En la punta del hocico, Tethyshadros no tenía dientes. Allí se ubicaba el pico, mientras que más atrás poseía baterías dentales capaces de triturar vegetación. La investigación sostiene que esa cubierta córnea no servía únicamente para arrancar plantas: habría soportado desgaste, percibido el entorno y ayudado a regular la temperatura corporal.

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Las marcas halladas en los dientes de un ejemplar grande sugieren que el animal procesaba alimento abrasivo, mezclado con sedimentos o partículas de suelo. Algunas rayas de desgaste profundo superan los 150 micrómetros de ancho. Frente a esa fricción, una cubierta de queratina con capacidad de renovación rápida habría sido una protección necesaria en el borde de la boca.

Pero los canales detectados en el cráneo también apuntan a otra función. La abundante irrigación habría permitido que el pico actuara como un intercambiador de calor. La sangre caliente podía circular hacia la zona del pico y de las fosas nasales, liberar temperatura y volver más fría hacia el neurocráneo. Es un mecanismo comparable, en términos funcionales, al que presentan algunas aves actuales con picos muy vascularizados.

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Los científicos también plantean que los márgenes del pico pudieron contar con papilas táctiles, estructuras asociadas a la percepción del contacto y de la presión. El dinosaurio habría usado su boca para seleccionar alimento y registrar características del ambiente, una capacidad que suele quedar fuera de las reconstrucciones más conocidas de los herbívoros del Mesozoico.

Alfio Alessandro Chiarenza, investigador del University College London y coautor del estudio, señaló que el pico probablemente reunía varias tareas: era una herramienta para alimentarse, podía tener sensibilidad táctil y, por su irrigación, también funcionaba como disipador térmico. Esa combinación pudo volverse más importante a medida que los dinosaurios de este grupo alcanzaron cuerpos de mayor tamaño.

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El fósil italiano vuelve a cambiar de cara

El dinosaurio habitó hace 81 millones de años en un conjunto de islas sobre el mar de Tetis, en el actual territorio de Italia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tethyshadros pertenece a los hadrosauroideos, el grupo que incluye a los llamados dinosaurios de pico de pato. Sin embargo, no era uno de los gigantes más conocidos de América del Norte o Asia. Los autores revisaron además el ejemplar SC 57026, apodado “Secundus”, y calcularon que los individuos adultos medían entre 5,2 y 5,9 metros de largo.

Ese tamaño, menor que el de algunos parientes posteriores, no reduce la importancia del hallazgo. Por el contrario, ofrece una ventana sobre cómo estos animales desarrollaron estructuras capaces de combinar alimentación, sensibilidad y control térmico. El estudio sostiene que la complejidad de este sistema pudo contribuir a la versatilidad ecológica que más tarde caracterizó a otros hadrosaurios.

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El caso también deja una advertencia para la paleontología: los huesos cuentan mucho, pero no cuentan todo. La queratina, los vasos sanguíneos y los nervios se degradan con el tiempo. Lo que llega al presente es el soporte mineral de tejidos que ya no existen. A veces, una forma desconcertante en el fósil no describe el rostro de un animal, sino la arquitectura oculta que lo sostenía.

Federico Fanti, profesor de la Universidad de Bolonia y autor sénior del trabajo, destacó que los fósiles de Villaggio del Pescatore están entre los dinosaurios más completos encontrados en Europa. Las nuevas técnicas, remarcó, muestran que incluso ejemplares estudiados durante años pueden conservar información inesperada. En este caso, el animal que parecía llevar espinas en la boca termina por mostrar otra imagen: la de un herbívoro con un pico vascularizado, sensible y adaptado a mucho más que cortar plantas.

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