Ni Colombia, Argentina ni Chile: las dos únicas economías de Latinoamérica que superan la riqueza de Elon Musk

La fortuna de Elon Musk supera el PIB de casi toda América Latina - REUTERS/Nathan Howard/File Photo

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La fortuna de Elon Musk supera el tamaño de las economías de Colombia, Argentina, Chile y otros países de América Latina; solo Brasil y México registran un producto interno bruto superior a su patrimonio. La comparación expone la dimensión alcanzada por el empresario, cuya riqueza está ligada principalmente a sus participaciones en SpaceX y Tesla.

La distancia entre esa fortuna privada y las economías nacionales cobra relevancia por el avance que registró durante 2026. El patrimonio de Elon Musk llegó a ubicarse en USD 902.000 millones, de acuerdo con Bloomberg Billionaires Index, y en otra medición publicada el 2 de octubre alcanzó USD 979.700 millones. Ambas cifras permiten dimensionar una riqueza que excede la producción anual de casi toda América Latina.

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SpaceX y Tesla elevan la fortuna de Elon Musk por encima de varias economías

Brasil y México son las únicas economías por encima

De acuerdo con las cifras más recientes del Fondo Monetario Internacional (FMI), Brasil y México son las dos únicas economías latinoamericanas cuyo producto interno bruto (PIB) supera la riqueza estimada de Musk.

Brasil registra un PIB de USD 2,64 billones, mientras que México alcanza USD 2,12 billones. Ambos países se ubican por encima del patrimonio del fundador de SpaceX incluso después de la recuperación que experimentaron sus empresas durante el año.

El resto de las economías de mayor tamaño de la región queda por debajo de la comparación. La diferencia es clara con países que suelen encabezar los indicadores latinoamericanos, como Argentina, Colombia y Chile.

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El patrimonio de Musk supera el PIB anual de Argentina, Colombia, Chile y Perú, según los datos incluidos en la comparación. Las cifras disponibles permiten observar la distancia entre cada economía y la riqueza personal del empresario:

Argentina: USD 688.380 millones.

Colombia: USD 539.530 millones.

Chile: USD 407.850 millones.

Perú: USD 380.900 millones.

Ecuador: USD 138.190 millones.

República Dominicana: USD 136.150 millones.

Guatemala: USD 128.890 millones.

Costa Rica: USD 109.930 millones.

Panamá: USD 95.020 millones.

Solo Brasil y México superan la riqueza estimada de Elon Musk - REUTERS/Kylie Cooper

La comparación no implica que el patrimonio de una persona sea equivalente a la economía de un país. La fortuna representa el valor estimado de activos, participaciones empresariales y otras inversiones que posee un individuo. El PIB, en cambio, mide el valor de los bienes y servicios finales producidos por una economía durante un año.

Aun así, el contraste permite ilustrar el volumen financiero que concentran las participaciones de Musk en compañías tecnológicas y aeroespaciales. Según la información disponible, gran parte de su riqueza depende del valor de SpaceX y Tesla, dos empresas cuya evolución bursátil y valoración pueden modificar con rapidez las estimaciones sobre su patrimonio.

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Un aumento de USD 61.000 millones en un día

El 2 de octubre de 2026, la fortuna de Musk aumentó USD 61.000 millones en una sola jornada, según una estimación de Forbes. El incremento llevó su patrimonio a USD 979.700 millones, un alza de 6,64% frente al día anterior.

Elon Musk suma USD 61.000 millones en un solo día - REUTERS/Luisa González

El movimiento estuvo asociado al comportamiento de las dos compañías que concentran la mayor parte de su riqueza. Las acciones de SpaceX subieron más de 7%, mientras que Tesla avanzó alrededor de 5%.

Elon Musk mantiene el primer puesto entre las mayores fortunas tecnológicas, con una diferencia estimada de USD 600.500 millones frente a Jeff Bezos, fundador de Amazon, que aparece en el segundo lugar con USD 370.700 millones.

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Entre los empresarios tecnológicos que siguen en la clasificación figuran Larry Page, con USD 286.000 millones; Michael Dell, con USD 268.000 millones; Sergey Brin, con USD 263.000 millones, y Mark Zuckerberg, con USD 251.000 millones.

La lista de patrimonios más altos muestra el peso de las compañías vinculadas con tecnología, plataformas digitales, inteligencia artificial, comercio electrónico y servicios aeroespaciales. Junto con Musk, Bezos, Page, Brin, Dell y Zuckerberg, también aparecen Jensen Huang, de Nvidia; Larry Ellison, cofundador de Oracle, y Steve Ballmer, exdirector ejecutivo de Microsoft.