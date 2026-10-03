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Patrimonio de Elon Musk: gana US$61.000 millones en un solo día por Tesla y SpaceX

Musk es el hombre más rico del mundo. Le siguen Jeff Bezos (fundador de Amazon) y Larry Page (cofundador de Google)

La riqueza de Elon Musk creció US$61.000 millones en una sola jornada, impulsada por la mejora bursátil de SpaceX y Tesla. REUTERS/Kylie Cooper
La riqueza de Elon Musk creció US$61.000 millones en una sola jornada, impulsada por la mejora bursátil de SpaceX y Tesla. REUTERS/Kylie Cooper
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El patrimonio neto de Elon Musk aumentó US$61.000 millones en un día por el alza de las acciones de SpaceX y Tesla, según Forbes.

En la tarde del 2 de octubre de 2026, la fortuna estimada del empresario ascendía a US$979.700 millones, un incremento del 6,64% respecto al día anterior. El avance volvió a acercarlo a la marca del billón de dólares.

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La subida estuvo impulsada por el desempeño de SpaceX y Tesla. Las acciones de la empresa aeroespacial avanzaron más de 7%, mientras que los títulos de Tesla crecieron alrededor de 5%.

Los papeles de SpaceX aumentaron más de 7%, mientras que Tesla registró una ganancia cercana al 5%. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Los papeles de SpaceX aumentaron más de 7%, mientras que Tesla registró una ganancia cercana al 5%. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Elon Musk es la persona más rica del mundo

Musk se mantiene en el primer puesto de la lista de multimillonarios en tiempo real del medio mencionado. La diferencia con Jeff Bezos, que ocupa el segundo lugar, es de US$600.500 millones.

El empresario había alcanzado brevemente el estatus de primer trillonario del mundo el 12 de junio de 2026, cuando su patrimonio llegó a un máximo de US$1,45 billones. Más tarde, perdió esa condición tras la caída de las acciones de SpaceX.

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El patrimonio de Musk volvió a ubicarse por debajo de los US$700.000 millones en julio del mismo año, luego de que las acciones de SpaceX cayeran 50% desde su máximo del 16 de junio. La recuperación posterior de los papeles de la compañía y de Tesla elevó nuevamente su fortuna.

La posterior baja de las acciones de SpaceX le hizo perder temporalmente la condición de primer trillonario del mundo. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
La posterior baja de las acciones de SpaceX le hizo perder temporalmente la condición de primer trillonario del mundo. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Las fortunas de otros empresarios tecnológicos

Jeff Bezos figura en el segundo puesto, con un patrimonio neto estimado en US$370.700 millones, de acuerdo con la clasificación mencionada. El fundador de Amazon aumentó su fortuna durante septiembre tras la suba de la valoración de Blue Origin y Prometheus.

Larry Page, cofundador de Google, ocupa el tercer lugar con US$286.000 millones. Sergey Brin, su socio en la creación del buscador, tiene una fortuna estimada en US$263.000 millones.

Michael Dell reúne US$268.000 millones, mientras que Mark Zuckerberg alcanza US$251.000 millones. También integran el grupo de los mayores patrimonios tecnológicos Jensen Huang, de Nvidia; Larry Ellison, cofundador de Oracle; y Steve Ballmer, exdirector ejecutivo de Microsoft.

Jeff Bezos ocupa el segundo puesto, con una fortuna calculada en US$370.700 millones. REUTERS/Abdul Saboor/File Photo
Jeff Bezos ocupa el segundo puesto, con una fortuna calculada en US$370.700 millones. REUTERS/Abdul Saboor/File Photo

Qué empresarios firmaron el acuerdo con Trump sobre inteligencia artificial

Seis ejecutivos tecnológicos fueron identificados como firmantes del documento promovido por Donald Trump para establecer compromisos voluntarios de autorregulación sobre el desarrollo de inteligencia artificial.

El acuerdo, denominado White House Accord on Super Intelligence, fue firmado por Sundar Pichai, de Google; Dario Amodei, de Anthropic; Mark Zuckerberg, de Meta; Greg Brockman, presidente de OpenAI; Elon Musk, de xAI; y Jensen Huang, de Nvidia.

El documento también cuenta con la firma de Trump, como presidente de Estados Unidos, y propone cuatro capas de control para vigilar los riesgos de los modelos de inteligencia artificial durante su entrenamiento y despliegue.

Entre las medidas figuran el monitoreo de riesgos, auditorías externas independientes y comités dentro de los directorios.

Musk prevé que la inteligencia artificial cambiará las tareas laborales y podría impulsar una etapa de mayor prosperidad, con acceso ampliado a bienes, servicios y atención médica. REUTERS/Jonathan Ernst
Musk prevé que la inteligencia artificial cambiará las tareas laborales y podría impulsar una etapa de mayor prosperidad, con acceso ampliado a bienes, servicios y atención médica. REUTERS/Jonathan Ernst

Elon Musk sobre la inteligencia artificial y los trabajos

Elon Musk afirmó que la inteligencia artificial y la superinteligencia transformarán el empleo, pero no provocarán su desaparición, y anticipó una “era de abundancia” con acceso más amplio al bienestar.

El empresario habló el 29 de septiembrede 2026, tras un encuentro en la Casa Blanca entre Donald Trump y ejecutivos de las principales compañías tecnológicas.

Consultado por la preocupación sobre los puestos de oficina, sostuvo que “los empleos van a cambiar” como ya ocurrió con tareas que antes realizaban personas dedicadas a cálculos.

Donald Trump promovió un acuerdo voluntario para establecer pautas de seguridad y supervisión en el desarrollo de inteligencia artificial. REUTERS/Jonathan Ernst
Donald Trump promovió un acuerdo voluntario para establecer pautas de seguridad y supervisión en el desarrollo de inteligencia artificial. REUTERS/Jonathan Ernst

Según Musk, la automatización modificará una amplia variedad de ocupaciones y los trabajadores asumirán nuevos roles. Añadió que existe una “enorme demanda de personas” y consideró que el resultado más probable será beneficioso.

El fundador de Tesla y SpaceX planteó que los robots y la superinteligencia podrían elevar la producción de bienes y servicios hasta permitir una renta alta universal. Proyectó que cualquier persona podría acceder a atención médica mejor que la disponible hoy para los asistentes al acto.

Sus declaraciones se produjeron después de la firma de un acuerdo voluntario de seguridad para sistemas de IA, que prevé controles internos, auditorías externas independientes y supervisión de los directorios en las empresas que suscribieron conjuntamente el documento.

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