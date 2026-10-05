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Pasos para canjear los códigos de Free Fire disponibles este 5 de octubre de 2026 y reclamar diamantes gratis

Garena permite obtener diferentes recompensas en el juego sin costo, siempre que se tenga la aplicación legal descargada en el dispositivo

Free Fire y sus códigos gratis en setiembre.
Free Fire es un juego de batalla que se puede instalar sin costo en el celular. (Foto: Garena)
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Este lunes 5 de octubre de 2026, Garena habilitó una lista de códigos de Free Fire que permite reclamar diamantes y otros objetos virtuales dentro del juego. Las combinaciones se canjean sin costo a través del portal oficial de recompensas y pueden entregar accesorios, skins, tarjetas, cajas de botín y artículos de colección.

Los códigos tienen un número limitado de usos y su vigencia puede finalizar pocas horas después de su publicación. La disponibilidad depende de la región y la cantidad de jugadores que ya hayan utilizado cada clave.

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Cuáles son los códigos de Free Fire disponibles este 5 de octubre de 2026

Los jugadores de Free Fire y Free Fire MAX pueden intentar canjear las siguientes claves en el sistema de recompensas de Garena. Cada una debe copiarse de forma exacta, con las letras, números y mayúsculas en el orden indicado.

Primer plano de una persona sosteniendo un smartphone que muestra una pantalla con una lista de códigos de Free Fire y botones de 'Canjear'.
Los códigos de Free Fire se renuevan cada día. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • F7F9A3B2K6G8.
  • UPQ7X5NMJ64V.
  • FA3S7D5F1G9H.
  • 6KWMFJVMQQYG.
  • FE2R8T6Y4U1I.
  • BR43FMAPYEZZ.
  • FK3J9H5G1F7D.
  • FFR4G3HM5YJN.
  • FU1I5O3P7A9S.
  • FZ5X1C7V9B2N.
  • S9QK2L6VP3MR.
  • FM6N1B8V3C4X.
  • FT4E9Y5U1I3O.
  • FP9O1I5U3Y2T.

Las recompensas no son necesariamente idénticas para todas las cuentas. Un mismo código puede otorgar objetos distintos según el servidor y las condiciones que Garena haya definido para cada región.

Si la plataforma señala que una clave venció, ya alcanzó el límite de usos o no corresponde al servidor del usuario, no será posible completar la solicitud.

(Garena)
Solo los perfiles registrados pueden acceder a este beneficio en Free Fire. (Foto: Garena)

En qué plataforma se deben canjear las claves de Free Fire

El primer paso consiste en ingresar al portal oficial de recompensas de Garena. El canje debe realizarse únicamente desde ese sitio, porque la empresa no requiere aplicaciones externas, formularios alternativos ni programas adicionales para validar premios.

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Una vez dentro de la página, hay que iniciar sesión con la cuenta vinculada al perfil del juego. El sistema admite accesos por medio de Google, Facebook, Apple y VK. Es clave elegir el mismo método que está asociado a la cuenta de Free Fire o Free Fire MAX, porque allí se acreditarán los objetos obtenidos.

Cómo ingresar cada código en el portal de recompensas

Después de acceder al portal, el usuario encontrará un campo destinado a introducir la combinación alfanumérica. Allí debe pegar uno de los códigos publicados y confirmar la operación. Cada clave se reclama de forma individual, así que el proceso debe repetirse con las otras combinaciones alfanuméricas disponibles.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El código de Free Fire se debe escribir sin errores y mayúsculas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes de enviar el formulario, es clave revisar cada carácter. Una letra incorrecta, un número omitido o una mayúscula modificada pueden impedir la validación.

El sistema suele mostrar un aviso cuando el código fue aceptado, pero también puede informar si la clave expiró, si fue utilizada antes o si no está habilitada para esa región.

En qué momento aparecen los diamantes y los otros objetos reclamados

Tras la aprobación de un código, los premios se envían al correo interno de Free Fire. El proceso puede demorar hasta 24 horas, aunque algunos objetos se acreditan antes. Si la recompensa no aparece de inmediato, conviene revisar el buzón del perfil y reiniciar la aplicación.

Este juego se encuentra únicamente disponible para móviles. (Free Fire / Garena)
El título se debe descargar desde tiendas oficiales. (Foto: Free Fire / Garena)

Entre los incentivos que pueden reclamarse figuran diamantes, tarjetas, aspectos para armas, accesorios para personajes, trajes y cajas de botín. Los diamantes son una de las recompensas más buscadas porque funcionan como moneda dentro del juego y permiten acceder a compras, desbloqueos y contenidos del catálogo.

Asimismo, el canje debe efectuarse solo en el portal oficial de Garena y la descarga del juego debe realizarse desde tiendas autorizadas, como Google Play Store y App Store.

Los enlaces ajenos a esos canales pueden dirigir a formularios destinados a obtener datos de acceso o a versiones modificadas de la aplicación. Cuando un código vence o agota sus usos, el sistema de Garena no reserva premios ni habilita reclamos posteriores.

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