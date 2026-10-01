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Steam regala por tiempo limitado este contenido descargable del juego MXGP 26: cómo conseguirlo

MXGP 26 - The Official Game es la adaptación oficial en videojuego del Campeonato Mundial de Motocross FIM de la temporada 2026

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Steam habilitó un DLC gratuito temporal para MXGP 26 - The Official Game. (Steam)
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Steam anunció un contenido descargable gratuito por tiempo limitado: MXGP 26 - Scrubdesignz Liveries.

El DLC estará disponible sin costo hasta el 15 de octubre. Incluye seis diseños estéticos exclusivos de SCRUB Designz, una marca de gráficos para motocross, para personalizar la moto dentro del juego.

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Para utilizar estos diseños, es necesario tener instalado el juego base MXGP 26 - The Official Game.

Captura de interfaz digital con el título Scrub Designz Liveries Pack de MXGP 26, imágenes de promoción y datos del producto
El contenido incorpora seis diseños visuales de SCRUB Designz para modificar el aspecto de la moto. (Steam)

De qué trata el juego MXGP 26

MXGP 26 - The Official Game es el videojuego oficial del Campeonato Mundial de Motocross FIM correspondiente a la temporada 2026. Fue desarrollado por Artefacts Studio y publicado por NACON.

El título propone una experiencia de carreras de motocross con enfoque realista y está disponible para PC, PlayStation 5 y Xbox Series X|S.

Reúne a los pilotos, equipos, motos y los 19 circuitos oficiales de las categorías MXGP, de 450 cc, y MX2, de 250 cc, de la temporada 2026.

Asimismo, el motor gráfico mejora el nivel de detalle de las texturas, la iluminación y las animaciones de los pilotos. Las pistas se modifican con el paso de las motos y el peso de los competidores, lo que altera las trazadas e influye en la física y la conducción en cada vuelta.

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Varios motociclistas con cascos, gafas y trajes de competición se encuentran alineados sobre sus motocicletas bajo un cielo despejado
Para utilizar el DLC, los jugadores deben tener instalado el juego base MXGP 26 - The Official Game. (Steam)

Incluye Championship, que permite disputar un campeonato completo, y Grand Prix, con eventos independientes que incorporan sesiones de práctica, clasificación y carreras.

Cómo encontrar más juegos gratis en Steam

Para encontrar más juegos gratis en Steam, revisa con frecuencia la tienda y utiliza los filtros de búsqueda para ordenar los títulos por precio.

En qué otro sitio seguro encontrar juegos gratis

Epic Games también ofrece una alternativa para conseguir juegos gratuitos para PC. A través de su tienda digital, los usuarios pueden crear una cuenta sin cargo y sumar a su biblioteca los títulos que se habilitan temporalmente como promociones.

Una vez reclamados, los juegos quedan vinculados de forma permanente a la cuenta y pueden descargarse e instalarse más adelante mediante el cliente oficial de la plataforma.

Epic Games también publica promociones gratuitas: los títulos reclamados quedan asociados a la cuenta del usuario y pueden descargarse más adelante. REUTERS/Brendan McDermid/Illustration/File Photo
Epic Games también publica promociones gratuitas: los títulos reclamados quedan asociados a la cuenta del usuario y pueden descargarse más adelante. REUTERS/Brendan McDermid/Illustration/File Photo

Steam enfrenta problemas con su nuevo sistema de verificación de edad en varios países

Steam enfrenta dificultades con su sistema de verificación de edad, que puede impedir el acceso de algunos usuarios a videojuegos restringidos si no logran completar el proceso requerido.

Actualmente, Valve utiliza las tarjetas de crédito como único método para comprobar la edad en determinadas situaciones, una medida orientada a evitar que los menores accedan a contenidos no aptos.

El problema surge porque no todos los adultos tienen una tarjeta de crédito o pueden utilizarla para este fin. Las tarjetas de débito, por ejemplo, no siempre permiten realizar la validación.

Como resultado, algunos usuarios que cumplen con la edad exigida quedan sin una alternativa para demostrarlo y, por lo tanto, no pueden ingresar a ciertos títulos de Steam.

La situación salió a la luz a partir del testimonio de un usuario de Reddit. Según relató, intentó acceder a un videojuego, pero la plataforma bloqueó el ingreso debido a que su edad no había sido verificada.

Una mujer de espaldas con auriculares juega un videojuego de carreras en un setup de PC con tres monitores retroiluminados en morado y azul.
Steam permite localizar más juegos sin costo mediante los filtros de precio de su tienda digital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras comunicarse con el soporte de Steam, recibió como respuesta que la tarjeta de crédito era, por el momento, la única opción disponible para completar la comprobación.

El caso expone una limitación relevante, especialmente en países donde el uso de tarjetas de crédito no está extendido. Australia aparece como uno de los ejemplos mencionados: el reporte citado indica que alrededor del 51,41% de los adultos cuenta con una tarjeta de este tipo.

Esto implica que una parte considerable de la población adulta podría tener dificultades para acceder a contenidos restringidos, pese a cumplir con los requisitos de edad.

Aunque la experiencia compartida no prueba que el problema afecte a todos los usuarios australianos, sí evidencia una posible barrera del sistema actual.

El desafío para Valve será equilibrar las exigencias regulatorias de protección a menores con mecanismos de verificación accesibles para usuarios adultos.

La incorporación de métodos alternativos podría evitar exclusiones basadas únicamente en la falta de una tarjeta de crédito.

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