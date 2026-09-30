Dos juegos en Epic Games para PC que puedes reclamar gratis hoy sin necesidad de instalarlos

El canje de los títulos en Epic Games Store exige completar una compra a cero euros antes de la renovación semanal. (Foto: Europa Press)

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Epic Games Store mantiene durante las últimas horas de su oferta semanal a Astrea: Six-Sided Oracles y Mechabellum como juegos gratuitos para PC; quien los reclame antes de la renovación conservará ambos títulos de forma permanente, aunque no los instale de inmediato.

La promoción no consiste en pruebas temporales ni en fines de semana gratuitos. El canje vincula los juegos a la cuenta del usuario y permite descargarlos más adelante desde la biblioteca digital.

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Para obtenerlos, hay que iniciar sesión en una cuenta de Epic Games, ingresar en la ficha de cada título y completar una compra con un precio de 0 dólares. Cuando termine la promoción semanal, ambos recuperarán su precio habitual y serán reemplazados por otros regalos.

Astrea: Six-Sided Oracles es un juego roguelike que propone explorar los restos de una antigua civilización mediante la gestión de dados. (Foto: Steam)

De qué tratan los juegos gratuitos en Epic Games

Astrea: Six-Sided Oracles es un roguelike, un género basado en partidas con progresión y decisiones variables, que propone explorar los restos de una antigua civilización. El jugador dispone de seis Oráculos y debe administrar las tiradas de dados para construir una estrategia a partir de los resultados obtenidos.

Cada partida combina esa gestión con progresión individual y guardado en la nube. La mecánica exige decidir cómo aprovechar cada resultado para avanzar durante la exploración.

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Mechabellum, en cambio, se centra en batallas de gran escala entre ejércitos mecanizados. La ubicación inicial de las unidades, las mejoras disponibles y la respuesta ante la composición del rival pueden modificar por completo el desarrollo de cada enfrentamiento.

Mechabellum enfoca su propuesta en las batallas a gran escala entre ejércitos mecanizados. (Foto: Steam)

La propuesta pone el foco en la planificación previa al combate y en la capacidad de adaptar la formación propia frente a las decisiones del oponente. Ambos juegos quedarán disponibles en la biblioteca de Epic Games Store una vez completado el canje dentro del plazo vigente.

Qué otros títulos están disponibles en las principales consolas de videojuegos

La última semana de septiembre y el inicio de octubre de 2026 reúne lanzamientos y expansiones para PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC a través de Steam, Nintendo Switch y Nintendo Switch 2.

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El calendario incluye regresos de sagas conocidas, contenidos adicionales y títulos independientes de rol de acción, gestión, simulación y combates aéreos.

La agenda de estrenos incluye revisiones como The Witcher 3: Wild Hunt – Remastered junto con nuevos títulos como Minecraft Dungeons II. (Foto: Steam)

Entre las revisiones previstas figuran The Witcher 3: Wild Hunt – Remastered y Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered. Se suman estrenos como Minecraft Dungeons II, Songs of Glimmerwick y Nivalis Nights. La agenda contempla nuevos contenidos para Jurassic World Evolution 3 y Ghost of Yōtei.

Cómo acceder a juegos gratis en diferentes plataformas digitales

Steam ofrece cientos de juegos bajo el modelo gratuito y anuncia de manera periódica fines de semana sin costo para producciones de gran presupuesto. La PlayStation Store, por su parte, cuenta con un catálogo permanente de juegos multijugador masivos que permiten jugar en línea sin una suscripción activa.

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Asimismo, las membresías de PlayStation Plus y Xbox Game Pass requieren un pago mensual, pero habilitan el acceso a cientos de videojuegos completos sin cargos adicionales. Microsoft Rewards permite acumular puntos mediante tareas y búsquedas diarias para canjearlos por meses de Game Pass.

La PlayStation Store dispone de un catálogo permanente de juegos multijugador masivos que no requieren suscripción para jugar en línea. (Foto: Europa Press)

Por qué no se debe acceder a versiones piratas sin costo de juegos

Diversos reportes de ciberseguridad confirman que los archivos modificados y los instaladores piratas funcionan con frecuencia como vectores de ataque para la distribución de malware, ransomware y troyanos.

Si se ejecutan estos programas, el usuario otorga permisos que permiten a actores maliciosos vulnerar la privacidad del sistema, sustraer credenciales financieras e infectar el dispositivo con código dañino.

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Al carecer de parches oficiales y actualizaciones de seguridad, estos títulos suelen presentar fallos críticos de rendimiento, inestabilidad recurrente y un aislamiento total de las funciones multijugador, transformando un supuesto ahorro económico en una exposición a pérdidas de información sensible y daños irreversibles.