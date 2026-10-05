Tecno

MacBook Pro tendría un gran cambio: Apple prepara un modelo táctil, OLED y ultraligero

Apple reorganizaría componentes y reduciría sus dimensiones para facilitar los desplazamientos sin renunciar al rendimiento necesario en tareas profesionales, edición de contenidos y trabajos especializados

Una MacBook Pro moderna plateada, abierta en ángulo tres cuartos sobre una mesa de madera, muestra una pantalla OLED de borde a borde con interfaz colorida y una Dynamic Island superior con notificaciones de llamada.
Apple prepara un MacBook Pro con pantalla táctil y panel OLED - (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Apple prepara un MacBook Pro con pantalla táctil, panel OLED y un chasis más ligero, el rediseño podría convertir al próximo portátil profesional en algo más que una actualización de componentes: apuntaría a cambiar la interacción con macOS y a reducir una de las diferencias cotidianas entre las familias Pro y Air de Apple actual.

El posible cambio importa porque Apple ha mantenido el MacBook Pro como un portátil tradicional, sin pantalla táctil. Según la información atribuida a Mark Gurman, la incorporación de un panel OLED, ajustes internos y compatibilidad prevista con macOS Golden Gate apuntan a una renovación amplia. El rediseño también respondería a quienes necesitan potencia profesional y un equipo más fácil de transportar entre oficinas, hogares, estudios y aeropuertos.

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Apple rediseña su portátil profesional para cambiar la forma de interactuar con macOS - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
Apple rediseña su portátil profesional para cambiar la forma de interactuar con macOS - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Una pantalla táctil acompañada por cambios internos

Según la información disponible, Apple prepara su primer Mac con capacidad táctil y un panel OLED. Esta tecnología puede aportar negros más profundos y mayor contraste, mientras que la entrada táctil modificaría la manera de desplazarse, seleccionar elementos o interactuar con aplicaciones.

La empresa también estaría adaptando macOS Golden Gate para admitir ese tipo de controles, una señal de que el cambio no quedaría limitado al hardware del equipo completo.

La reducción de peso sería otra parte central del proyecto. Gurman sostiene que Apple reorganiza componentes y los miniaturiza para disminuir el peso total sin convertir el Pro en una máquina menos potente. El MacBook Pro actual de 16 pulgadas pesa hasta 4,8 libras, frente a las 3,3 libras del MacBook Air de 15 pulgadas. La diferencia explica por qué la portabilidad puede resultar decisiva para compradores habituales que viajan con frecuencia por trabajo diario.

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El próximo portátil profesional incorporaría controles mediante contacto, mayor contraste visual y una arquitectura interna más compacta para mejorar la experiencia de quienes trabajan con aplicaciones exigentes (AP Foto/Matthias Schrader, Archivo)
El próximo portátil profesional incorporaría controles mediante contacto, mayor contraste visual y una arquitectura interna más compacta para mejorar la experiencia de quienes trabajan con aplicaciones exigentes (AP Foto/Matthias Schrader, Archivo)

El dato resulta relevante porque una pantalla táctil y OLED podrían añadir peso. Apple utilizaría el rediseño para avanzar en dirección contraria: conservaría un equipo destinado a tareas profesionales, pero con una estructura más fácil de transportar. Esa combinación diferenciaría al futuro Pro de mejoras incrementales y acercaría su experiencia diaria a la movilidad que caracteriza al Air, aunque mantendría su orientación hacia usuarios exigentes en todo momento, posibles compradores.

Los nuevos modelos estarían en pruebas con macOS 27.2 y podrían llegar pronto. Apple no ha confirmado estas características, pero el conjunto de cambios apunta a una revisión amplia del portátil profesional.

Siri AI sigue pendiente para Europa

El rediseño del MacBook Pro coincide con otra espera para los usuarios de Apple en Europa. Siri AI, presentada el 8 de junio, todavía no se ha desplegado en iPhone y iPad dentro de la Unión Europea. El retraso estaría relacionado con la Ley de Mercados Digitales y con las conversaciones entre Apple y la Comisión Europea sobre las condiciones necesarias para ofrecer la actualización allí.

Apple aplazaría varios meses la llegada de Siri AI a usuarios de iPhone y iPad en Europa
Apple aplazaría varios meses la llegada de Siri AI a usuarios de iPhone y iPad en Europa

Las funciones que Apple prepara para su asistente

Siri AI busca entender mejor el contexto personal. Podrá buscar información en mensajes, correos electrónicos, fotografías y otros contenidos almacenados en el dispositivo. También responderá preguntas sobre lo que aparece en pantalla y ejecutará acciones entre aplicaciones.

Apple prevé acceso a información actualizada de la web, conversaciones que retomen el hilo previo, una aplicación con historial sincronizado mediante iCloud y herramientas para generar borradores, modificar textos y sugerir mejoras de redacción con dictado preciso y formato automático en voz también.

Apple Intelligence llegó a otros mercados en octubre de 2024, pero los usuarios europeos tuvieron acceso hasta finales de marzo de 2025. Ese intervalo de cinco meses sirve como referencia para Siri AI, según Gurman. El periodista considera que sería el escenario, aunque no descarta una demora mayor si Apple y las autoridades no resuelven el acceso de asistentes de terceros a datos del dispositivo.

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