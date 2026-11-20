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Antonio Aracre, economista y exasesor presidencial, realizó declaraciones sobre el consumo de energía en la Argentina y el uso del aire acondicionado en los hogares de clase media baja que despertaron controversias en las redes sociales.

Durante la charla en el stream Dínamo, Aracre comparó la situación del país con la de Europa en materia de tarifas energéticas. “Si viviste algún tiempo en Europa y estás acostumbrado a pagar las tarifas energéticas, sabés muy bien que hay gente con el mismo poder adquisitivo que no tiene aire acondicionado y cuidan la calefacción como si fuese oro”, afirmó.

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Y agregó: “Otros, en cambio, si tienen aire acondicionado, tienen calefacción. Prefieren pagar las tarifas y consumir menos de otras cosas”.

El economista Antonio Aracre opina sobre el efecto de las subas en los servicios energéticos sobre el ingreso disponible de los ciudadanos y su repercusión económica.

Luego, se refirió a cómo se vive esta cuestión en la Argentina. “Los argentinos, como hemos recibido regalada la energía durante los últimos 30 años, no tenemos incorporado eso como un consumo. Entonces sentimos que nos quitaron ingreso disponible. No es así: estás decidiendo consumir otra cosa”, sostuvo.

“Vas a una casa de clase media baja y en pleno verano usan aire acondicionado. No digo que no deban hacerlo. Si gustan y pueden hacerlo y prefieren consumir menos salidas los fines de semana o una pizza menos en el delivery, están en todo su derecho. Sobre todo si puede optar”, expresó.

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La explicación de su frase

Este viernes, en Infobae en Vivo, Aracre explicó qué quiso decir y respondió a algunos de los comentarios difundidos por las redes sociales. En su lectura puso el foco en el costo fiscal de los subsidios a la energía y en los reclamos de otros sectores por recursos del Estado.

“Hay gente que cree que el subsidio a la energía es un derecho adquirido. Entonces, no importa que costaba 3 puntos del PBI. De algún lado van a salir, pero después tenés reclamos de los jubilados, de los discapacitados, de las universidades... hay que poner prioridades”, señaló.

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El economista también hizo referencia al escenario político. “Es un lindo debate para dar con el peronismo, que es el que tiene más chances de competir con el oficialismo en 2027”, indicó.

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