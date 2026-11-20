Dos integrantes de la Fuerza Armada de El Salvador murieron y otros dos sufrieron heridas por la detonación de material explosivo en Haití. (REUTERS/Fildor Pq Egeder)

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La Embajada de Estados Unidos en El Salvador manifestó sus condolencias luego que este viernes la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) informara que dos de sus integrantes murieron y otros dos resultaron heridos en Haití.

“Los Estados Unidos expresa sus más sinceras condolencias a las familias de los soldados fallecidos y a todo el pueblo salvadoreño. Acompañamos a El Salvador en este momento de dolor y honramos el sacrificio de quienes dieron su vida en servicio de otros”, señaló la representación diplomática estadounidense en sus redes sociales.

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El pronunciamiento llegó después de que la FAES comunicara que cuatro elementos fueron afectados mientras trabajaban con material explosivo en uno de los campamentos. Según el reporte oficial, dos de ellos fallecieron y los otros dos recibieron atención médica.

El hecho representa las primeras muertes confirmadas dentro del contingente salvadoreño enviado al territorio haitiano en medio de la búsqueda de cuatro aerotécnicos que desaparecieron el 18 de octubre tras una emboscada contra el vehículo en el que se trasladaban en las cercanías de Puerto Príncipe.

La representación diplomática transmitió sus condolencias a los familiares de los militares fallecidos en el campamento. (Cortesía: Embajada de EE.UU. en El Salvador)

2,500 militares fueron enviados para ubicar a cuatro aerotécnicos desaparecidos

El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, ordenó el envío de más de 2,500 militares a Haití después de la desaparición de los cuatro técnicos de aviación, quienes formaban parte de la Fuerza de Supresión de Pandillas, una misión respaldada por las Naciones Unidas para enfrentar a las organizaciones armadas que operan en el país.

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La ofensiva salvadoreña se concentró en áreas bajo influencia de grupos criminales de la periferia de Puerto Príncipe, donde las pandillas mantienen presencia territorial y controlan rutas estratégicas. El despliegue incorpora unidades de fuerzas especiales, vehículos blindados y helicópteros de ataque.

El Gobierno de El Salvador ha sostenido que el objetivo inicial de la operación consiste en localizar a los cuatro connacionales. El contingente actúa en mutuo acuerdo bilateral con las autoridades haitianas

El contingente participó en ataques contra inmuebles vinculados con pandillas

El presidente Nayib Bukele ordenó el envío de más de 2.500 soldados para localizar a cuatro aerotécnicos desaparecidos tras una emboscada. (REUTERS/Fildor Pq Egeder)

Durante los últimos días, el contingente salvadoreño apoyó operaciones contra estructuras atribuidas a grupos criminales. Bukele difundió imágenes de ataques aéreos contra dos inmuebles vinculados con líderes de pandillas que operan en zonas cercanas a la capital haitiana.

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Uno de los operativos tuvo como blanco una propiedad atribuida a Lanmò San Jou, señalado como líder de la banda 400 Mawozo. Bukele aseguró que fueron destruidos la vivienda del cabecilla y un centro de operaciones de ese grupo.

Días después, las fuerzas desplegadas realizaron otra ofensiva contra una propiedad relacionada con Jeff Larose, identificado también como Jeff Canaan o Talibant.

Miles de haitianos salieron a las calles para respaldar a los soldados salvadoreños

El despliegue también recibió muestras públicas de apoyo. Muchas personas marcharon el 17 de noviembre por las calles de Puerto Príncipe y otras localidades con pancartas a favor de la presencia salvadoreña y mensajes de respaldo a Bukele.

En las movilizaciones se observaron carteles con frases como “Gracias, Bukele” y “Viva Bukele”. Varios participantes esperaban que la presencia de tropas extranjeras ayudaría a reducir el poder de las pandillas en barrios críticos.

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Miles de ciudadanos marcharon por las calles de Puerto Príncipe para expresar su apoyo a la presencia de las tropas salvadoreñas. (REUTERS/Fildor Pq Egeder)

La movilización ocurrió en medio de una crisis de seguridad que mantiene bajo presión a las autoridades haitianas. La Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos informó que al menos 4,595 personas murieron y otras 2,050 resultaron heridas en Haití entre enero y septiembre de 2026, en un contexto marcado por la violencia de organizaciones armadas.