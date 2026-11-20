El Servicio Nacional de Migración informó sobre la salida de 32 ciudadanos nicaragüenses por infracciones migratorias y razones vinculadas con la seguridad y el orden público. Tomada de X

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El Servicio Nacional de Migración (SNM) ejecutó la salida de 32 ciudadanos nicaragüenses, entre deportados y expulsados, por causas relacionadas con riesgos para la seguridad, la salubridad y el orden público, además de infracciones a las disposiciones migratorias vigentes en Panamá.

La institución informó que estas medidas forman parte de los controles migratorios aplicados a extranjeros que incumplen la legislación nacional o cuya permanencia representa un riesgo para el país. Las autoridades no precisaron cuántos de los 32 ciudadanos fueron deportados y cuántos expulsados, ni detallaron individualmente las causas de su salida.

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El procedimiento se produce en medio de las acciones de fiscalización y verificación migratoria que desarrolla el SNM en distintos puntos del territorio nacional. La entidad reiteró que mantendrá la aplicación de las disposiciones legales para proteger la seguridad y el orden público, mediante los mecanismos establecidos en la normativa panameña.

De acuerdo con un informe de la Dirección de Operaciones y Control Migratorio, hasta el 8 de noviembre de 2026 Panamá registraba 3,762 extranjeros deportados y expulsados. De ese total, 2,935 correspondían a deportaciones y 827 a expulsiones, cifras que reflejan el alcance de las medidas ejecutadas durante el año.

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Panamá registraba 3.762 extranjeros deportados y expulsados hasta el 8 de noviembre de 2026, según las estadísticas oficiales. Tomada de X

El reporte oficial también establece que 3,214 de las personas retiradas del territorio nacional eran hombres y 548 mujeres.

En cuanto a las nacionalidades, Colombia encabezaba los registros con 2,116 personas deportadas o expulsadas, seguida de Ecuador, con 510, e India, con 237. Las restantes 899 personas correspondían a otras nacionalidades, categoría que no aparece desglosada individualmente en el documento estadístico del Servicio Nacional de Migración.

Del total acumulado, 3,260 personas habían sido deportadas o expulsadas mediante el acuerdo migratorio con Estados Unidos, según el informe del 8 de noviembre. Dentro de ese grupo figuraban 2,794 hombres y 466 mujeres, mientras que Colombia concentraba 1,897 casos, seguida de Ecuador, con 496, e India, con 236.

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El documento también registra tres vuelos chárter organizados por Panamá, con 76 personas trasladadas, además de 73 vuelos comerciales bajo la modalidad identificada como MOU, que movilizaron a 321 personas. Estas cifras corresponden a los mecanismos de traslado consignados por las autoridades y no representan el total de las deportaciones y expulsiones realizadas durante el año.

Colombia encabezaba las estadísticas de deportaciones y expulsiones en Panamá, con 2.116 casos acumulados hasta el 8 de noviembre de 2026. Tomada de X

En otras actuaciones recientes, dos ciudadanas nicaragüenses fueron detectadas por unidades migratorias asignadas a Veraguas cuando intentaban ingresar irregularmente al territorio panameño por el puesto de control migratorio de Los Ruices.

Tras la intervención, ambas fueron devueltas al puesto de control de Paso Canoas y se generó una alerta en el sistema migratorio.

El SNM también reportó que un ciudadano colombiano fue identificado con una orden de captura vigente emitida por autoridades españolas durante la realización de un trámite en la sede institucional. Los mecanismos de verificación permitieron detectar el requerimiento internacional y, como resultado, su solicitud de permiso humanitario no fue aprobada.

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