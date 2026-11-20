El video de las cámaras de seguridad

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Zheng Xidi, el comerciante chino acusado de abusar del hijo de 11 años de uno de sus empleados dentro de su supermercado de Benavídez, fue indagado este viernes y sostuvo ante la Justicia que lo ocurrido había sido “en chiste”. Luego de la audiencia, quedó detenido.

Zheng Xidi, de 59 años, había sido aprehendido anoche. Fuentes judiciales consultadas por Infobae precisaron que declaró con la asistencia de un intérprete de su confianza y que, tras ese acto, la fiscalía pidió que continuara bajo arresto mientras avanza la causa. El juez interviniente convalidó el planteo poco después.

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El expediente se inició por el delito de abuso sexual simple, que prevé penas de entre seis meses y cuatro años de prisión. La investigación está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N°14 Descentralizada Tigre, especializada en Violencia Familiar y de Género y perteneciente al Departamento Judicial de San Isidro.

Lo que sigue ahora es avanzar sobre las medidas de prueba pendientes. Entre ellas, figura el análisis de los dispositivos electrónicos que la fiscalía ordenó secuestrar con urgencia y la recolección de testimonios.

Según supo este medio, el nene se encuentra en condiciones de declarar en Cámara Gesell, aunque antes será evaluado para definir si corresponde realizar esa medida y bajo qué condiciones. Tras el episodio, recibió asistencia de dos psicólogas y este viernes asistió a la escuela.

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El hecho ocurrió en un comercio situado en Tucumán y Conesa, en el partido de Tigre. Según relató la familia, el chico había ido al supermercado y el comerciante se le acercó en el sector de las cajas. Las cámaras del lugar registraron la secuencia.

La imagen del abuso

Después del tocamiento, el nene buscó a su padre, que reponía mercadería en las góndolas del local. Luego recorrió los pocos metros que separan al comercio de su casa y le contó lo sucedido a su madre.

“Mi hijo había venido a comprar dos helados acá en el mercado. Cuando volvía, a media cuadra de casa, me dijo: ‘Mamá, vamos al chino, porque el chino me tocó la cola’”, relató Daiana, la madre del chico, en declaraciones a C5N.

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La mujer y otros familiares se dirigieron al supermercado y pidieron que les mostraran las grabaciones. De acuerdo con el testimonio de los padres, las imágenes fueron exhibidas ante los vecinos y agentes policiales que se encontraban en el lugar.

Daiana aseguró que el acusado, al ser increpado, “decía que solo le había tocado el brazo”. ”La policía fue quien nos mostró las imágenes, porque les dijeron que tenían que mostrarlas. Estábamos toda la gente del barrio mirando el video, la cuadra estaba llena, y todos vimos lo que hizo. Está detenido. Espero que siga así y que no lo liberen nunca más”, reiteró.

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La familia afirmó que no conocía previamente al acusado ni a sus allegados. También sostuvo que Xidi y sus familiares, todos de nacionalidad china, habían llegado al barrio hacía pocos meses desde González Catán.

La situación derivó en una protesta frente al comercio. Vecinos arrojaron piedras contra la fachada, ingresaron por la fuerza al depósito de bebidas y sustrajeron mercadería. Durante el operativo, la Policía secuestró un Renault 19 que tenía parte de los productos robados.

Los saqueos e incidentes en el supermercado

Por los daños y el saqueo, fueron aprehendidas 15 personas, entre ellas 10 adultos y cinco menores. La causa por esos hechos quedó bajo intervención de la UFI de Benavídez y del fuero juvenil de San Isidro.

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Durante la mañana de este viernes hubo nuevos incidentes frente al supermercado, donde quemaron neumáticos y volvieron a reclamar que el comerciante no regrese al barrio. Hacia la tarde, el lugar continuaba con consigna policial.