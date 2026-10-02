Cajas de todo el mundo llegan a las Apple Store con el mensaje: “No abrir hasta el 8 de octubre”

Las cajas confidenciales llegaron a Apple Store de distintos países con una pegatina que marca el 8 de octubre como fecha de apertura. (Reuters)

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Cajas selladas con una pegatina que ordena “no abrir hasta el 8 de octubre” empezaron a llegar a las tiendas de Apple en distintos países del mundo. El hallazgo, revelado por el medio especializado MacRumors, se suma a las señales que apuntan a una batería de lanzamientos de productos prevista para el 13 de octubre, una fecha ya filtrada previamente en medios tecnológicos.

Las cajas tienen carácter confidencial y han sido distribuidas a Apple Store de distintas regiones. El medio recibió el aviso sobre su existencia y afirma haberlo verificado de forma independiente, lo que deja constancia del hecho por al menos dos canales distintos.

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Ninguna fuente, sin embargo, ha tenido acceso al interior de los paquetes. Todo lo que se sabe hasta ahora se desprende únicamente de la pegatina con la fecha, del hermetismo con el que se maneja el envío y del calendario de lanzamientos que maneja la compañía para este mes.

Las llamadas "Avenues" de las Apple Store, donde hoy se exhiben HomePod, Apple TV y AirPods, serían parte del rediseño previsto. (Reuters)

La expectativa es que, a partir del jueves 8 de octubre, el personal de las tiendas comience a instalar nuevas presentaciones de producto, para lo cual necesitaría justamente el material contenido en estas cajas.

¿Qué podrían contener?

La hipótesis con más fuerza es que dentro se encuentre lo que Apple denomina visual merchandising, es decir, las etiquetas, los gráficos y la disposición de productos con los que los empleados transforman el aspecto de una tienda en torno a un lanzamiento.

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Este movimiento no surge de manera aislada. Ya en agosto había trascendido que los equipos encargados del diseño de los locales trabajaban en modificaciones para las llamadas “Avenues”, las paredes perimetrales donde actualmente se exhiben el HomePod, el Apple TV, los AirPods, productos de Beats y accesorios de terceros.

Empleados de Apple Store en España confirmaron que los equipos de diseño llevan semanas revisando los espacios de exhibición. (Reuters)

En aquel momento se especulaba con que los cambios resultaban demasiado amplios para tratarse de una simple renovación de productos ya existentes, lo que alimentó las especulaciones sobre un espacio propio para un HomePod con pantalla.

Desde España, el medio Applesfera recogió testimonios de empleados de Apple Store que señalaron que los equipos de visual merchandising llevan tiempo revisando justamente esas Avenues. Según esa información, las cajas recién llegadas traerían datos e incluso materiales orientados a preparar ese rediseño.

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El 13 de octubre, la fecha que concentra las apuestas

Las filtraciones disponibles apuntan al martes 13 de octubre como el día en que Apple presentaría tres productos nuevos: el Apple TV 4K, el HomePod mini 2 y un HomePod con pantalla. El margen de cinco días entre la apertura de las cajas, el 8 de octubre, y esa fecha coincide con el tiempo que necesitarían las tiendas para completar la instalación de los nuevos expositores antes del lanzamiento.

El 13 de octubre se perfila como la fecha de presentación del Apple TV 4K, el HomePod mini 2 y un HomePod con pantalla. (Reuters)

Esa secuencia, de todos modos, continúa siendo una deducción construida a partir de información filtrada, sin confirmación oficial por parte de la compañía sobre el contenido de las cajas ni sobre la fecha exacta de presentación de los tres dispositivos.

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Un octubre cargado de lanzamientos

El calendario de Apple para este mes incluye, además, el iPhone Duo, que según lo filtrado podrá reservarse el 16 de octubre y llegará a las tiendas el 23 de ese mes. Entre esa fecha y la eventual presentación del 13 de octubre, se abre una ventana en la que podrían producirse los lanzamientos del Apple TV 4K, el HomePod mini 2 y el HomePod con pantalla.

Por el momento, la atención se centra en las Apple Store de todo el mundo, donde se espera observar los primeros indicios visibles de cambio a partir del 8 de octubre, cuando las cajas puedan finalmente abrirse.

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