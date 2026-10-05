Así puedes convertir a Las Guerreras K-pop en personajes de Los Picapiedra

Las dos producciones son populares entre el público infantil. (Fotocomposición Infobae)

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Convertir a Las Guerreras K-pop, en personajes del universo animado de Los Picapiedra es posible con una imagen de referencia, una escena que funcione como guía estética y una instrucción o prompt claro en Gemini, la herramienta de inteligencia artificial (IA) de Google.

El resultado puede conservar los rasgos generales de las protagonistas mientras las ubica en una versión inspirada en Piedradura, con vestuarios de piedra, escenarios prehistóricos y elementos propios de la serie animada. La clave está en separar con precisión qué debe aportar cada imagen y qué aspectos deben describirse por escrito.

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Cuál es el primer paso antes de abrir Gemini

El primer paso es elegir las imágenes de referencia para la IA. El primer archivo debe mostrar a las tres protagonistas de Las Guerreras K-pop con alta definición. Una imagen grupal, de cuerpo entero o de medio cuerpo, permite que Gemini identifique los rasgos que distinguen a cada integrante.

En la primera imagen deben aparecer las tres protagonistas de Las Guerreras K-pop. (Foto: Netflix)

La segunda referencia debe pertenecer al universo visual de Los Picapiedra. Puede ser una ilustración de Piedradura, una calle con casas de piedra, un auto prehistórico o una escena con colores planos y líneas simples.

No hace falta que aparezcan personajes conocidos: el objetivo consiste en trasladar la composición, el tipo de construcciones y la ambientación de esa ficción a una imagen nueva.

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Cómo cargar las imágenes de referencia al chat de Gemini

En una conversación nueva de Gemini, ya sea en su app o en su versión web, conviene adjuntar primero la imagen de Las Guerreras K-pop y luego la referencia de Los Picapiedra.

Gemini está disponible como aplicación o en versión Web. (Foto: Europa Press)

El orden ayuda a dejar claro que la primera imagen define a las protagonistas, mientras que la segunda debe aportar el estilo de ilustración y el entorno. La herramienta puede recibir ambas imágenes junto con una descripción del resultado esperado.

Asimismo, se debe agregar un texto que indique de forma explícita la tarea de cada archivo. Una instrucción inicial puede mencionar: “Usar la primera imagen como referencia para conservar los rasgos y la distribución de tres cantantes ficticias. Usar la segunda como guía de estilo, escenario, arquitectura y colores”.

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De qué manera redactar un prompt que sea útil y no infrinja derechos de autor

El prompt necesita definir el formato, el número de personajes, el encuadre y el lugar. Para esta idea, puede solicitarse una imagen horizontal, de cuerpo entero, con tres jóvenes cantantes ficticias en una calle de Piedradura.

Esta es una representación de Las Guerreras K-pop como Los Picapiedra. (Foto: Gemini)

Una opción de instrucción es la siguiente: “Crear una ilustración horizontal con tres cantantes ficticias inspiradas en una imagen de referencia, transformadas en habitantes de una ciudad prehistórica de piedra.

Se puede agregar: “Ubicarlas frente a viviendas de roca, con un auto de troncos, árboles bajos y montañas al fondo. Usar colores planos, líneas simples y una estética animada retro”.

Qué revisiones hacen falta antes de compartir la imagen en redes sociales

Gemini puede entregar una primera versión con errores de manos, expresiones, proporciones o elementos que no corresponden con la escena. En ese caso, la mejor opción es pedir ajustes puntuales en lugar de repetir toda la instrucción.

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Se debe aclarar al publicar en redes sociales que la ilustración fue hecha con IA. (Foto: EFE/ Ballesteros)

Por ejemplo: “Mantener el fondo y cambiar solo el peinado de la segunda personaje”, o “eliminar los carteles modernos y añadir una vivienda de piedra a la derecha”.

Otra opción que se puede usar es solicitar a Gemini una variante para imprimir. El pedido debe especificar: “Convertir esta ilustración en un dibujo de líneas negras, sin color ni sombras, con espacios amplios para colorear”.

Antes de compartir cualquiera de las versiones en redes sociales, es clave comprobar que no haya logos, títulos, nombres ni emblemas oficiales. La imagen debe llevar una aclaración visible que indique que fue generada con IA y que constituye fan art.

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