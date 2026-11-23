El transporte público fue el servicio que más se encareció en el último año y también desde diciembre de 2023

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Si bien el costo de la canasta de servicios públicos aumentó 0,8% en noviembre, bien por debajo del ritmo de inflación de los últimos meses, en los últimos doce meses el ritmo de aumento de esa canasta más que duplicó el del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que marca la inflación minorista: 67% vs 33 por ciento.

Además, precisa el más reciente Reporte del Observatorio de Tarifas y Subsidios de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y el Conicet, en los últimos doce meses el servicio público que más se encareció fue el transporte, nada menos que un 91%, a un costo mensual promedio de $157.249, contra $82.222 que insumía en noviembre de 2025.

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El encarecimiento de los demás servicios fue prácticamente la mitad de lo que aumentó el transporte público: el costo promedio mensual en energía eléctrica por hogar aumentó 48%, a $54.919 mensuales, el de gas natural un 44%, a $34.557 al mes, y el del servicio de agua corriente un 43%, a $44.522. La suma de los cuatro ítems resulta en un gasto promedio de $291.247 al mes, un 67% más que en noviembre de 2025.

La diferencia entre el aumento de los servicios públicos y el ritmo promedio de los precios minoristas es aún más pronunciada si se consideran las variaciones desde diciembre de 2023, cuando asumió el gobierno de Javier Milei.

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Desde entonces, mientras el IPC general (inflación minorista) aumentó 269%, el costo de la canasta de servicios públicos se encareció 950%, mucho más que el triple que el nivel general de precios. Y lo que más aumentó fue en esos 35 meses fue, de vuelta, el transporte público, nada menos que 1.860%, mucho más de lo que aumentó la canasta promedio de consumo hogareño en gas natural (que aumentó un nada tímido 1.117%), en agua corriente (567%) y en energía eléctrica (438%).

Deconstrucción de los aumentos

El reporte reciente explica que el gasto en servicios públicos de noviembre se debió a diferentes factores, incluidos algunos que amortiguaron el impacto. Por caso, en gas el cargo fijo subió 3% y el variable 1,2%, pero la reducción del consumo debido a la estacionalidad, ya pasado el invierno, más que compensó esos incrementos para los hogares que no reciben subsidios arrojando una baja de la incidencia de nada menos que el 18,4 por ciento.

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En el caso de la energía eléctrica el consumo aumentó levemente y combinado con un aumento tarifario del 3,2% en el cargo fijo y 2,8% en el variable para usuarios sin subsidio arrojó un aumento del costo promedio del 10,4% sobre octubre.

En Transporte, el aumento del boleto de colectivos en las líneas de CABA aumentó 3,9% (el 1,9% que arrojó la inflación de septiembre más 2% por regla indexatoria) y en PBA un 5%, en tanto las líneas interjurisdiccionales no tuvieron aumento. De resultas, el gasto total calculado de las familias en transporte aumentó 2,7% respecto de octubre y el 86,1% en lo que va del año.

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Por último, en agua confluyeron dos factores. Por un lado, dice el informe, la menor cantidad de días de consumo (noviembre tiene 30 días, contra 31 de octubre) y un aumento del componente variable del 2,4% redujo el gasto mensual del servicio en 0,9% respecto de octubre.

En síntesis, concluye el reporte, “el aumento del 0,8% mensual en la canasta de servicios responde a la combinación de incrementos tarifarios en los servicios y la menor demanda de gas natural en primavera. Los componentes explicativos de noviembre son el transporte y en menor medida la energía eléctrica que, por su peso relativo en la canasta, explican la variación”.

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