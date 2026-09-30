Cómo crear imágenes de Las Guerreras K-pop para colorear en pocos minutos y gratis

Las Guerreras K-pop pueden adaptarse a diferentes estilos para entretener a los más pequeños. (Foto: Netflix)

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Crear una lámina para imprimir y pintar basada en la estética de Las Guerreras K-pop puede tomar pocos minutos con herramientas de inteligencia artificial (IA). Gemini, la plataforma de Google, permite generar ilustraciones en blanco y negro a partir de instrucciones escritas o prompts.

El resultado debe presentarse como una creación no oficial, inspirada de forma general en el universo de la película de Netflix y en personajes como Rumi, Mira y Zoey. Y en caso de publicar en redes sociales se debe aclarar que se utilizó IA.

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Cómo entrar a Gemini para comenzar la creación inspirada en Las Guerreras K-pop

El primer paso consiste en abrir Gemini desde un navegador o descargar la aplicación en el teléfono. Después, hay que iniciar sesión con una cuenta de Google y localizar el cuadro de conversación, donde se escriben las indicaciones para crear la imagen.

Gemini está disponible en forma de aplicación y en versión web. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración)

La herramienta admite pedidos en lenguaje natural y muestra el resultado dentro de la misma conversación. Una vez que genera la ilustración, ofrece opciones para descargarla en tamaño completo. Conviene usar una conexión a internet estable y verificar que el archivo se guarde en una carpeta fácil de encontrar antes de enviarlo a imprimir.

Qué referencia conviene elegir para una lámina de colorear

Antes de redactar el pedido, es clave definir la escena. La lámina puede mostrar a las tres protagonistas juntas, concentrarse en una guerrera ficticia o presentar una secuencia de acción frente a criaturas fantásticas. Esa decisión permite ordenar la descripción y evitar elementos innecesarios.

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Para niños pequeños, una composición sencilla suele funcionar mejor. Los personajes en primer plano, con pocos objetos alrededor y áreas grandes para pintar, facilitan la actividad.

Las referencias se pueden descargar desde Netflix y recrearlas en pocos pasos. (Foto: Gemini)

Para edades mayores, se pueden incorporar auriculares, micrófonos, espadas estilizadas, amuletos, estrellas, parlantes o accesorios inspirados en un escenario musical.

Cuáles indicaciones debe incluir el prompt a la inteligencia artificial

El prompt debe especificar que se busca una página para colorear. Frases como “dibujo en blanco y negro”, “líneas gruesas y limpias”, “sin color”, “sin sombras”, “sin degradados”, “fondo simple” y “espacios amplios para pintar” ayudan a que la imagen tenga un formato adecuado.

Asimismo, es útil precisar el tamaño y la orientación. Se puede pedir una “hoja vertical tamaño carta” o una “composición para imprimir en A4”. Esa información reduce el riesgo de que las figuras aparezcan cortadas en los bordes o queden demasiado pequeñas dentro de la página.

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El manejo de Gemini es sencillo y permite realizar ajustes sin tener que comenzar de nuevo. (Foto: Europa Press)

Una opción consiste en escribir: “Crea una página para colorear en blanco y negro de tres guerreras ficticias de pop coreano. Una tiene cabello largo con coleta alta, otra lleva un corte recto y la tercera usa dos mechones de colores imaginarios. Visten trajes de escenario futuristas con accesorios de combate”.

Cómo ajustar el resultado y prepararlo para imprimir

La primera imagen no siempre cumple con todas las condiciones. Si Gemini entrega una ilustración con tonos, la respuesta siguiente puede indicar: “Elimina todos los colores y deja solo tinta negra sobre fondo blanco”.

Si los rostros tienen un aspecto muy realista, conviene pedir “estilo de ilustración animada”, “formas redondeadas” y “contornos simples”.

Se debe aclarar que la imagen no es oficial de Netflix, sino una recreación inspirada en personajes de su producción. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic)

Las correcciones funcionan mejor cuando abordan un solo problema por vez. Por ejemplo: “Mantén la misma composición, pero elimina el fondo, agranda a las tres guerreras y convierte la imagen en una página para colorear con líneas negras”.

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Tras elegir el resultado, corresponde descargarlo, revisar que no tenga textos, logotipos ni figuras recortadas e imprimirlo en orientación vertical u horizontal según el diseño.

Si la imagen se publica en redes sociales, la leyenda debe aclarar que se trata de una ilustración digital generada con inteligencia artificial, no oficial e inspirada en la estética del pop coreano y la animación.