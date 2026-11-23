"Es un soplo la vida...", la frase del papa León XIV que evocó el Episcopado para pedir por la ley de ludopatía

Guardar

La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) reclamó hoy a los senadores nacionales que aprueben con urgencia el proyecto de ley de Prevención de la Ludopatía y Regulación de los Juegos de Azar y Apuestas en Línea, que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados desde noviembre de 2024 y corre el riesgo de perder estado parlamentario. A través de una carta abierta, la conducción de la Iglesia católica argentina advirtió sobre las consecuencias de las apuestas entre adolescentes y jóvenes, cuestionó las demoras en el tratamiento legislativo y pidió una respuesta concreta frente a una problemática que afecta a numerosas familias.

“Señoras y señores senadores: les solicitamos que no dejen morir este proyecto de ley. Dejarlo morir es también ser parte de esa muerte silenciosa que amenaza la vida y el futuro de tantos jóvenes”, expresaron los obispos en uno de los párrafos centrales del documento, al que accedió Infobae.

PUBLICIDAD

La declaración lleva las firmas del presidente de la Conferencia Episcopal, Marcelo Colombo, arzobispo de Mendoza; el vicepresidente primero, cardenal Ángel Sixto Rossi, arzobispo de Córdoba; el vicepresidente segundo, César Daniel Fernández, obispo de Jujuy; y el secretario general, Raúl Pizarro, obispo auxiliar de San Isidro.

La conducción de la Conferencia Episcopal Argentina

La intervención de la Iglesia se produce en una semana decisiva para el proyecto, después de casi dos años sin tratamiento en el Senado. La Cámara alta convocó para este miércoles 25 de noviembre, a las 10, a un plenario de las comisiones de Salud, Legislación General y Justicia y Asuntos Penales, con el propósito de discutir la iniciativa y otros expedientes relacionados con las apuestas online.

PUBLICIDAD

Sin embargo, el Episcopado concentró su reclamo en la necesidad de aprobar el proyecto que ya recibió el respaldo de Diputados. La carta sostiene que las consecuencias sociales y familiares de la ludopatía requieren una respuesta legislativa y advierte sobre el riesgo de que las diferencias parlamentarias terminen por impedir la sanción de una norma.

“Les pedimos que el Senado asuma con urgencia su responsabilidad y avance en la aprobación del proyecto que ya cuenta con el respaldo de la Cámara de Diputados. La sociedad necesita respuestas concretas, no nuevas postergaciones”, señalaron las autoridades eclesiásticas.

Los obispos alertaron sobre el impacto de las apuestas online en adolescentes y jóvenes

El pronunciamiento también contiene una advertencia sobre las consecuencias de la falta de tratamiento. “La protección de nuestros niños, adolescentes y jóvenes no puede seguir esperando, ni quedar atrapada en dilaciones que terminen frustrando una respuesta legislativa necesaria”, expresaron.

PUBLICIDAD

La Conferencia Episcopal vinculó su reclamo con las consecuencias que observa en las familias y, especialmente, entre adolescentes y jóvenes expuestos a las plataformas de apuestas online.

“Desde hace tiempo venimos advirtiendo, junto con numerosos sectores de nuestra sociedad, las graves consecuencias de la ludopatía y las apuestas en línea en la vida de niños, adolescentes y jóvenes”, sostuvieron los obispos.

En ese sentido, el documento describe una serie de problemas asociados con la expansión de las apuestas y sus efectos sobre las relaciones familiares, la situación económica de los hogares y las perspectivas de quienes desarrollan una adicción al juego.

PUBLICIDAD

“Detrás de esta realidad hay familias que sufren, deudas económicas crecientes, adicciones, vínculos que se deterioran y proyectos de vida que se frustran. En los casos más dolorosos, también aparecen la desesperación y el riesgo de suicidio”, advirtió la conducción del Episcopado.

La referencia al riesgo de suicidio constituye una de las expresiones más graves de la carta. Los obispos presentan el fenómeno como una cuestión que excede las consecuencias económicas de las apuestas y compromete la salud, los vínculos personales y las posibilidades de desarrollo de los jóvenes.

La preocupación de la Iglesia no es nueva. Durante los últimos años, distintos sectores del Episcopado impulsaron pronunciamientos y pedidos de regulación de las plataformas digitales de apuestas, con especial atención en el acceso de menores de edad y en la publicidad que promueve estas actividades.

PUBLICIDAD

En esta oportunidad, la Comisión Ejecutiva decidió dirigirse directamente a los integrantes del Senado, cuando el proyecto se encuentra próximo a una definición parlamentaria.

“La gravedad de lo que está en juego no admite que el silencio o la falta de tratamiento se conviertan en una respuesta. La sociedad tiene derecho a conocer qué piensan sus representantes y qué están dispuestos a hacer frente a esta realidad”, manifestaron los obispos.

El documento también incorpora una reflexión sobre la responsabilidad institucional de los legisladores. Para las autoridades de la Iglesia, la aprobación de una ley destinada a prevenir la ludopatía debe considerarse una decisión vinculada con el cuidado de la vida y la protección de los sectores más vulnerables.

PUBLICIDAD

El Senado convocó a una sesión para el jueves próximo en la que está previsto debatir la ley de ludopatía

La carta recuperó un mensaje del papa León XIV y reclamó una definición en el Senado

La carta abierta lleva como título “Es un soplo la vida… pero el bien permanece”, una expresión que recupera las palabras pronunciadas por el papa León XIV durante su reciente visita a la Argentina.

Los obispos eligieron comenzar el documento con una referencia al primer discurso del Pontífice en el país, pronunciado en el Palacio Libertad, donde convocó a reflexionar sobre la responsabilidad de las personas y las instituciones en la construcción de una sociedad orientada al bien común.

“La reciente visita del papa León XIV a nuestra patria nos dejó palabras que siguen resonando con fuerza. En su primer mensaje en la Argentina, pronunciado en el Palacio Libertad, nos recordó que «es un soplo la vida… pero perdura el bien»”, señalaron.

PUBLICIDAD

La Comisión Ejecutiva interpretó ese mensaje como una invitación a reconocer la fragilidad de la vida humana y la obligación de protegerla, especialmente frente a situaciones que amenazan su dignidad.

“Su mensaje fue una invitación a renovar la esperanza y a construir juntos una sociedad más humana y fraterna, donde el bien común esté por encima de los intereses particulares”, destacaron las autoridades eclesiásticas.

La elección de esta referencia vincula el reclamo legislativo con uno de los ejes que atravesaron los discursos del Papa durante su paso por la Argentina: la responsabilidad de las instituciones y de la sociedad ante situaciones que comprometen la dignidad humana.

PUBLICIDAD

Los obispos también plantearon que existen decisiones políticas cuyos efectos trascienden las circunstancias inmediatas. “Hay decisiones que trascienden las circunstancias políticas y permanecen por el bien que fueron capaces de hacer. El presente y el futuro de nuestros jóvenes nos reclaman hoy esa responsabilidad”, afirmaron.

En el cierre del documento, la conducción de la Iglesia volvió a utilizar la misma idea para insistir en el pedido de aprobación de la ley: “Cuando está en juego la vida, la indiferencia y las postergaciones también tienen consecuencias”.

La intervención del Episcopado coincide con la convocatoria a un plenario de comisiones para discutir el proyecto aprobado por Diputados el 27 de noviembre de 2024.

La iniciativa fue impulsada por el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro y contiene disposiciones destinadas a prevenir la ludopatía, regular la actividad de las plataformas de apuestas y establecer restricciones sobre su publicidad y promoción.

El tratamiento legislativo permaneció paralizado durante más de 700 días en el Senado. La semana pasada, durante la sesión del jueves 19 de noviembre, la oposición reclamó avanzar con la iniciativa, pero el oficialismo rechazó su tratamiento inmediato y propuso convocar previamente a las comisiones.

El senador Agustín Coto impulsa un proyecto del oficialismo para establecer una regulación más estricta de las apuestas online

La Libertad Avanza anticipó que trabaja en un dictamen propio, con modificaciones respecto del texto aprobado por Diputados, a cargo del senador Agustín Coto. Entre las alternativas que analiza figuran mayores restricciones para impedir el acceso de menores de edad a las plataformas, mecanismos de verificación de identidad y controles sobre la publicidad.

Según informó Infobae, el oficialismo busca incorporar controles biométricos para validar la identidad y la edad de los usuarios, además de mecanismos que permitan bloquear sitios de apuestas que incumplan las disposiciones legales.

La discusión parlamentaria tendrá lugar cuando se aproxima el vencimiento del período ordinario de sesiones. El proyecto enfrenta la posibilidad de perder estado parlamentario si no completa su recorrido legislativo dentro de los plazos correspondientes, una circunstancia que motivó el pronunciamiento de la Conferencia Episcopal.

La Comisión Ejecutiva no hizo referencia a las posiciones de los distintos bloques ni a las modificaciones que estudia el oficialismo. Su intervención estuvo dirigida al conjunto de los senadores y se concentró en la necesidad de evitar que la iniciativa quede sin aprobación.

“Como Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina, nos dirigimos a ustedes ante una situación que exige una respuesta urgente”, expresaron Colombo, Rossi, Fernández y Pizarro.

El cierre de la carta sintetiza el sentido del reclamo y vuelve a relacionar la responsabilidad de los legisladores con el cuidado de los jóvenes. “Hoy tienen la oportunidad y la responsabilidad de dar una respuesta a nuestra sociedad. Porque la vida es un soplo, pero el bien que hacemos para cuidarla permanece”, concluyeron los obispos.