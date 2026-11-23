Donald Trump y Lula da Silva durante su encuentro oficial en Kuala Lumpur, (Malasia)

Guardar

El triunfo de Lula da Silva sobre Flávio Bolsonaro y la derrota de Donald Trump en los comicios de medio término gatillaron una ofensiva diplomática de Brasil que apunta a limitar la influencia geopolítica de Estados Unidos en América Latina.

Lula es socio estratégico de Xi Jinping y Vladimir Putin en los BRICS, que también integran India y Sudáfrica como miembros fundadores. Irán también es integrante de los BRICS, y Brasil ha mantenido una actitud de permanente confrontación con Israel.

PUBLICIDAD

En este contexto, Lula inició una silenciosa maniobra diplomática para controlar la agenda de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que es el resorte institucional de mayor prestigio en la OEA.

La intención política de Lula es paradójica: pretende manejar la CIDH cuando es socio estratégico de China, Rusia e Irán, tres autocracias que se caracterizan por su sistemática violación a los derechos humanos.

Lula da Silva y Xi Jinping durante su encuentro oficial en Beijing, (China)

Trump diseñó un programa de seguridad en la región que se llama Escudo de las Américas. Es una alianza que propone un combate frontal contra las bandas que cometen delitos trasnacionales como la minería ilegal, la venta de armas y el narcotráfico.

PUBLICIDAD

Brasil se opone al Escudo de las Américas, y pretende utilizar a la CIDH para obstaculizar la agenda de seguridad que diseñó Trump en la región.

Hace unos días en la OEA, Lula fracasó en su intento de frenar la aplicación del TIAR contra las bandas trasnacionales, y ahora busca coptar la mayoría de la CIDH para imponer su presidente y trabar el funcionamiento del Escudo de las Américas.

Donald Trump en la sesión inaugural del Escudo de las Américas, (Miami, Estados Unidos)

Stuardo Ralón (Guatemala) es el presidente de la CIDH, y su mandato concluye a fin de año. Junto a Ralón se alinean Gloria de Mees (Surinam) y Rosa María Payá (Estados Unidos, de origen cubano). Los tres son refractarios a la agenda de Brasil en combinación con China, Rusia e Irán.

PUBLICIDAD

Al otro lado de la mesa, se encuentran Andrea Pochak (Argentina), que es vicepresidente de la CIDH, José Luis Caballero (México) y Marion Bethel (Bahamas). Este bloque se encuentra muy cómodo con la agenda diplomática de Brasil.

Riyad Insanally (Guyana), es el séptimo integrante de la CIDH, y oscila entre los dos grupos distantes que componen la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El canciller de Brasil, Mauro Vieira, posa junto a Andrea Pochak y Riyad Insanally durante el viaje de los miembros de la CIDH a Brasilia

Con el vencimiento del mandato de Ralón, Brasil inició un operativo de seducción sobre el bloque que integran Pochak, Caballero y Bethel: invitó a estos tres miembros de la CIDH a participar en seminarios sobre racismo estructural y violencia de Estado.

PUBLICIDAD

Al viaje académico se sumó también el consejero Insanally.

Y los cuatro fueron recibidos por Mauro Vieira -canciller de Brasil- en una audiencia oficial en el Palacio Itamaraty. Vieira siempre tiene la agenda desbordada, pero se hizo un espacio para recibir a los miembros de la CIDH.

En cambio, Brasil no invitó a Ralón, Mees y Payá que tienen una posición crítica con la perspectiva que aplica Lula respecto a los derechos humanos en América Latina.

En las últimas semanas, Brasil se opuso en la OEA a la convocatoria de los cancilleres para repudiar que la dictadura de Nicaragua había suspendido las elecciones presidenciales, y antes de ello, tuvo una posición reluctante ante el régimen de Venezuela.

PUBLICIDAD

Lula da Silva y Daniel Ortega, dictador de Nicaragua, en Brasilia, (Brasil)

La intención de Lula es proponer a Pochak como presidenta de la CIDH, en reemplazo de Stuardo Ralón. Y para cumplir con ese objetivo geopolítico, Lula necesita el voto de Riyad Insanally, que fue tratado con pompa y circunstancia durante los días que pasó en Brasilia.

Sin embargo, la movida diplomática de Brasil enfrenta un obstáculo legal en los tribunales federales de la Argentina.

Pochak tiene una causa abierta por los presuntos delitos de abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, prevaricato, negociaciones incompatibles con la función pública y administración fraudulenta en perjuicio del Estado.

Pochak rechazó la denuncia, que actualmente está a consideración en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal.

La intención de Brasil es que se vote a Pochak como presidente de la CIDH antes que concluya diciembre, pese a las acusaciones en su contra que todavía revisa la justicia argentina.

PUBLICIDAD