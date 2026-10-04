El motivo por el que GTA 6 podría encarecer todos los videojuegos AAA de los próximos años

Precio de GTA 6: Declaraciones del cofundador de Warhorse sobre la subida en juegos AAA (Rockstar)

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El precio de Grand Theft Auto VI ya está definido y se convirtió en el centro del debate sobre el futuro económico de los videojuegos de alto presupuesto. Rockstar Games fijó la edición estándar del título en 79,99 dólares, diez dólares por encima del estándar vigente desde hace años en PlayStation 5 y Xbox Series X/S. Para voces de la industria, ese salto no es un hecho aislado: podría convertirse en la referencia que empuje al resto del mercado a subir sus propias etiquetas.

Por qué Grand Theft Auto VI podría aumentar los precios en los videojuegos

Esa es, al menos, la lectura de Martin Klima, cofundador de Warhorse Studios, el estudio responsable de la saga Kingdom Come. En declaraciones a PC Gamer, Klima sostuvo que el desarrollo no es sostenible con los precios actuales y que la responsabilidad de romper esa barrera recae, de hecho, sobre quien tiene el músculo comercial para hacerlo sin arriesgar ventas.

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El desarrollo de GTA VI impulsa un debate sobre el futuro de los juegos AAA - REUTERS/Dado Ruvic

Klima admitió que no comparte el entusiasmo generalizado por el lanzamiento de Rockstar y que solo jugará el título si se ve “obligado a ello”. Sin embargo, calificó las producciones del estudio como “maravillas tecnológicas” y defendió que su llegada podría destrabar un ajuste que, según él, el resto de la industria viene postergando por temor a perder usuarios.

“Lo último que queda por hacer es incrementar el precio unitario de los juegos. Eso ayudaría enormemente, pero todo el mundo está muerto de miedo de hacerlo. Con suerte, GTA VI abrirá ese camino y nos permitirá a los demás aumentar los costos”, afirmó el directivo en declaraciones recogidas por PC Gamer.

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Agregó que Rockstar y su empresa matriz, Take-Two Interactive, son las únicas compañías con el peso de marca necesario para dar ese paso sin sufrir un rechazo comercial inmediato.

GTA VI llegará sin disco físico y con una edición Ultimate de 99,99 dólares

Lo que ya confirmó Rockstar sobre precios

La revelación oficial de Take-Two Interactive avala en parte el diagnóstico de Klima. Los valores confirmados para el lanzamiento, programado para el 19 de noviembre de 2026, son los siguientes:

Edición Estándar:

Estados Unidos: 79,99 dólares

Zona Euro: 79,99 euros

Reino Unido: 69,99 libras

Australia: 129,95 dólares australianos

Japón: 9.800 yenes

Edición Ultimate:

Estados Unidos: 99,99 dólares

Zona Euro: 99,99 euros

Reino Unido: 89,99 libras

Australia: 159,95 dólares australianos

Japón: 12.280 yenes

La versión Ultimate añade vehículos, armas y atuendos exclusivos desde el inicio de la partida, integrados en la progresión narrativa de los protagonistas, Jason y Lucia.

Rockstar Games fija un nuevo estándar para los lanzamientos de alto presupuesto (Imagen Ilustrativa Infobae)

El costo detrás del aumento

El respaldo técnico a la tesis de Klima aparece en los números de producción. Analistas de la industria calculan que el desarrollo de títulos de este calibre supera hoy holgadamente los 200 millones de dólares, una cifra que achica los márgenes de rentabilidad incluso para estudios con ventas millonarias garantizadas.

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En ese contexto, un precio base que permaneció congelado en 69,99 dólares durante casi una década empieza a verse, para parte del sector, como insuficiente.

Las copias físicas de GTA VI tampoco incluirán disco: la caja contendrá únicamente un código de descarga, otro ajuste que reduce costos logísticos para la editora sin modificar el precio final al público.

Qué pasa si el modelo se traslada al resto del mercado

Ningún otro estudio grande anunció todavía un aumento equivalente, pero la lógica que expone Klima circula desde hace meses entre ejecutivos de la industria: si el título más vendido de la historia reciente del entretenimiento logra sostener un precio superior sin frenar la demanda, el resto de las desarrolladoras tendría margen para seguir ese camino sin asumir el riesgo de ser las primeras. Queda por verificar si ese nuevo techo de precio se replica en los catálogos de otras compañías en los próximos lanzamientos AAA.

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