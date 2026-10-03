GTA 6 será realidad por una noche: el juego llega a la NBA de la mano del Miami Heat

Miami Heat jugará como Vice City ante Milwaukee Bucks el 18 de noviembre de 2026 en el Kaseya Center. (Rockstar)

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Miami Heat adoptará la identidad de Vice City en la NBA el 18 de noviembre de 2026, cuando enfrente a Milwaukee Bucks en el Kaseya Center. El equipo de Florida jugará con un nombre, una cancha y un uniforme inspirados en la ciudad ficticia de Grand Theft Auto VI (GTA 6).

La iniciativa se realizará en la víspera del lanzamiento previsto de Grand Theft Auto VI, la próxima entrega de Rockstar Games. El encuentro comenzará a las 19.00, hora del Este de Estados Unidos, y será transmitido por televisión y radio.

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Miami Heat anunció que la jornada será un evento especial de una sola noche, con una identidad visual centrada en Vice City dentro de su estadio.

Para ese partido, la franquicia de Florida cambiará temporalmente su nombre, su cancha y su indumentaria. Mandatory Credit: Geoff Burke-Imagn Images

En qué consiste la colaboración entre GTA y Miami Heat

El equipo disputará el partido con un parqué especial diseñado para Vice City. La cancha se instalará únicamente para ese encuentro y reemplazará de forma temporal la imagen habitual del Kaseya Center.

Además, los jugadores de Miami Heat utilizarán un uniforme completamente rediseñado para la ocasión. La franquicia todavía no reveló el diseño, pero informó que la indumentaria estará disponible para el público tras su presentación.

La colaboración también incluye una colección de ropa inspirada en Vice City, ya disponible en las tiendas físicas y en línea de Miami Heat. El equipo adelantó que difundirá más detalles sobre las actividades previstas para la noche del partido.

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Miami Heat anticipó una noche única con elementos visuales vinculados a Vice City dentro de su estadio. (Rockstar)

Milwaukee Bucks mantendrá su identidad habitual durante el encuentro, mientras que Miami Heat se presentará como Vice City. Las entradas para el partido ya están a la venta.

De qué tratará GTA 6

Grand Theft Auto VI contará la historia de Jason Duval y Lucia Caminos, dos personajes que quedan involucrados en una conspiración criminal que se extiende por Leonida, el estado ficticio donde transcurre el videojuego.

Rockstar Games presentó a Jason como un hombre que busca una vida más sencilla después de haber trabajado para traficantes en los Cayos de Leonida.

Lucia, en tanto, acaba de salir de prisión y pretende cambiar su suerte mediante decisiones calculadas. Ambos deberán apoyarse mutuamente después de que un golpe aparentemente fácil salga mal.

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Grand Theft Auto VI seguirá a Jason Duval y Lucia Caminos, dos personajes envueltos en una red criminal en Leonida. (Rockstar Games/YouTube)

La trama se desarrollará principalmente en Vice City, una ciudad inspirada en Miami, aunque el mapa incluirá otras zonas de Leonida. Rockstar confirmó que el juego recorrerá playas, islas, pantanos, carreteras, barrios urbanos y áreas industriales, con personajes vinculados al negocio de la música, los robos, el tráfico de drogas y las redes sociales.

Una conspiración criminal en Leonida

El eje de Grand Theft Auto VI será la relación entre Jason y Lucia. La pareja intentará abrirse camino en un entorno marcado por organizaciones criminales y oportunidades ilegales, mientras enfrenta las consecuencias de sus propios actos. La compañía no ha detallado todavía todas las misiones ni el desenlace de la historia.

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Entre los personajes anunciados aparecen Brian Heder, un traficante de drogas que opera desde un astillero; Raúl Bautista, un ladrón de bancos; Boobie Ike, dueño de negocios en Vice City, y el dúo musical Real Dimez. Sus historias estarán conectadas con los circuitos ilegales y económicos de Leonida.

El videojuego incluirá un mundo abierto con misiones, vehículos, actividades secundarias y personajes conectados con negocios ilegales de Leonida. (Rockstar Games)

El juego mantendrá la estructura de mundo abierto característica de la franquicia. Los jugadores podrán recorrer Vice City y otras regiones de Leonida, participar en actividades principales y secundarias, utilizar vehículos y relacionarse con distintos personajes. Rockstar también mostró escenas de persecuciones, robos, fiestas, patrullas policiales, embarcaciones y vuelos sobre la ciudad.

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Grand Theft Auto VI estará disponible el 19 de noviembre de 2026 para PlayStation 5 y Xbox Series X|S. Rockstar lo definió como un juego para un jugador y no anunció, hasta el momento, detalles sobre un modo multijugador.