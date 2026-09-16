Códigos de Free Fire para hoy miércoles 16 de septiembre de 2026: diamantes, oro y skins gratis

Estos códigos permiten obtener beneficios dentro de la partida. (Garena)

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Free Fire suministra una serie de códigos todos los días que permite a los usuarios acceder a ventajas dentro del juego como diamantes, armas, skins, oro, entre otras herramientas.

Los códigos de hoy 16 de septiembre de 2026 son:

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BR43FMAPYEZZ

​UPQ7X5NMJ64V

​S9QK2L6VP3MR

​FFR4G3HM5YJN

​6KWMFJVMQQYG

​FZ5X1C7V9B2N

​FT4E9Y5U1I3O

​FP9O1I5U3Y2T

​FM6N1B8V3C4X

​FA3S7D5F1G9H

​FK3J9H5G1F7D

​FU1I5O3P7A9S

​F7F9A3B2K6G8

​FE2R8T6Y4U1I

Las recompensas pueden incluir diamantes, armas, aspectos, oro y otros objetos virtuales. (Garena)

Cómo canjear los códigos de Free Fire

Los jugadores de Free Fire pueden canjear códigos promocionales desde el sitio oficial Rewards Redemption Site de Garena. El proceso requiere una cuenta vinculada al juego; los perfiles de invitado no pueden acceder a las recompensas.

Para obtener los objetos, el usuario debe ingresar al portal, iniciar sesión con el método asociado a su cuenta —Facebook, Google, X, Apple, VK o Huawei—, copiar el código en el campo correspondiente y pulsar “Confirmar”. Si la operación es válida, el sistema mostrará un aviso de éxito.

Las recompensas llegarán al correo interno del juego, habitualmente dentro de las 24 horas posteriores. Cada código puede utilizarse una sola vez por cuenta y puede vencer o alcanzar su límite de usos.

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Por eso, conviene copiarlo sin modificaciones y verificar que proceda de canales oficiales de Garena. Los premios incluyen artículos virtuales según el código y las condiciones respectivas fijadas por la empresa.

El jugador debe ingresar la clave en el espacio indicado y seleccionar “Confirmar”. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para qué sirven los códigos de Free Fire

Los códigos de Free Fire sirven para acceder a recompensas virtuales dentro del juego. Al canjearlos en el portal oficial de Garena, los jugadores pueden recibir objetos que se envían al correo interno de su cuenta.

Los premios disponibles dependen de cada código y de las condiciones fijadas por la empresa. Para utilizarlos, es necesario tener una cuenta vinculada al juego, ya que los perfiles de invitado no pueden recibir recompensas.

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Los diamantes son la moneda premium de Free Fire y permiten acceder a contenido especial dentro del juego. Con ellos, los jugadores pueden comprar artículos cosméticos, desbloquear personajes y mascotas, además de participar en determinados pases y eventos.

Los premios se enviarán a la bandeja de mensajes interna de la cuenta. Free Fire | Desarrolladores: Garena International, 111dots Studio | Distribuidores: Garena International, Garena International I

Entre las opciones disponibles se encuentran las skins y los aspectos para ropa, atuendos, mochilas, armas y paredes gloo. También sirven para desbloquear personajes con habilidades que pueden utilizarse durante las partidas.

Los diamantes permiten, además, adquirir mascotas que ofrecen ventajas o habilidades tácticas adicionales. Por último, pueden utilizarse para comprar el Pase Elite o Pase Booyah y participar en ruletas, cajas sorpresa y otros eventos del juego.

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Cómo actualizar Free Fire

Para actualizar Free Fire desde el celular, hay que abrir Google Play en Android o la App Store en iPhone. Luego, se debe buscar el juego y pulsar “Actualizar” si esa opción aparece disponible.

Garena distribuye las nuevas versiones mediante esas tiendas y, en determinadas actualizaciones, exige instalar la versión más reciente para volver a jugar. Si el botón no aparece, conviene actualizar la página de la tienda, comprobar la conexión a internet y liberar espacio de almacenamiento.

Con diamantes se pueden adquirir elementos estéticos y habilitar personajes o mascotas. (X: @freefirelatino)

Es recomendable usar el cliente oficial del juego y evitar archivos de origen desconocido. Antes de iniciar la descarga, verificar que la aplicación corresponda a Garena ayuda a proteger la cuenta.

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Cómo empezar a jugar Free Fire

Para empezar a jugar Free Fire, descarga la aplicación desde una tienda oficial y crea una cuenta o inicia sesión.

Elige un modo de juego desde el menú principal. Entre las opciones disponibles figuran Battle Royale y Clash Squad.

En las partidas de Battle Royale, el objetivo es sobrevivir y ser el último jugador o equipo en pie. Antes de comenzar, revisa los controles, ajusta la sensibilidad y practica el disparo en el campo de entrenamiento.

Durante la partida, busca armas, munición y protección. Evita permanecer fuera de la zona segura.

Puedes seleccionar un personaje y adaptar sus habilidades a tu estrategia. Garena ofrece recomendaciones sobre el uso de habilidades y combinaciones para nuevos jugadores.