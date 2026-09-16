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Valentina Ferrer confirmó su separación de J Balvin: "Tomar caminos separados"

La modelo y actriz argentina comunicó en sus redes sociales que tomó la decisión de ponerle punto final a su vínculo con el colombiano

Valentina Ferrer reveló cómo organizó la sorpresa para aparecer en el concierto de J Balvin en Bogotá junto a su hijo Río - crédio @valentinaferrer/IG
Valentina Ferrer reveló cómo organizó la sorpresa para aparecer en el concierto de J Balvin en Bogotá junto a su hijo Río - crédio @valentinaferrer/IG
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Después de años de mantener su relación lejos de los escándalos, Valentina Ferrer rompió el silencio con un mensaje publicado en sus historias de Instagram. El texto, breve y sin imágenes, llevó la firma de la actriz y modelo argentina y estuvo dirigido a aclarar una situación que compete a ella y a J Balvin.

Después de compartir tantos años y momentos importantes juntos, José y yo hemos decidido tomar caminos separados”, escribió Ferrer al comienzo del texto, en referencia al nombre real del cantante colombiano.

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“Ha sido una decisión tomada desde el amor, el respeto y el deseo de hacer lo mejor para nuestra familia. Nuestra prioridad seguirá siendo acompañar siempre a Río con todo nuestro amor”, aseguró la argentina en el comunicado que posteo en sus redes sociales. Y cerró: “Estamos viviendo este proceso con tranquilidad y agradecemos profundamente la comprensión y el respeto hacia este momento tan personal para nosotros”.

Captura de pantalla de una historia de Instagram publicada por la cuenta valentinaferrer con un mensaje escrito sobre fondo negro
La argentina confirmó en sus redes sociales la noticia

Hacia el cierre del mensaje, señaló que están atravesando “este proceso con tranquilidad” y agradeció “profundamente la comprensión y el respeto hacia este momento tan personal” para los dos. El comunicado terminó con su firma, “Valentina”, sin declaraciones adicionales de J Balvin, que por el momento no publicó nada en sus propias redes sociales.

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Tras las declaraciones de la modelo Melanie Pavola sobre haber mantenido una relación paralela con el cantante, surge esta noticia. La influencer relató: “Él me invitó a Nueva York una vez. Hacemos el amor y cuando terminamos me dice ‘tengo a Valentina embarazada y también en Nueva York’. Yo agarré mis cosas y me fui”. Lo que sorprendió aún más fue el hecho de que, después de la confesión de J Balvin, Melanie optara por contactar a Ferrer para informarle personalmente lo ocurrido. “Le mandé un mensaje a Valentina diciendo ‘acabo de tener relaciones con tu pareja, yo no sabía que estabas embarazada, ni mucho menos. Una disculpa’”, reveló.

Una historia que comenzó en un videoclip

El vínculo entre J Balvin y Valentina Ferrer nació años antes de que se convirtiera en pareja pública, durante el rodaje del videoclip de “Sigo Extrañándote”. Allí ella interpretó el interés romántico del cantante en pantalla y esa conexión trascendió las cámaras, aunque en ese momento la modelo estaba en otra relación.

Con el tiempo, la amistad que surgió en aquella filmación se transformó en amor. En 2018 comenzaron a salir oficialmente y desde entonces se mantuvieron unidos pese a las exigencias de sus carreras y la atención constante del público, con una vida de perfil bajo que solo interrumpían con destellos de su cotidianeidad en redes sociales.

Valentina Ferrer
La pareja se conoció en el año 2017 y en 2021 tuvieron a su primer hijo (Instagram)

La llegada de su hijo Río, en 2021, marcó un punto de inflexión para la pareja. Balvin contó en distintas entrevistas cómo la paternidad y el apoyo de Valentina lo ayudaron a atravesar momentos personales difíciles, una experiencia que además inspiró una de sus canciones más emotivas, titulada igual que su hijo y lanzada en enero de 2025.

Ese tema tuvo su primera interpretación en vivo durante un show en París, cuando el cantante sorprendió a su pareja al cantarlo por primera vez frente al público. La canción incluye la frase “he dejado el whisky por usted” y funciona como una declaración de amor hacia su novia y hacia su hijo a la vez. Valentina no pudo contener las lágrimas en ese momento.

Pese al compromiso que compartían como familia, ambos coincidían en que el matrimonio no estaba entre sus planes. “Siento que es como un contrato”, confesó Balvin en una entrevista, al explicar que lo que los unía iba más allá de un papel firmado, una mirada que Valentina compartía al priorizar la libertad y el amor genuino por sobre lo formal.

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Valentina FerrerJ BalvinSeparaciónInstagram

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