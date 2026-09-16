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Lo volvieron a convocar a la selección argentina y anotó un golazo de volea por la Europa League: su particular festejo

Facundo Medina volvió a marcar en el Bayer Leverkusen, que derrotó 2-0 al Celje de Eslovenia

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Facundo Medina comienza a pagar con goles el dinero que invirtió el Bayer Leverkusen. El defensor de la selección argentina volvió a ser clave en el triunfo del equipo alemán 2-0 como local ante el NK Celje de Eslovenia por la primera fecha de la Europa League. El ex jugador del Olympique de Marsella convirtió su segundo tanto en su nuevo club, que comenzó con el pie derecho en el torneo continental.

Se jugaban 73 minutos en el Bay Arena de Leverkusen cuando Medina apareció por el segundo palo para conectar de volea con su pierna izquierda un tiro de esquina ejecutado por el español Aleix García. El argentino no dejó que pique el balón y venció la resistencia del arquero Zan Luk Leban. Luego, el jugador de 27 años festejó el tanto con un bailecito y se abrazó con sus compañeros. Para Facu la alegría fue doble, ya que volvió a ser citado por Lionel Scaloni para los amistosos que jugará la Selección ante Bolivia, Burkina Faso y Benín del 30 de septiembre al 6 de octubre.

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El conjunto que dirige Carles Martínez contó con la participación de otro argentino: Ezequiel Equi Fernández, quien ingresó a los 61 minutos en reemplazo del estadounidense Malik Tillman. Bayer Leverkusen ya estaba ganando el partido desde el primer cuarto de hora del encuentro luego del gol en contra de Svit Sešlar.

Facundo Medina celebra con su compañero tras convertir el 2-0 del Bayer Leverkusen ante Celje de Eslovenia por la Europa League (REUTERS/Thilo Schmuelgen)
Facundo Medina celebra con su compañero tras convertir el 2-0 del Bayer Leverkusen ante Celje de Eslovenia por la Europa League (REUTERS/Thilo Schmuelgen)

Luego de esta victoria, el elenco alemán es uno de los líderes de la Europa League, que en su primera jornada tuvo triunfos importantes del Benfica (2-0 al Milan en Italia), Olympique Lyon (2-1 al Anderlecht en Bélgica) y Sparta Praga, que goleó 4-1 al FC Ararat de Armenia. En la próxima jornada, el Bayer Leverkusen visitará el 15 de octubre al Lech Poznan de Polonia.

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Facundo Medina nació el 28 de mayo de 1999 en Villa Fiorito, un humilde barrio del sur del Gran Buenos Aires que ya había dado al mundo a Diego Armando Maradona. Como el ídolo de su tierra, el defensor del Bayer Leverkusen tuvo una infancia atravesada por la necesidad: antes de convertirse en futbolista profesional, trabajaba juntando cartón con su familia de lunes a viernes. “Había que sobrevivir en el barrio. Tenía que agarrar el carro y laburar, como todos. Salía a juntar cartón con mis tíos y toda la familia. Era un trabajo familiar. Teníamos para comer, pero había que trabajar duro”, contó en una entrevista con ESPN.

Su camino en el fútbol arrancó en las inferiores de River Plate, donde coincidió con Exequiel Palacios, aunque sin llegar a debutar en el primer equipo del Millonario. En enero de 2018 dio el salto a Talleres de Córdoba, donde hizo su debut profesional y sumó 37 partidos (1 gol) antes de cruzar el Atlántico.

Bayer Leverkusen anunció la llegada de Facundo Medina
Bayer Leverkusen anunció la llegada de Facundo Medina (Bayer Leverkusen)

En julio de 2020, el RC Lens de la Ligue 1 se fijó en él y lo contrató. Allí, Medina se convirtió en una pieza clave durante cinco temporadas, acumulando 147 partidos y 6 goles en la liga francesa, con incursiones en la UEFA Champions League. En 2025 se mudó al Olympique de Marsella —primero en préstamo y luego en forma definitiva por 18 millones de euros—, donde jugó 26 encuentros antes de que el Bayer Leverkusen pagara 25 millones por su pase en agosto de 2026.

En la selección argentina, el lateral izquierdo es sumamente tenido en cuenta por Lionel Scaloni y acumula 14 partidos internacionales. Su gran vitrina fue el Mundial 2026 disputado en Estados Unidos, México y Canadá, donde jugó 5 de los 8 partidos de la Albiceleste —incluida la final— en la campaña que llevó a Argentina hasta el partido decisivo, donde cayeron ante España. En el triunfo por 2-0 ante Austria en la fase de grupos, además, asistió a Lionel Messi para el primer gol del encuentro.

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