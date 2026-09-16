Política

Milei negó que el reclamo por Malvinas sea por motivos electorales y sostuvo que lo viene gestionando “hace tres años”

El presidente habló de la cadena para pedir por la soberanía sobre el archipiélago y las medidas que impulsó para las empresas que tengan actividades comerciales en las islas. Destacó el rol de Donald Trump y agregó: “Estados Unidos puede presionar porque sabe que tiene red de este lado”

Javier Milei rechazó que el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas y las medidas contra empresas tengan un fin electoral. (REUTERS/Angela Ponce)
Javier Milei rechazó que el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas y las medidas contra empresas tengan un fin electoral. (REUTERS/Angela Ponce)
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El presidente Javier Milei volvió a referirse al reclamo de soberanía que realizó la Argentina sobre las Islas Malvinas y afirmó que el anuncio de las medidas contra las empresas que operen en el archipiélago sea por motivos electorales.

“Una de las cosas que dicen los analistas políticos es que nosotros hemos impulsado el tema de Malvinas básicamente por una cuestión de imagen y de oportunismo político. Eso es una estupidez mayúscula, porque eso significa que ni siquiera chequean datos, ni siquiera saben cómo salió la decisión de hacer la cadena”, afirmó el mandatario en diálogo con Neura.

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Y continuó: “La cadena se decidió en la reunión de gabinete del lunes previo. Es disparada por el comentario de Donald Trump acerca de que estaba revisando la posición frente a Malvinas. Es decir, todos hechos exógenos”.

La referencia que realizó el jefe de Estado tiene que ver con declaraciones que realizó el propio Trump el pasado 31 de agosto. Apenas cuatro días después fue la cadena nacional en la que anunció una serie de medidas contra las empresas que buscan explotar la Cuenca de Malvians en el Atlántico Sur.

El Presidente sostuvo que el comentario de Donald Trump sobre revisar la posición frente a Malvinas actuó como disparador externo. (Foto AP/Alex Brandon, Archivo)
El Presidente sostuvo que el comentario de Donald Trump sobre revisar la posición frente a Malvinas actuó como disparador externo. (Foto AP/Alex Brandon, Archivo)

En aquel momento, el mandatario norteamericano dijo que no descarta revisar la postura de Estados Unidos respecto de las Malvinas. “Siempre reviso todas las posturas. Esa es solo una de muchas”, respondió en una conferencia con periodistas en la Casa Blanca.

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En ese sentido, Milei explicó: “Trump lo que le reclama a Inglaterra es que no lo apoyó en la pelea en Medio Oriente y estrictamente lo vinculado al estrecho de Ormuz. Trump, como el gran negociador que es, ¿usted cree que va a ser una jugada de esas características sin tener red?”

“Nosotros como país estamos en condiciones de brindar lo que el mundo hoy necesita, que son alimentos, energía y minerales. Además de que tenemos el capital humano para ser un gran proveedor en materia de economía del conocimiento. Dado esa ventaja estratégica que tiene Argentina y que ha decidido alinearse estratégicamente en el bloque de Estados Unidos, este puede presionar porque sabe que si del otro lado no tiene la respuesta, sabe que tiene red de este lado”, añadió.

Justamente, en esa línea, completó: “Hay que ser muy para creer que es algo de una maniobra electoral cuando es algo que lo venimos gestando hace tres años y que hubo un disparador externo que permitió que esa oportunidad nosotros la aprovecháramos. Es decir, eso muestra lo lamentable que son los analistas políticos domésticos”.

Nueva reunión de Gabinete y una posible cumbre con Trump

Los distintos equipos del Gobierno estuvieron trabajando durante los últimos días para ultimar los detalles del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, con el que esperan intensificar el reclamo de soberanía de la Argentina sobre las islas Malvinas, aunque para eso deberán convencer primero a la oposición para aprobarlo en el Congreso.

Según pudo confirmar Infobae, si bien fueron muchas las áreas que intervinieron en la redacción del texto, debido a que la autoridad de aplicación será mayormente del Ministerio de Relaciones Exteriores, su titular, Pablo Quirno, fue el funcionario que más influyó, junto con el asesor presidencial, Santiago Caputo.

Puntualmente, la medida va a plantear una serie de endurecimiento de las sanciones contra las empresas extranjeras que exploten recursos naturales en el archipiélago. Aunque al principio era solamente para evitar la extracción de hidrocarburos, en los últimos días se incluyó además la pesca.

El presidente Javier Milei encabezó una reunión de Gabinete en Casa Rosada
El presidente Javier Milei encabezó una reunión de Gabinete en Casa Rosada

En la Casa Rosada consideran que la discusión sobre la soberanía de las islas puede ordenar parte de la agenda legislativa, mientras el Gobierno intenta sostener el respaldo de sus aliados para avanzar con otras iniciativas pendientes.

Incluso, tal como anticipó este medio, el Presidente no descarta pedirle la intervención en este asunto a los Estados Unidos, si es que finalmente logra acordar una reunión con su par norteamericano, Donald Trump, en el marco de la Asamblea General de la ONU.

La Argentina ya forma parte del Board of Peace (Junta por la Paz), el organismo que inauguró el republicano meses atrás para involucrarse más activamente en diferentes conflictos globales, como las guerras en Medio Oriente y entre Rusia y Ucrania, siempre por fuera de las Naciones Unidas.

El grupo cuenta con una estructura ejecutiva integrada, entre otros, por el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio; el enviado especial a Medio Oriente, Steve Witkoff; el consejero Jared Kushner, y el ex primer ministro británico Tony Blair.

Desde hace un tiempo, Trump viene dando señales de estar analizando abandonar la posición históricamente neutral de su país con respecto a Malvinas, aunque por el momento no dio definiciones finales al respecto.

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