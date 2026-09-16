El Polaco sorprendió con un cambio de look inspirado en el inicio de su carrera: "¿Volvemos?"

El cantante hizo un viaje al pasado y regresó al estilismo del año 2006 (Video: Instagram)

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Unos días en Miami a puro sol, relajación y amor, junto a su pareja, Barby Silenzi, fueron suficientes para que El Polaco llegara al país con las ideas claras. El músico aterrizó en Eziza el miércoles por la mañna y fue directo a la peluquería para realizarse un cambio de look que dejó en shock a sus seguidores y que fue un guiño a una época particular de su vida.

El proceso quedó documentado en una serie de historias de Instagram que el músico y conductor publicó paso a paso desde el interior de la peluquería. Las primeras imágenes lo mostraron con el producto decolorante aplicado sobre toda la cabeza, sentado en el sillón junto a su estilista, Cristian Rey, peluquero y estilista de los famosos, con quien posó para una selfie mientras el tratamiento todavía actuaba.

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La leyenda que acompañó esa foto condensó el espíritu de la transformación: “¿Volvemos al 2006?”, escribió el artista, en alusión directa al look que lucía en los primeros años de su carrera, cuando estaba dando sus primeros pasos en la industria de la música.

El cantante El Polaco se toma una selfie junto a su estilista mientras realiza un cambio de look en una peluquería.

A medida que avanzó el trabajo en el local, las historias siguientes mostraron el pelo progresivamente más claro, con El Polaco filmándose frente al espejo mientras el estilista continuaba el trabajo sobre los laterales. El resultado fue un buzz cut de rubio platinado muy claro, con los costados y las patillas trabajados en degradado, que dejó a la vista los tatuajes que tiene en el rostro y el cuello.

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Ya fuera de la peluquería, dentro de un auto y con anteojos de sol, el músico continuó el registro: se filmó de frente y de perfil bajo luz natural para mostrar el corte desde distintos ángulos. En uno de esos videos, mientras se pasaba la mano por el pelo, pronunció la frase que cerró el relato: “Volvimos a las viejas épocas”.

Este cambio en el estilismo viene en un momento particular en la vida del interprete de “Deja de llorar” que decidió concentrarse en su cuerpo y el ejercicio. Semanas atrás, en la selfie frente al espejo, Ezequiel, apareció sin remera, con una gorra beige de los Miami Marlins y un jogging turquesa. El cuerpo, cubierto de tatuajes de cuello a manos —entre ellos la leyenda “El Cantante” inscripta en el pecho— mostró una musculatura definida y abdomen marcado.

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El cantante El Polaco muestra su nuevo corte de cabello platinado mediante una autofoto tomada frente a un espejo en una peluquería.

No fue la primera vez que el artista compartió imágenes de esta transformación. Días antes ya había publicado material del proceso, y la nueva foto sumó un capítulo más a un cambio físico que decidió mostrar sin edición ante sus seguidores.

Pero lo que más movilizó a quienes siguen a El Polaco no fue solo la foto, sino el texto que la acompañó. En el pie de la publicación, el cantante escribió una reflexión que recorrió su historia personal con una honestidad poco habitual.

“Será que en toda mi vida tuve que cuidarme y pelearla solo... He pasado momentos de soledad y tristeza que en mi interior pensaba y trataba de entender el porqué de tantas cosas”, comenzó el oriundo de Temperley, y conectó con el presente.

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Este año, el cantante decidió poner el foco en su salud y su físico (Instagram)

“Hoy ya con 39 años, pasó mucho tiempo, pude darme cuenta y empezar a pensar un poco en mí”, se sinceró el cantante. “Toda mi vida puse a toda la gente que me rodea, familia, antes que a mí”, agregó en la publicación que hizo en sus redes. Y siguió con su reflexión: “Le agradezco a DIOS por todo lo que me dio y todo lo que me sigue dando; por mi familia, por mis hijas, por mi compañera, por mi carrera, que ya pasaron 22 años desde el día uno”.

En el mensaje también le dedicó unas palabras al público que lo acompaña desde los comienzos: “A ustedes, la gente que me sigue después de tantos años, no hay nada raro. Solo me siento feliz, contento y en eje. La vida es preciosa, y las luchas, las pruebas y los momentos difíciles están para ver que DIOS no nos abandona y con él la batalla es más fácil”, concluyó.

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La publicación no tardó en recibir cientos de respuestas, no solo por la foto que compartió, sino porque se animó a abrir su corazón. Entre los primeros comentarios apareció el de Silenzi, su actual pareja y madre de su hija menor: “Me encanta verte así, me encanta que te cuides. Te felicito y me pone orgullosa que siempre salgas adelante y nunca bajes los brazos”, escribió la bailarina, y cerró con una valoración para la familia que ensamblaron: “SOS un gran ejemplo para nuestras hijas. Te amo”, finalizó.