Tecno

Apple activa iOS 27 para iPhone pero no sirve para todos: lista completa y cómo descargar el sistema operativo

La actualización del sistema operativo de Apple busca corregir errores de iOS 26 e integrar de mejor manera la IA en Siri

iOS 27 llegará el 14 de setiembre y ya hay una lista de los iPhone compatibles.
IOS 27 llega el 14 de septiembre a millones de iPhone con una versión estable que busca corregir los problemas de estabilidad de iOS 26. (Apple)
Guardar

iOS 27 llega este lunes 14 de septiembre a millones de iPhone en todo el mundo. Tras tres meses de pruebas en fase beta, Apple distribuye la versión estable de un sistema operativo que promete corregir los problemas de estabilidad que arrastró iOS 26 durante casi un año.

La actualización se despliega de forma simultánea a escala global, aunque el horario de llegada varía según el huso de cada país. A esto se suma una lista de dispositivos compatibles que se mantiene sin cambios respecto a la generación anterior.

PUBLICIDAD

A qué hora llega iOS 27 en cada país

El despliegue de iOS 27 comienza, según el patrón habitual de Apple, alrededor de las 10:00 horas en la costa oeste de Estados Unidos. Ese horario se traduce en distintos momentos del día en Latinoamérica y España, dependiendo del huso horario de cada región.

En California la actualización se activa a las 10:00 horas. En Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Nicaragua, el sistema debería estar disponible a las 11:00 horas. Colombia, Ecuador, Panamá y Perú lo reciben a las 12:00 horas.

PUBLICIDAD

El lanzamiento de iOS 27 sigue el patrón habitual de Apple y comienza alrededor de las 10:00 de California.
El lanzamiento de iOS 27 sigue el patrón habitual de Apple y comienza alrededor de las 10:00 de California.

Bolivia, Chile, Cuba, Paraguay, República Dominicana y Venezuela pueden empezar a descargarlo a las 13:00 horas, mientras que en Argentina y Uruguay el horario previsto es las 14:00 horas.

En España, el despliegue llega más tarde por la diferencia horaria con Estados Unidos: iOS 27 estará disponible a partir de las 19:00 horas en la España peninsular, Baleares, Ceuta, Melilla y Andorra, y a las 18:00 horas en las islas Canarias y en Portugal.

En algunos países asiáticos, Apple indica directamente el 15 de septiembre como fecha de disponibilidad, ya que para cuando se produce el despliegue en Estados Unidos allí ya ha pasado la medianoche.

Apple no confirma de manera oficial la hora exacta de lanzamiento de sus actualizaciones, pero el patrón se repite año tras año: iOS 26 se desplegó en 2025 apenas unos minutos después de las 10:00 horas de California, y iOS 18 hizo lo mismo en 2024. Por ese motivo, aunque no hay confirmación al 100 por ciento, todo apunta a que iOS 27 seguirá ese mismo esquema horario.

Apple no confirma la hora exacta de sus actualizaciones, pero iOS 27 apunta a repetir el esquema horario de iOS 26 e iOS 18.
Apple no confirma la hora exacta de sus actualizaciones, pero iOS 27 apunta a repetir el esquema horario de iOS 26 e iOS 18.

Conviene tener en cuenta que el hecho de que Apple active la actualización a determinada hora no significa que aparezca de inmediato en todos los teléfonos. Millones de dispositivos intentan acceder a los servidores de la compañía al mismo tiempo, lo que puede ralentizar las descargas durante las primeras horas.

Estos son los iPhone compatibles con iOS 27

La compatibilidad de iOS 27 repite exactamente la de iOS 26, por lo que ningún dispositivo que pudiera actualizar el año pasado queda fuera ahora. La lista incluye desde el iPhone 11 hasta los modelos más recientes:

  • iPhone 11.
  • iPhone 11 Pro.
  • iPhone 11 Pro Max.
  • iPhone SE (2ª gen. - 2020).
  • iPhone 12.
  • iPhone 12 mini.
  • iPhone 12 Pro.
  • iPhone 12 Pro Max.
  • iPhone 13.
  • iPhone 13 mini.
  • iPhone 13 Pro.
  • iPhone 13 Pro Max.
  • iPhone SE (3ª gen. - 2022).
  • iPhone 14.
  • iPhone 14 Plus.
  • iPhone 14 Pro.
  • iPhone 14 Pro Max.
  • iPhone 15.
  • iPhone 15 Plus.
  • iPhone 15 Pro.
  • iPhone 15 Pro Max.
  • iPhone 16e.
  • iPhone 16.
  • iPhone 16 Plus.
  • iPhone 16 Pro.
  • iPhone 16 Pro Max.
  • iPhone 17e.
  • iPhone 17.
  • iPhone Air.
  • iPhone 17 Pro.
  • iPhone 17 Pro Max.
  • iPhone 18 Pro.
  • iPhone 18 Pro Max.
  • iPhone Duo.
Cuatro teléfonos inteligentes alineados de espaldas en tonos negro, blanco, azul y rojo oscuro sobre un fondo negro
La lista de iPhone compatibles con iOS 27 se mantiene sin cambios e incluye modelos desde el iPhone 11 hasta el iPhone Duo. (Apple)

Cómo descargar e instalar iOS 27

El proceso de instalación es el mismo que en actualizaciones anteriores y puede completarse directamente desde el propio iPhone. Antes de comenzar, se recomienda contar con conexión WiFi estable y al menos un 20 por ciento de batería, ya que la descarga puede tardar varios minutos según la saturación de los servidores.

Desde el teléfono, los pasos son los siguientes: abrir Ajustes, entrar en General, pulsar sobre Actualización de software y esperar a que el sistema compruebe si existe una nueva versión disponible.

Cuando aparezca iOS 27, hay que pulsar en Descargar e instalar, introducir el código de desbloqueo si el sistema lo solicita, aceptar las condiciones de uso y esperar a que finalice la descarga. El iPhone se reiniciará automáticamente para completar la instalación.

También es posible dejar activadas las actualizaciones automáticas desde Ajustes, General, Actualización de software y Actualizaciones automáticas, de forma que el teléfono descargue e instale iOS 27 durante la noche mientras está conectado al cargador y a una red WiFi.

La actualización suma varias funciones de Apple Intelligence y mejoras en Siri.
La actualización suma varias funciones de Apple Intelligence y mejoras en Siri.

Las principales novedades de iOS 27

Más allá de las mejoras de rendimiento, iOS 27 incorpora un regulador en los ajustes que permite adaptar la transparencia de Liquid Glass, la interfaz visual que generó opiniones divididas entre los usuarios.

También debuta de forma oficial Siri AI, la versión renovada del asistente que ahora entiende lenguaje natural, mantiene el contexto de una conversación y accede a información de distintas aplicaciones nativas.

La actualización suma además varias funciones de Apple Intelligence, como la posibilidad de crear atajos y extensiones en Safari describiendo con palabras lo que se necesita, nuevas herramientas de edición fotográfica y un sistema capaz de cambiar contraseñas de forma automática en distintos sitios web.

Temas Relacionados

iOs 27iPhoneAppleCelularSiriiPhone 18 ProTecnología-noticiasiOS 27 descargarLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un abogado es multado con 5.000 dólares tras presentar en un juicio datos inventados por ChatGPT

En un caso en Estados Unidos la inteligencia artificial de OpenAI entregó un recurso jurídico con testimonios falsos y antecedentes judiciales erróneos

Un abogado es multado con 5.000 dólares tras presentar en un juicio datos inventados por ChatGPT

Bitcoin: este es su valor en el mercado este lunes

La criptomoneda más popular del mercado de activos digitales

Bitcoin: este es su valor en el mercado este lunes

Ethereum: cuál es el precio de esta criptomoneda este día

Ethereum fue lanzada en 2015 por el programador Vitalik Buterin, con la intención de impulsar una herramienta para aplicaciones descentralizadas y colaborativas

Ethereum: cuál es el precio de esta criptomoneda este día

“Hay que creer en las advertencias”: una especialista alertó por el uso de inteligencia artificial en salud, empleo y seguridad

La consultora en políticas tecnológicas Natalia Zuazo sostuvo que las empresas y los gobiernos deben establecer controles antes de ampliar el uso de estas herramientas en áreas donde un error puede tener consecuencias concretas

“Hay que creer en las advertencias”: una especialista alertó por el uso de inteligencia artificial en salud, empleo y seguridad

CEO de Anthropic culpó a China de ser el “dilema más difícil” para ponerle un límite a la IA

Sam Altman, Demis Hassabis y Elon Musk apoyaron con matices la propuesta de Anthropic, centrada en evaluar la seguridad antes de ampliar las capacidades de estos sistemas

CEO de Anthropic culpó a China de ser el “dilema más difícil” para ponerle un límite a la IA

DEPORTES

Los desgarradores testimonios de la familia y amigos del ex Puma Federico Martín Aramburu en el juicio por su crimen: “La vida no es la misma”

Los desgarradores testimonios de la familia y amigos del ex Puma Federico Martín Aramburu en el juicio por su crimen: “La vida no es la misma”

El accidente escatológico que sufrió una campeona del mundo en una competencia de fitness y abrió debate sobre la salud de los atletas

Los pilotos de la Fórmula 1 criticaron el diseño del circuito tras el Gran Premio de España: “Casi me quedé dormido”

Escándalo en la Premier League: confirmaron que el VAR falló en la jugada de Enzo Fernández que le dio el triunfo al Manchester City en el clásico

La agenda de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, día 2: debutarán Las Leonas y continuará la actividad en la natación

TELESHOW

La foto con la que Cande Vetrano reaccionó al escándalo por los rumores de infidelidad de Andrés Gil con Gime Accardi

La foto con la que Cande Vetrano reaccionó al escándalo por los rumores de infidelidad de Andrés Gil con Gime Accardi

"Tengo todo", el mensaje de la China Ansa en su íntimo cumpleaños entre inflables, velas y su familia

Cabalgatas, vinos y paisajes nevados: la escapada de Ángel de Brito a Mendoza con sus amigas de LAM

Sofía Gala habló sobre la realidad del cine independiente en el país: “Una situación complicada”

El nuevo desafío de Rocío Pardo con una obra inmersiva en una cárcel: “Entre camarines y celdas”

INFOBAE AMÉRICA

Honduras: Liberan carretera tras enfrentamiento entre policías y transportistas

Honduras: Liberan carretera tras enfrentamiento entre policías y transportistas

El papa León XIV revocó los recortes salariales que Francisco impuso a los cardenales durante la pandemia

Guatemala conmemora los 205 años de la independencia con sus siete símbolos patrios que reúnen historia, identidad y representación nacional

Honduras y la necesidad de reformas para endurecer controles y evitar accidentes viales

Desmantelan campamento clandestino para producir “clerén” ron adulterado en República Dominicana