Apple activa iOS 27 para iPhone pero no sirve para todos: lista completa y cómo descargar el sistema operativo

IOS 27 llega el 14 de septiembre a millones de iPhone con una versión estable que busca corregir los problemas de estabilidad de iOS 26. (Apple)

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iOS 27 llega este lunes 14 de septiembre a millones de iPhone en todo el mundo. Tras tres meses de pruebas en fase beta, Apple distribuye la versión estable de un sistema operativo que promete corregir los problemas de estabilidad que arrastró iOS 26 durante casi un año.

La actualización se despliega de forma simultánea a escala global, aunque el horario de llegada varía según el huso de cada país. A esto se suma una lista de dispositivos compatibles que se mantiene sin cambios respecto a la generación anterior.

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A qué hora llega iOS 27 en cada país

El despliegue de iOS 27 comienza, según el patrón habitual de Apple, alrededor de las 10:00 horas en la costa oeste de Estados Unidos. Ese horario se traduce en distintos momentos del día en Latinoamérica y España, dependiendo del huso horario de cada región.

En California la actualización se activa a las 10:00 horas. En Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Nicaragua, el sistema debería estar disponible a las 11:00 horas. Colombia, Ecuador, Panamá y Perú lo reciben a las 12:00 horas.

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El lanzamiento de iOS 27 sigue el patrón habitual de Apple y comienza alrededor de las 10:00 de California.

Bolivia, Chile, Cuba, Paraguay, República Dominicana y Venezuela pueden empezar a descargarlo a las 13:00 horas, mientras que en Argentina y Uruguay el horario previsto es las 14:00 horas.

En España, el despliegue llega más tarde por la diferencia horaria con Estados Unidos: iOS 27 estará disponible a partir de las 19:00 horas en la España peninsular, Baleares, Ceuta, Melilla y Andorra, y a las 18:00 horas en las islas Canarias y en Portugal.

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En algunos países asiáticos, Apple indica directamente el 15 de septiembre como fecha de disponibilidad, ya que para cuando se produce el despliegue en Estados Unidos allí ya ha pasado la medianoche.

Apple no confirma de manera oficial la hora exacta de lanzamiento de sus actualizaciones, pero el patrón se repite año tras año: iOS 26 se desplegó en 2025 apenas unos minutos después de las 10:00 horas de California, y iOS 18 hizo lo mismo en 2024. Por ese motivo, aunque no hay confirmación al 100 por ciento, todo apunta a que iOS 27 seguirá ese mismo esquema horario.

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Apple no confirma la hora exacta de sus actualizaciones, pero iOS 27 apunta a repetir el esquema horario de iOS 26 e iOS 18.

Conviene tener en cuenta que el hecho de que Apple active la actualización a determinada hora no significa que aparezca de inmediato en todos los teléfonos. Millones de dispositivos intentan acceder a los servidores de la compañía al mismo tiempo, lo que puede ralentizar las descargas durante las primeras horas.

Estos son los iPhone compatibles con iOS 27

La compatibilidad de iOS 27 repite exactamente la de iOS 26, por lo que ningún dispositivo que pudiera actualizar el año pasado queda fuera ahora. La lista incluye desde el iPhone 11 hasta los modelos más recientes:

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iPhone 11.

iPhone 11 Pro.

iPhone 11 Pro Max.

iPhone SE (2ª gen. - 2020).

iPhone 12.

iPhone 12 mini.

iPhone 12 Pro.

iPhone 12 Pro Max.

iPhone 13.

iPhone 13 mini.

iPhone 13 Pro.

iPhone 13 Pro Max.

iPhone SE (3ª gen. - 2022).

iPhone 14.

iPhone 14 Plus.

iPhone 14 Pro.

iPhone 14 Pro Max.

iPhone 15.

iPhone 15 Plus.

iPhone 15 Pro.

iPhone 15 Pro Max.

iPhone 16e.

iPhone 16.

iPhone 16 Plus.

iPhone 16 Pro.

iPhone 16 Pro Max.

iPhone 17e.

iPhone 17.

iPhone Air.

iPhone 17 Pro.

iPhone 17 Pro Max.

iPhone 18 Pro.

iPhone 18 Pro Max.

iPhone Duo.

La lista de iPhone compatibles con iOS 27 se mantiene sin cambios e incluye modelos desde el iPhone 11 hasta el iPhone Duo. (Apple)

Cómo descargar e instalar iOS 27

El proceso de instalación es el mismo que en actualizaciones anteriores y puede completarse directamente desde el propio iPhone. Antes de comenzar, se recomienda contar con conexión WiFi estable y al menos un 20 por ciento de batería, ya que la descarga puede tardar varios minutos según la saturación de los servidores.

Desde el teléfono, los pasos son los siguientes: abrir Ajustes, entrar en General, pulsar sobre Actualización de software y esperar a que el sistema compruebe si existe una nueva versión disponible.

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Cuando aparezca iOS 27, hay que pulsar en Descargar e instalar, introducir el código de desbloqueo si el sistema lo solicita, aceptar las condiciones de uso y esperar a que finalice la descarga. El iPhone se reiniciará automáticamente para completar la instalación.

También es posible dejar activadas las actualizaciones automáticas desde Ajustes, General, Actualización de software y Actualizaciones automáticas, de forma que el teléfono descargue e instale iOS 27 durante la noche mientras está conectado al cargador y a una red WiFi.

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La actualización suma varias funciones de Apple Intelligence y mejoras en Siri.

Las principales novedades de iOS 27

Más allá de las mejoras de rendimiento, iOS 27 incorpora un regulador en los ajustes que permite adaptar la transparencia de Liquid Glass, la interfaz visual que generó opiniones divididas entre los usuarios.

También debuta de forma oficial Siri AI, la versión renovada del asistente que ahora entiende lenguaje natural, mantiene el contexto de una conversación y accede a información de distintas aplicaciones nativas.

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La actualización suma además varias funciones de Apple Intelligence, como la posibilidad de crear atajos y extensiones en Safari describiendo con palabras lo que se necesita, nuevas herramientas de edición fotográfica y un sistema capaz de cambiar contraseñas de forma automática en distintos sitios web.