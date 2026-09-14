Nokia 1100: dónde comprar en 2026 y cuánto puede costar hoy

Dónde se puede adquirir un Nokia 1100 conservado en estado de colección (Foto: Amazon)

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El Nokia 1100 sigue disponible en 2026, aunque ya no se fabrica desde hace años y solo circula en el mercado de segunda mano. El teléfono puede encontrarse en plataformas de compraventa, subastas y comunidades de coleccionistas, con precios que varían según el estado de conservación, el funcionamiento y los accesorios incluidos.

La vigencia de este móvil clásico se explica por su lugar en la historia de la telefonía. El Nokia 1100 no tiene internet, cámara, aplicaciones ni acceso a redes sociales, pero mantiene interés entre quienes buscan un teléfono básico, una pieza de colección o un dispositivo asociado a los primeros años de expansión de la telefonía móvil.

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El valor puede ubicarse por debajo de los 50 dólares o superar los 100 según el estado, los accesorios incluidos y la reputación del vendedor - (eBay)

Dónde comprar un Nokia 1100 actualmente

Amazon, eBay, Mercado Libre, son algunas de las principales opciones para localizar un Nokia 1100 en 2026. La plataforma reúne anuncios de vendedores de distintos países y permite encontrar unidades usadas, equipos reacondicionados y, en menor medida, ejemplares con caja original o sin señales de uso.

Algunas publicaciones tienen precio fijo, mientras que otras funcionan mediante subasta. En ese segundo formato, el valor final depende del número de compradores interesados, sobre todo cuando el dispositivo conserva elementos originales como el cargador, la batería, el manual o el embalaje.

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También es posible encontrar el modelo en mercados locales, tiendas de electrónica usada y grupos especializados en tecnología retro. Estas alternativas pueden reducir el costo de envío, aunque suelen ofrecer menos opciones que los sitios internacionales. En una compra desde otro país, deben considerarse impuestos, aranceles, gastos de transporte y las condiciones de devolución.

Así lucía el sitio web de Nokia en el que exponían las principales características del 1100. (Nokia)

Cuánto puede costar en la actualidad

Un Nokia 1100 funcional, con desgaste visible y sin caja, puede aparecer por debajo de los 50 dólares. En este rango se sitúan los dispositivos destinados a un uso básico o aquellos que presentan marcas en la carcasa, el teclado o la pantalla.

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Las unidades que conservan mejor aspecto, incluyen batería y cargador, o fueron revisadas por el vendedor pueden tener un precio más elevado. Los modelos con caja, manuales y accesorios originales suelen superar los 100 dólares, especialmente cuando se ofrecen en subastas dirigidas a coleccionistas.

No existe una tarifa única para el Nokia 1100. El importe depende de varios factores:

Estado de la carcasa, el teclado y la pantalla.

Funcionamiento de la batería y del cargador.

Presencia de caja, manuales o accesorios originales.

Variante regional y color del dispositivo.

Gastos de envío e impuestos aplicables.

Demanda entre compradores y coleccionistas.

Una publicación con fotografías claras y una descripción completa facilita comprobar si el teléfono enciende, si el teclado responde y si conserva sus piezas originales. La reputación del vendedor también debe formar parte de la revisión antes de realizar el pago.

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El Nokia 1100 alcanzó 250 millones de unidades vendidas en todo el mundo (Nokia)

Conviene revisar la red móvil antes de comprarlo

El Nokia 1100 fue diseñado para llamadas y mensajes de texto a través de redes 2G. Por ese motivo, su utilidad actual depende de que el operador del país mantenga activa una red compatible. Antes de adquirirlo como teléfono de uso diario, es necesario confirmar la disponibilidad de esa infraestructura.

Quienes lo buscan como objeto de colección no necesitan verificar la cobertura, pero sí el estado físico del aparato. Un dispositivo sellado puede tener más interés histórico, aunque una batería almacenada durante años puede requerir sustitución antes de comprobar el funcionamiento.

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El modelo incluye herramientas básicas como alarma, calculadora, linterna, mensajes de texto y Snake II. La ausencia de conexión permanente a internet forma parte de su atractivo para usuarios que prefieren un equipo destinado únicamente a la comunicación esencial.

Nokia presentó el 1100 en 2003, durante la expansión de la telefonía móvil en América Latina, Asia y África. Su carcasa antideslizante, teclado físico y bajo consumo respondían a una demanda de teléfonos resistentes y sencillos de utilizar.

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El dispositivo alcanzó 250 millones de unidades vendidas, una cifra que lo mantiene como el teléfono móvil más vendido de la historia. En 2005, la unidad número mil millones vendida por Nokia fue un 1100 adquirido en Nigeria.

Más de dos décadas después de su lanzamiento, el Nokia 1100 continúa como referencia de una etapa marcada por baterías duraderas, funciones limitadas y dispositivos orientados a llamadas y mensajes.

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