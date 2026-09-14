Tecno

Nokia 1100: dónde comprar en 2026 y cuánto puede costar hoy

El dispositivo presentado en 2003 se convirtió en un símbolo de la telefonía anterior a los teléfonos inteligentes, gracias a su resistencia, sencillez y bajo costo

Cuatro teléfonos móviles Nokia 1100 en colores negro, rojo, amarillo y azul, alineados diagonalmente sobre una superficie gris
Dónde se puede adquirir un Nokia 1100 conservado en estado de colección (Foto: Amazon)
Guardar

El Nokia 1100 sigue disponible en 2026, aunque ya no se fabrica desde hace años y solo circula en el mercado de segunda mano. El teléfono puede encontrarse en plataformas de compraventa, subastas y comunidades de coleccionistas, con precios que varían según el estado de conservación, el funcionamiento y los accesorios incluidos.

La vigencia de este móvil clásico se explica por su lugar en la historia de la telefonía. El Nokia 1100 no tiene internet, cámara, aplicaciones ni acceso a redes sociales, pero mantiene interés entre quienes buscan un teléfono básico, una pieza de colección o un dispositivo asociado a los primeros años de expansión de la telefonía móvil.

PUBLICIDAD

En la actualidad, es complicado encontrar un Nokia 1100 nuevo. Se pueden comprar de segunda mano desde 70 dólares. (eBay)
El valor puede ubicarse por debajo de los 50 dólares o superar los 100 según el estado, los accesorios incluidos y la reputación del vendedor - (eBay)

Dónde comprar un Nokia 1100 actualmente

Amazon, eBay, Mercado Libre, son algunas de las principales opciones para localizar un Nokia 1100 en 2026. La plataforma reúne anuncios de vendedores de distintos países y permite encontrar unidades usadas, equipos reacondicionados y, en menor medida, ejemplares con caja original o sin señales de uso.

Algunas publicaciones tienen precio fijo, mientras que otras funcionan mediante subasta. En ese segundo formato, el valor final depende del número de compradores interesados, sobre todo cuando el dispositivo conserva elementos originales como el cargador, la batería, el manual o el embalaje.

PUBLICIDAD

También es posible encontrar el modelo en mercados locales, tiendas de electrónica usada y grupos especializados en tecnología retro. Estas alternativas pueden reducir el costo de envío, aunque suelen ofrecer menos opciones que los sitios internacionales. En una compra desde otro país, deben considerarse impuestos, aranceles, gastos de transporte y las condiciones de devolución.

Así lucía el sitio web de Nokia en el que exponían las principales características del 1100. (Nokia)
Así lucía el sitio web de Nokia en el que exponían las principales características del 1100. (Nokia)

Cuánto puede costar en la actualidad

Un Nokia 1100 funcional, con desgaste visible y sin caja, puede aparecer por debajo de los 50 dólares. En este rango se sitúan los dispositivos destinados a un uso básico o aquellos que presentan marcas en la carcasa, el teclado o la pantalla.

Las unidades que conservan mejor aspecto, incluyen batería y cargador, o fueron revisadas por el vendedor pueden tener un precio más elevado. Los modelos con caja, manuales y accesorios originales suelen superar los 100 dólares, especialmente cuando se ofrecen en subastas dirigidas a coleccionistas.

No existe una tarifa única para el Nokia 1100. El importe depende de varios factores:

  • Estado de la carcasa, el teclado y la pantalla.
  • Funcionamiento de la batería y del cargador.
  • Presencia de caja, manuales o accesorios originales.
  • Variante regional y color del dispositivo.
  • Gastos de envío e impuestos aplicables.
  • Demanda entre compradores y coleccionistas.

Una publicación con fotografías claras y una descripción completa facilita comprobar si el teléfono enciende, si el teclado responde y si conserva sus piezas originales. La reputación del vendedor también debe formar parte de la revisión antes de realizar el pago.

Muchos recuerdan al Nokia 1100 por el juego de la viborita. (Nokia)
El Nokia 1100 alcanzó 250 millones de unidades vendidas en todo el mundo (Nokia)

Conviene revisar la red móvil antes de comprarlo

El Nokia 1100 fue diseñado para llamadas y mensajes de texto a través de redes 2G. Por ese motivo, su utilidad actual depende de que el operador del país mantenga activa una red compatible. Antes de adquirirlo como teléfono de uso diario, es necesario confirmar la disponibilidad de esa infraestructura.

Quienes lo buscan como objeto de colección no necesitan verificar la cobertura, pero sí el estado físico del aparato. Un dispositivo sellado puede tener más interés histórico, aunque una batería almacenada durante años puede requerir sustitución antes de comprobar el funcionamiento.

El modelo incluye herramientas básicas como alarma, calculadora, linterna, mensajes de texto y Snake II. La ausencia de conexión permanente a internet forma parte de su atractivo para usuarios que prefieren un equipo destinado únicamente a la comunicación esencial.

Nokia presentó el 1100 en 2003, durante la expansión de la telefonía móvil en América Latina, Asia y África. Su carcasa antideslizante, teclado físico y bajo consumo respondían a una demanda de teléfonos resistentes y sencillos de utilizar.

El dispositivo alcanzó 250 millones de unidades vendidas, una cifra que lo mantiene como el teléfono móvil más vendido de la historia. En 2005, la unidad número mil millones vendida por Nokia fue un 1100 adquirido en Nigeria.

Más de dos décadas después de su lanzamiento, el Nokia 1100 continúa como referencia de una etapa marcada por baterías duraderas, funciones limitadas y dispositivos orientados a llamadas y mensajes.

Temas Relacionados

Nokia 1100TeléfonoDónde comprarTecnología-NoticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Apple quiere competir con PlayStation y Xbox y estaría diseñando un mando especial para videojuegos

La empresa llevaría más de un año trabajando en dos dispositivos para iPhone y se lanzarían bajo la marca Beats

Apple quiere competir con PlayStation y Xbox y estaría diseñando un mando especial para videojuegos

El debate sobre la seguridad de la IA frena a las bolsas asiáticas, pero mantiene en alza a las Big Tech en EE.UU.

Las acciones tecnológicas asiáticas cayeron: Samsung retrocedió 4,05% y SK hynix cedió 6,35%, mientras Amazon, Apple y Google lideraron las ganancias en Wall Street

El debate sobre la seguridad de la IA frena a las bolsas asiáticas, pero mantiene en alza a las Big Tech en EE.UU.

Jacob Coxon, el ingeniero que renunció a Anthropic, volvió a advertir sobre el avance de la IA: “El miedo es genuino”

El investigador aseguró que entre los empleados hay temor real sobre lo que podría pasar en un futuro cercano

Jacob Coxon, el ingeniero que renunció a Anthropic, volvió a advertir sobre el avance de la IA: “El miedo es genuino”

SpaceX supera a Apple en Wall Street: los analistas le ven un alza del 51% frente al 5% del fabricante del iPhone

Las proyecciones muestran una expectativa mucho más alta para la empresa espacial de Elon Musk, impulsada por Starlink, los cohetes reutilizables y su negocio de inteligencia artificial

SpaceX supera a Apple en Wall Street: los analistas le ven un alza del 51% frente al 5% del fabricante del iPhone

El 50% de los españoles teme que las fotos publicadas expongan a sus hijos al acoso escolar

La preocupación está relacionada con terceros o ciberdelincuentes que podrían emplear fotografías de menores con fines comerciales o ilegales

El 50% de los españoles teme que las fotos publicadas expongan a sus hijos al acoso escolar

DEPORTES

El accidente escatológico que sufrió una campeona del mundo en una competencia de fitness y abrió debate sobre la salud de los atletas

El accidente escatológico que sufrió una campeona del mundo en una competencia de fitness y abrió debate sobre la salud de los atletas

Los pilotos de la Fórmula 1 criticaron el diseño del circuito tras el Gran Premio de España: “Casi me quedé dormido”

Escándalo en la Premier League: confirmaron que el VAR falló en la jugada de Enzo Fernández que le dio el triunfo al Manchester City en el clásico

La agenda de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, día 2: debutarán Las Leonas y continuará la actividad en la natación

El secreto detrás de la guerra entre el Chino Maidana y Mayweather: la revelación de Broner que el mundo desconocía

TELESHOW

Cabalgatas, vinos y paisajes nevados: la escapada de Ángel de Brito a Mendoza con sus amigas de LAM

Cabalgatas, vinos y paisajes nevados: la escapada de Ángel de Brito a Mendoza con sus amigas de LAM

Sofía Gala habló sobre la realidad del cine independiente en el país: “Una situación complicada”

El nuevo desafío de Rocío Pardo con una obra inmersiva en una cárcel: “Entre camarines y celdas”

El imprevisto bautismo de Vito, el hijo de Sofía Pachano y Santiago Raimundo en una iglesia de Italia: “Pasaron cosas”

Así fue la última cena de nominados de Gran Hermano con Santiago del Moro en vivo: emociones, recuerdos y sorpresas

INFOBAE AMÉRICA

Los chats de Marset: rechazó entregarse a la DEA, amenazó al agente y dijo que sería delincuente toda la vida

Los chats de Marset: rechazó entregarse a la DEA, amenazó al agente y dijo que sería delincuente toda la vida

Crisis cubana condiciona el repunte del tabaco en Sancti Spíritus

El líder mejor pago del planeta: no gobierna ninguna potencia, pero gana más que seis presidentes juntos

Argentina protestó ante Uruguay por el stand británico en la exposición rural que promociona las Islas Malvinas

El sistema financiero salvadoreño llegó a julio con más ganancias y más depósitos, según el Banco Central de Reserva