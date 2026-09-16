Honduras

Honduras: embalses de la capital entran en nivel crítico ante reducción de reservas de agua

Los embalses La Concepción y Los Laureles, principales fuentes de abastecimiento de agua para la capital hondureña, registran niveles inferiores al 26 % de su capacidad

Los embalses que abastecen a la capital hondureña registran niveles inferiores al 26 % de su capacidad. (Foto: REUTERS/Jorge Cabrera)
Los embalses que abastecen a la capital hondureña registran niveles inferiores al 26 % de su capacidad. (Foto: REUTERS/Jorge Cabrera)
Guardar

Los embalses que abastecen de agua potable a la capital hondureña entraron en un escenario de riesgo hídrico crítico, de acuerdo con el más reciente boletín emitido por la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS), que refleja una reducción considerable en las reservas disponibles.

El informe establece que la represa La Concepción se encuentra al 24.84 % de su capacidad, mientras que el embalse Los Laureles registra un nivel de 25.77 %. Ambos sistemas constituyen fuentes importantes para el suministro de agua de los habitantes del Distrito Central.

PUBLICIDAD

La situación mantiene bajo vigilancia a las autoridades municipales, que trabajan en la búsqueda de alternativas para garantizar el abastecimiento de la población ante la disminución de las reservas y las condiciones climáticas que han afectado al país.

Según los datos de UMAPS, el embalse La Concepción presenta actualmente un nivel de 24.84 %, con un volumen almacenado de 8,989 milímetros cúbicos.

El nivel del embalse se ubica en 1,133.46 metros sobre el nivel del mar, mientras que la producción de la planta alcanza los 850 litros por segundo.

Las autoridades analizan el comportamiento de las lluvias y las reservas antes de definir la frecuencia del suministro de agua. (FOTO: Hondudiario)
Las autoridades analizan el comportamiento de las lluvias y las reservas antes de definir la frecuencia del suministro de agua. (FOTO: Hondudiario)

La reducción de las reservas representa un desafío para la administración del servicio, especialmente ante la necesidad de mantener un suministro que permita atender la demanda de la población capitalina durante el periodo de escasez.

PUBLICIDAD

La situación de La Concepción se suma a la registrada en Los Laureles, donde los niveles también se mantienen por debajo del 26 %.

El boletín de UMAPS señala que el embalse Los Laureles registra un nivel de 25.77 %, con un volumen almacenado de 2,709 milímetros cúbicos.

El nivel del embalse se encuentra en 1,015.83 metros sobre el nivel del mar, mientras que la producción de la planta es de aproximadamente 450 litros por segundo.

Los datos reflejan la presión que enfrentan actualmente las fuentes de abastecimiento de la capital, en momentos en que las autoridades analizan distintas medidas para garantizar la continuidad del servicio.

Ante este panorama, la Alcaldía del Distrito Central anunció que trabaja en la incorporación progresiva de nuevas fuentes de agua mediante la habilitación de pozos.

El alcalde Juan Diego Zelaya informó que la municipalidad tiene identificados 41 pozos de su propiedad para incorporarlos progresivamente al sistema. (FOTO: El Heraldo)
El alcalde Juan Diego Zelaya informó que la municipalidad tiene identificados 41 pozos de su propiedad para incorporarlos progresivamente al sistema. (FOTO: El Heraldo)

El alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, informó recientemente que la municipalidad dispone de 41 pozos de su propiedad que serán habilitados como parte de las acciones para enfrentar la crisis hídrica.

De acuerdo con el funcionario, el proceso comenzará con un primer bloque de 15 pozos, cuya puesta en funcionamiento está prevista para los meses de septiembre y octubre.

“Después de que terminemos con los 41 que están en propiedad nuestra, podemos avanzar a lo que son los pozos privados. En este primer bloque son 15 pozos, los que estaremos habilitando en los meses de septiembre y octubre”, detalló Zelaya.

La estrategia contempla posteriormente evaluar la incorporación de pozos privados, una vez que concluya la habilitación de las fuentes que pertenecen a la municipalidad.

El objetivo es ampliar la disponibilidad de agua para la población y reducir la presión sobre los embalses, que actualmente presentan niveles críticos.

Zelaya explicó que la frecuencia con la que se podrá distribuir el agua también estará condicionada por el comportamiento de las lluvias y el estado de las reservas.

Los Laureles almacena 2,709 milímetros cúbicos y su planta mantiene una producción de 450 litros por segundo. (FOTO: La Tribuna)
Los Laureles almacena 2,709 milímetros cúbicos y su planta mantiene una producción de 450 litros por segundo. (FOTO: La Tribuna)

Según el alcalde, si comienzan a registrarse precipitaciones que permitan una recuperación de los niveles, el suministro podría realizarse con una frecuencia de entre siete y nueve días.

No obstante, aclaró que las decisiones sobre el manejo de las represas deberán tomarse con base en las recomendaciones del comité técnico encargado de evaluar las condiciones de los embalses.

“Si las lluvias se comienzan a dar van a poder suministrar el agua cada nueve días o siete, pero tienen que estar revisando con el comité técnico”, explicó.

El funcionario añadió que, si los especialistas determinan que es necesario reducir el volumen de producción de las represas para preservar las reservas existentes, las autoridades deberán aplicar esa medida.

El alcalde señaló que la escasez de agua no es un problema exclusivo de la capital, sino que afecta a diferentes municipios de Honduras.

Zelaya relacionó la situación con los efectos del fenómeno de El Niño, al que atribuyó parte de las condiciones de sequía que han afectado al país y que, según manifestó, también han generado consecuencias en la producción de alimentos.

El funcionario advirtió que en algunos municipios existen dificultades para acceder a alimentos y sostuvo que las autoridades buscan evitar que la crisis hídrica termine generando también problemas sanitarios.

Temas Relacionados

Hondurasembalsesriesgo hídriconivel críticoadvertenciasreservas de aguarepresas

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Próspera ZEDE juramenta nuevo fiscal civil en medio de la disputa jurídica

Próspera ZEDE anunció la incorporación del abogado hondureño Alberto A. Hernández Franks como fiscal civil de esa jurisdicción, un cargo que contempla funciones relacionadas con asuntos civiles, administrativos y de cumplimiento de las normas internas

Próspera ZEDE juramenta nuevo fiscal civil en medio de la disputa jurídica

Fiestas Patrias 2026 cierran con 829 atenciones prehospitalarias y cero fallecidos

El operativo de prevención desplegado durante las Fiestas Patrias 2026 concluyó con 829 atenciones prehospitalarias, 24 traslados en ambulancia según la Comisión Nacional de Prevención en Movilizaciones Masivas (CONAPREMM)

Fiestas Patrias 2026 cierran con 829 atenciones prehospitalarias y cero fallecidos

Una llovizna sorprende los desfiles patrios y dio un respiro al calor en la capital de Honduras

Una llovizna refrescó los desfiles patrios en Tegucigalpa este 15 de septiembre sin detener las actividades por los 205 años de independencia.

Una llovizna sorprende los desfiles patrios y dio un respiro al calor en la capital de Honduras

Privados de libertad hacen historia al presentarse en el Estadio Nacional durante las fiestas patrias en Honduras

La Orquesta Musical Libertad, integrada por hombres y mujeres recluidos en Támara, participará por primera vez en el escenario principal del Estadio Nacional durante la conmemoración del 205 aniversario de independencia de Honduras.

Privados de libertad hacen historia al presentarse en el Estadio Nacional durante las fiestas patrias en Honduras

“Me toca sacar a mi niña adelante”: hondureña es detenida por ICE cuando iba a trabajar en Nashville

La mujer fue interceptada alrededor de las 6:30 de la mañana en el estacionamiento de un complejo de apartamentos. Sus familiares aseguran que agentes migratorios se la llevaron y posteriormente les informaron que sería enviada a Honduras

“Me toca sacar a mi niña adelante”: hondureña es detenida por ICE cuando iba a trabajar en Nashville

TECNO

Códigos de Free Fire para hoy miércoles 16 de septiembre de 2026: diamantes, oro y skins gratis

Códigos de Free Fire para hoy miércoles 16 de septiembre de 2026: diamantes, oro y skins gratis

“Estamos quedándonos sin tiempo para evitar este desenlace”, exempleado de DeepMind sobre las posibles consecuencias negativas de la IA

Xbox Game Pass suma 13 juegos gratis a su catálogo de septiembre de 2026

Amazon cambia salarios: pagarán 20 dólares la hora en puestos operacionales sin experiencia previa

Cómo transmitir ‘Las Guerreras K-pop’ del teléfono al TV, paso a paso

ENTRETENIMIENTO

Robbie Williams aseguró que la moda es su nueva adicción: “Es más saludable y no me mete en problemas con mi esposa”

Robbie Williams aseguró que la moda es su nueva adicción: “Es más saludable y no me mete en problemas con mi esposa”

Hana Kuraki, actriz de cine para adultos, había denunciado a su expareja antes de morir: los detalles del caso

Por primera vez en 97 años, una película producida por el Vaticano buscará una nominación en los Oscar

Nuevo tráiler de “Amanecer en la cosecha” presenta el brutal pasado de Haymitch en los Juegos del Hambre

Hayden Panettiere: su representante responde a la versión que apunta a una pastilla con fentanilo

MUNDO

En Alemania, un pez que llevaba un siglo sin ser visto reaparece en un río y devuelve la esperanza a los expertos

En Alemania, un pez que llevaba un siglo sin ser visto reaparece en un río y devuelve la esperanza a los expertos

El petróleo cierra con fuertes caídas tras versiones de un repunte en la oferta saudí

Estados Unidos denunció a una red mundial de sicarios vinculada a la inteligencia rusa

Kirguistán crece al ritmo de la guerra en Ucrania: cómo se convirtió en el gran puente comercial hacia Rusia

Dos difíciles elecciones regionales en Alemania tambalean el futuro del canciller Merz