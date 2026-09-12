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Códigos para canjear skins y diamantes en Free Fire gratis para hoy 12 de septiembre de 2026

Con códigos como BR43FMAPYEZZ o UPQ7X5NMJ64V, los usuarios pueden acceder a herramientas en el juego y así una ventaja con otros competidores

Free Fire | Desarrolladores: Garena International, 111dots Studio | Distribuidores: Garena International, Garena International I
Free Fire publica códigos promocionales todos los días. Free Fire | Desarrolladores: Garena International, 111dots Studio | Distribuidores: Garena International, Garena International I
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A diario, Free Fire proporciona una serie de códigos para que los usuarios pueden acceder de forma gratuita a ventajas dentro del juego como diamantes, skins, oro, entre otras herramientas.

Los códigos disponibles para hoy 12 de septiembre de 2026 son:

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  • UPQ7X5NMJ64V
  • FFR4G3HM5YJN
  • 6KWMFJVMQQYG
  • 4N8M2XL9R1G3\
  • FFSKTXVQF2NR
  • FFDMNSW9KG2
  • FT4E9Y5U1I3O
  • BR43FMAPYEZZ
  • FPSTQ7MXNPY5
  • FFRSX4CYHLLQ
  • F7F9A3B2K6G8
  • FK3J9H5G1F7D
  • FP9O1I5U3Y2T
  • FM6N1B8V3C4X
  • H8YC4TN6VKQ9
  • S9QK2L6VP3MR
  • 4ST1ZTBZBRP9
  • FZ5X1C7V9B2N
  • FF6YH3BFD7VT
  • FFSGT7KNFQ2X
  • FA3S7D5F1G9H
  • FU1I5O3P7A9S
  • B1RK7C5ZL8YT
  • FFCBRAXQTS9S
Este videojuego para móviles ofrece códigos que se pueden canjear por premios. (Garena)
Los jugadores pueden conseguir beneficios sin realizar compras. (Garena)

Cómo canjear los códigos de Free Fire

Los jugadores de Free Fire pueden canjear códigos promocionales desde el sitio oficial Rewards Redemption Site de Garena. El proceso requiere una cuenta vinculada al juego, por lo que los perfiles de invitado no pueden acceder a la recompensa.

Para obtener los objetos, el usuario debe ingresar al portal, iniciar sesión con el método asociado a su cuenta —como Facebook, Google, X, Apple, VK o Huawei—, copiar el código en el campo correspondiente y pulsar “Confirmar”. Si la operación es válida, el sistema mostrará un aviso de éxito.

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Las recompensas llegarán al correo interno del juego, habitualmente dentro de las 24 horas posteriores. Cada código puede utilizarse una sola vez por cuenta y puede vencer o alcanzar su límite de usos.

Por eso, conviene copiarlo sin modificaciones y verificar que proceda de canales oficiales de Garena. Los premios incluyen artículos virtuales según el código y las condiciones fijadas por la empresa.

Primer plano de una persona sosteniendo un smartphone que muestra una pantalla con una lista de códigos de Free Fire y botones de 'Canjear'.
Los premios pueden incluir diamantes, aspectos para personajes, oro y otros objetos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para qué sirven los códigos de Free Fire

Los códigos promocionales de Free Fire sirven para obtener recompensas dentro del juego sin comprarlas de manera directa.

Al canjearlos, los jugadores pueden recibir objetos virtuales que se incorporan a su cuenta.

Entre los premios disponibles pueden figurar artículos para personalizar la experiencia, además de oro y diamantes.

Los objetos se muestran en la colección o el inventario del jugador, mientras que las monedas virtuales se acreditan automáticamente en la cuenta. La recompensa concreta depende de cada código y de las condiciones definidas por Garena.

(Garena)
El jugador tiene que acceder al sitio oficial de canje. (Garena)

Los códigos son combinaciones de 12 o 16 caracteres, con letras mayúsculas y números. Por lo general, se usan una sola vez por cuenta, tienen fecha de vencimiento y pueden estar limitados a una región determinada. Por eso, un código puede dejar de funcionar aunque haya sido publicado recientemente.

Para recibir los premios, la cuenta debe estar vinculada a una plataforma de acceso: los perfiles de invitado no pueden canjearlos.

Tras completar el proceso en el sitio oficial de recompensas, el contenido llega al correo interno del juego o se suma directamente al saldo del usuario.

Dónde descargar Free Fire

Free Fire se descarga desde las tiendas oficiales de aplicaciones para dispositivos móviles. Garena recomienda utilizar Google Play en Android y la App Store en iPhone o iPad, y evitar archivos APK o enlaces de sitios no autorizados.

Este juego se encuentra únicamente disponible para móviles. (Free Fire / Garena)
Este juego se encuentra únicamente disponible para móviles. (Free Fire / Garena)

Antes de instalarlo, el usuario debe comprobar que la aplicación corresponda al desarrollador indicado en la tienda y revisar los requisitos de compatibilidad de su equipo. La disponibilidad puede variar según la región.

Tras completar la descarga, basta con abrir el juego y seguir las indicaciones de registro o inicio de sesión. Descargarlo desde canales oficiales ayuda a recibir actualizaciones.

Cómo empezar a jugar Free Fire

Para empezar a jugar Free Fire, descarga la aplicación desde una tienda oficial y crea una cuenta o inicia sesión.

Los artículos obtenidos se enviarán al buzón interno de Free Fire. - crédito Garena
Los artículos obtenidos se enviarán al buzón interno de Free Fire. - crédito Garena

Elige un modo de juego desde el menú principal: Battle Royale y Clash Squad figuran entre las opciones disponibles.

En las partidas de Battle Royale, el objetivo es sobrevivir y ser el último jugador o equipo en pie. Revisa los controles, ajusta la sensibilidad y practica el disparo en el campo de entrenamiento. Durante la partida, busca armas, munición y protección, pero evita permanecer fuera de la zona segura.

Puedes seleccionar un personaje y adaptar sus habilidades a tu estrategia. Garena también ofrece recomendaciones de uso de habilidades y combinaciones para nuevos jugadores.

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