Ver Real Madrid vs Elche en Fútbol Libre o Roja Directa expone el dispositivo a publicidad y fraudes

Es clave seguir los encuentros del Real Madrid en plataformas con derechos de transmisión. (Fotocomposición Infobae)

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La búsqueda de páginas para ver Real Madrid vs Elche por la Liga española fuera de las plataformas con derechos de transmisión puede llevar a páginas que prometen acceso gratuito al partido, entre ellas Fútbol Libre o Roja Directa.

El uso de servicios de retransmisión no autorizados expone los dispositivos a publicidad invasiva, fraudes y amenazas digitales, sumado a posibles consecuencias legales por el acceso o la distribución de contenidos protegidos.

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La Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) advierte que los sitios de piratería digital presentan riesgos para la seguridad de los usuarios. El problema no se limita a una transmisión que se interrumpe o a una mala calidad de imagen: puede incluir malware, robo de datos bancarios, suscripciones engañosas y el uso de redes o servidores vinculados con actividades ilegales.

INTERPOL alerta los riesgos de navegar por páginas piratas. (Foto: REUTERS / Edgar Su / Foto de archivo)

Qué pasa al ingresar a una página que promete ver partidos gratis

Las plataformas que ofrecen partidos de La Liga española sin autorización suelen financiarse con publicidad. Al ingresar, el usuario puede enfrentar ventanas emergentes, redirecciones automáticas, avisos que simulan alertas del sistema y botones de reproducción que llevan a sitios ajenos a la transmisión.

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Esa dinámica busca captar clics y, en algunos casos, inducir descargas o registros. Un aviso que asegura que el teléfono tiene un virus, que exige actualizar un reproductor o que promete una mejor señal puede conducir a una aplicación no verificada.

Cómo puede infectar un malware a un celular, una computadora o un televisor

INTERPOL señala que páginas y redes de intercambio de archivos que distribuyen contenidos pirateados pueden contener malware o virus. Este software puede dañar el dispositivo, alterar su funcionamiento, bloquear archivos o recopilar datos personales almacenados en la computadora o el teléfono.

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Las descargas de supuestos reproductores, extensiones o actualizaciones pueden instalar programas que roban datos o alteran el funcionamiento del dispositivo. (Imagen ilustrativa Infobae)

El riesgo aumenta si el usuario descarga extensiones, archivos APK, reproductores o supuestas actualizaciones para acceder al encuentro. Una infección puede comprometer contraseñas, sesiones abiertas de correo y datos guardados en el navegador.

Por qué los sitios web piratas pueden facilitar el robo de datos personales

Los contenidos sin licencia pueden utilizarse como una trampa para obtener contraseñas, información bancaria y otros datos confidenciales. Un formulario que aparenta ser necesario para activar la transmisión puede pedir una dirección de correo, una contraseña o los datos de una tarjeta.

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La sugerencia de las autoridades es evitar reutilizar claves y no ingresar información financiera en sitios que ofrecen partidos sin identificar de forma clara a la empresa responsable.

Formularios de registro y alertas falsas pueden utilizarse para obtener correos, contraseñas y datos de tarjetas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si una página exige crear una cuenta para ver Real Madrid vs Elche, conviene comprobar primero si el servicio posee los derechos de emisión en el país desde el que se realiza la conexión.

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Qué riesgos legales hay al usar ver partidos en apps piratas

La descarga o distribución de obras protegidas por derechos de autor sin permiso puede derivar en acciones legales, multas o penas de prisión, según la legislación aplicable.

La situación jurídica varía entre países y depende de la conducta concreta, pero la falta de una autorización del titular de los derechos constituye un elemento central.

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Asimismo, INTERPOL advierte sobre el uso de servidores proxy. Suscribirse a estos servicios puede generar exposición adicional si fueron utilizados en ataques de denegación de servicio distribuida u otras maniobras ilícitas. El espectador no siempre conoce la infraestructura que utiliza ni el destino de los datos que entrega.

Las páginas ilegales muestran muchos anuncios y ventanas emergentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo identificar una opción ilegal para ver partidos en línea

Una señal de alerta es la oferta de una gran cantidad de partidos, películas o series de forma gratuita o a un precio muy inferior al habitual. Los proveedores legítimos comercializan sus paquetes dentro de los territorios donde poseen derechos, con información visible sobre precios, condiciones de uso y atención al cliente.

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INTERPOL sugiere mantener actualizado el sistema operativo, el navegador y las aplicaciones, sumado a contar con antivirus y firewall al día.

Aun con esas medidas, la forma más segura de evitar estos riesgos consiste en consultar las alternativas oficiales de transmisión disponibles en cada territorio y no descargar programas para acceder a enlaces no autorizados.

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