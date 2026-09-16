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El gran partido de Cuti Romero en la goleada de Atlético de Madrid: del remate que casi termina en grito al elogio de Simeone

El Colchonero se impuso por 4-0 ante el Osasuna y el defensor argentino cerró una buena actuación en la previa al clásico ante el Real Madrid: “Nos vemos el domingo”

El Cuti cerró una buena actuación
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Cristian Cuti Romero disputó otro partido sólido en la victoria del Atlético de Madrid por 4-0 sobre el Osasuna, en el Estadio Metropolitano, por la sexta fecha de La Liga. El defensor argentino jugó 68 minutos como titular y recibió el elogio público de Diego Simeone, quien destacó el rendimiento que viene mostrando desde su llegada al club.

El técnico rojiblanco se refirió a la actuación de Romero en la conferencia de prensa posterior al encuentro. “Son dos años que estamos detrás de él. Él también hace dos años que quería venir. El club hizo un gran esfuerzo para poder contar con él y nos da lo que necesitamos, lo que tiene”, afirmó Simeone.

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El conjunto colchonero fue superior de principio a fin ante un Osasuna que ofreció poca resistencia. El equipo de Simeone dominó la posesión con un 70% y generó 16 remates solo en el primer tiempo, cinco de ellos al arco, frente a apenas dos disparos del rival en todo el partido.

*El resumen del partido

Jonathan David abrió el marcador a los 23 minutos con un remate al primer palo tras quedar mano a mano con el arquero. En el complemento, Kang-in Lee amplió la ventaja a los 9 minutos, Robin Le Normand marcó el tercero a los 18 con una resolución que Simeone calificó como “propia de un delantero” y Álex Baena cerró la goleada a los 37.

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Julián Álvarez no fue convocado para el partido debido a una sobrecarga muscular. El entrenador argentino decidió no arriesgar al delantero de cara al derbi ante el Real Madrid, que el Atlético disputará el próximo domingo como local.

Cuti Romero cerró una buena actuación (REUTERS/Susana Vera)
Cuti Romero cerró una buena actuación (REUTERS/Susana Vera)

El desempeño de Romero se reflejó en las estadísticas del partido. De los 60 pases que intentó, 54 llegaron a destino, con un 90% de acierto. El defensor ganó el 75% de los duelos aéreos que disputó, un dato relevante si se considera que enfrentó a delanteros como Ante Budimir.

El zaguero también tuvo un 100% de acierto en los balones divididos, realizó tres despejes y llegó a rematar de cabeza en una jugada ofensiva que se fue apenas desviada. Romero fue reemplazado a los 23 minutos del segundo tiempo por Marc Pubill. Pero antes de eso estuvo a punto de marcar un verdadero golazo: recibió en tres cuartos de cancha, se perfiló y sacó un remate potente que exigió al arquero Aitor Fernández a volar y estirarse para evitar una nueva caída de su valla.

Simeone remarcó además la importancia de recuperar la solidez defensiva del equipo, que venía de perder ante el Athletic Club y el Liverpool. Con las victorias consecutivas frente a la Real Sociedad y el Osasuna, el Atlético mantuvo la portería en cero en dos partidos seguidos.

“Tiene mucha personalidad y jerarquía y lo necesitamos tal cual lo ven. Vino para ser importante en el club y en el equipo”, agregó el entrenador sobre el defensor argentino. Con este resultado, el Atlético de Madrid quedó tercero en la tabla de posiciones con 13 puntos, detrás de Barcelona y Real Madrid, a la espera del derbi madrileño del próximo fin de semana.

“Gran partido hoy de todos. A seguir creciendo e ir por más siempre. Nos vemos el domingo”, escribió el Cuti en sus redes sociales para festejar el triunfo del elenco colchonero.

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