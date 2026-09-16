Triple festejo argentino en el WTA 250 de San Pablo: Solana Sierra, Jazmín Ortenzi y Nadia Podoroska avanzaron a octavos

La marplatense superó en tres sets a la canadiense Cadence Brace

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El tenis femenino argentino tuvo una gran jornada en el WTA 250 de San Pablo, Brasil, donde Solana Sierra, Jazmín Ortenzi y Nadia Podoroska aseguraron su lugar en los octavos de final del certamen.

Sierra, 90ª del ranking WTA y tercera preclasificada del cuadro, tuvo que esperar hasta este miércoles para sellar su clasificación. Su partido de segunda ronda ante la canadiense Cadence Brace (258ª) se había interrumpido el martes por la lluvia, cuando el marcador estaba 4-4 en el set decisivo. Al reanudarse la acción, la número 1 del tenis argentino impuso su jerarquía y se quedó con la victoria por 6-4, 3-6 y 6-1, en un encuentro parejo que se definió recién en el tercer parcial.

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La próxima parada de Sierra será la neerlandesa Suzan Lamens (182ª), con quien se medirá este jueves desde las 15 (hora argentina) por un boleto a cuartos de final.

La marplatense de 22 años volvió a sonreír tras una gira norteamericana sin triunfos y una prematura eliminación en el US Open, donde fue superada por Elina Svitolina, número 9° del mundo, en el debut. Entonces, la ucraniana nunca le permitió entrar en ritmo y la derrotó por un contundente 6-1 y 6-2 en apenas 52 minutos de juego.

Por su parte, Jazmín Ortenzi (160ª del escalafón mundial) tuvo una sólida actuación frente a la francesa Chloe Paquet (319ª), a quien superó por un claro 6-3 y 6-2.

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Por un lugar entre las ocho mejores, la riojana de 24 años enfrentará a la ganadora del cruce entre la española Paula Badosa, número 70 del mundo y segunda cabeza de serie del torneo, y la lucky loser lituana Justina Mikulskyte (237ª). Ese duelo, al igual que el de Sierra, se jugará este jueves desde las 15.

Nadia Podoroska había inaugurado la racha argentina en el certamen que se juega sobre canchas rápidas al aire libre y reparte puntos para el ranking WTA. La rosarina, ubicada en el puesto 317 del ranking WTA, venció el martes a la italiana Lucrezia Stefanini (119ª) por 6-3 y 6-4.

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Nadia Podoroska sigue sumando buenas noticias (Crédito: Reuters/Geoff Burke)

Podoroska, semifinalista de Roland Garros en 2020 y que llegó a ser 36° del mundo, sigue en la búsqueda de recuperar terreno en el circuito y su presencia en los octavos de final de San Pablo es una señal alentadora para ella. Este jueves, a partir de las 17:30, tendrá una prueba exigente ante la alemana Eva Lys, 99ª y quinta preclasificada del cuadro principal.

A diferencia de Sierra, Podoroska tuvo un estreno ganador en la reciente edición del US Open: revirtió el marcador frente a la suiza Simona Waltert (97°) por 4-6, 7-6 (5) y 6-3, en dos horas y 48 minutos. Fue su primera victoria en un Grand Slam en más de dos años, antes de su eliminación a manos de la Iga Swiatek, entonces número 8 -y ex N°1- del mundo, por 6-3 y 6-2. Tras esa presentación, la jugadora de 29 años disputó el WTA 125 de Barranquilla, sobre cemento, donde llegó hasta la segunda ronda.

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Esta semana, en San Pablo, el tenis femenino argentino logró instalar a tres representantes entre las mejores 16 de un mismo torneo WTA 250. Para Sierra, Ortenzi y Podoroska, la ilusión de llegar más lejos está viva.