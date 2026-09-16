Deportes

Triple festejo argentino en el WTA 250 de San Pablo: Solana Sierra, Jazmín Ortenzi y Nadia Podoroska avanzaron a octavos

Las tres representantes albicelestes aseguraron un lugar entre las 16 mejores del torneo que se disputa sobre canchas rápidas

La marplatense superó en tres sets a la canadiense Cadence Brace

Guardar

El tenis femenino argentino tuvo una gran jornada en el WTA 250 de San Pablo, Brasil, donde Solana Sierra, Jazmín Ortenzi y Nadia Podoroska aseguraron su lugar en los octavos de final del certamen.

Sierra, 90ª del ranking WTA y tercera preclasificada del cuadro, tuvo que esperar hasta este miércoles para sellar su clasificación. Su partido de segunda ronda ante la canadiense Cadence Brace (258ª) se había interrumpido el martes por la lluvia, cuando el marcador estaba 4-4 en el set decisivo. Al reanudarse la acción, la número 1 del tenis argentino impuso su jerarquía y se quedó con la victoria por 6-4, 3-6 y 6-1, en un encuentro parejo que se definió recién en el tercer parcial.

PUBLICIDAD

La próxima parada de Sierra será la neerlandesa Suzan Lamens (182ª), con quien se medirá este jueves desde las 15 (hora argentina) por un boleto a cuartos de final.

La marplatense de 22 años volvió a sonreír tras una gira norteamericana sin triunfos y una prematura eliminación en el US Open, donde fue superada por Elina Svitolina, número 9° del mundo, en el debut. Entonces, la ucraniana nunca le permitió entrar en ritmo y la derrotó por un contundente 6-1 y 6-2 en apenas 52 minutos de juego.

Por su parte, Jazmín Ortenzi (160ª del escalafón mundial) tuvo una sólida actuación frente a la francesa Chloe Paquet (319ª), a quien superó por un claro 6-3 y 6-2.

PUBLICIDAD

Por un lugar entre las ocho mejores, la riojana de 24 años enfrentará a la ganadora del cruce entre la española Paula Badosa, número 70 del mundo y segunda cabeza de serie del torneo, y la lucky loser lituana Justina Mikulskyte (237ª). Ese duelo, al igual que el de Sierra, se jugará este jueves desde las 15.

Nadia Podoroska había inaugurado la racha argentina en el certamen que se juega sobre canchas rápidas al aire libre y reparte puntos para el ranking WTA. La rosarina, ubicada en el puesto 317 del ranking WTA, venció el martes a la italiana Lucrezia Stefanini (119ª) por 6-3 y 6-4.

Nadia Podoroska sigue sumando buenas noticias (Crédito: Reuters/Geoff Burke)
Nadia Podoroska sigue sumando buenas noticias (Crédito: Reuters/Geoff Burke)

Podoroska, semifinalista de Roland Garros en 2020 y que llegó a ser 36° del mundo, sigue en la búsqueda de recuperar terreno en el circuito y su presencia en los octavos de final de San Pablo es una señal alentadora para ella. Este jueves, a partir de las 17:30, tendrá una prueba exigente ante la alemana Eva Lys, 99ª y quinta preclasificada del cuadro principal.

A diferencia de Sierra, Podoroska tuvo un estreno ganador en la reciente edición del US Open: revirtió el marcador frente a la suiza Simona Waltert (97°) por 4-6, 7-6 (5) y 6-3, en dos horas y 48 minutos. Fue su primera victoria en un Grand Slam en más de dos años, antes de su eliminación a manos de la Iga Swiatek, entonces número 8 -y ex N°1- del mundo, por 6-3 y 6-2. Tras esa presentación, la jugadora de 29 años disputó el WTA 125 de Barranquilla, sobre cemento, donde llegó hasta la segunda ronda.

Esta semana, en San Pablo, el tenis femenino argentino logró instalar a tres representantes entre las mejores 16 de un mismo torneo WTA 250. Para Sierra, Ortenzi y Podoroska, la ilusión de llegar más lejos está viva.

Temas Relacionados

Tenis ArgentinoWTA 250 de San PabloSolana SierraNadia PodoroskaJazmín OrtenziSan PabloWTABrasildeportes-argentina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

“Era esperar la muerte”: explosivas declaraciones del técnico de Inglaterra sobre la remontada épica de Argentina en el Mundial

Thomas Tuchel realizó un minucioso análisis sobre la derrota de los europeos ante la Albiceleste en las semifinales

“Era esperar la muerte”: explosivas declaraciones del técnico de Inglaterra sobre la remontada épica de Argentina en el Mundial

Copa Davis: Molteni y Andreozzi vuelven a formar dupla para la serie ante Turquía

Los argentinos destacaron las condiciones del Ruca Che y contaron cómo viven la preparación para el cruce del Grupo Mundial I, que se disputará el sábado 19 y domingo 20 de septiembre

Copa Davis: Molteni y Andreozzi vuelven a formar dupla para la serie ante Turquía

El posteo de Alexis Mac Allister que causó furor: las comparaciones con una icónica saga de ciencia ficción

El futbolista argentino compartió fotos con un estilismo completamente en negro que superaron los 210.000 me gusta, mientras atraviesa un buen presente futbolístico con el Liverpool en la Premier League

El posteo de Alexis Mac Allister que causó furor: las comparaciones con una icónica saga de ciencia ficción

La dura sanción a Chacarita por la guerra en su barra y el castigo al que se expone Platense por los incidentes en la Libertadores

El Funebrero sufrió un traspié en su lucha por mantener la categoría en la Primera Nacional. En tanto, las imágenes de lo ocurrido en el reducto del Calamar están siendo evaluadas por la Aprevide

La dura sanción a Chacarita por la guerra en su barra y el castigo al que se expone Platense por los incidentes en la Libertadores

Lo volvieron a convocar a la selección argentina y anotó un golazo de volea por la Europa League: su particular festejo

Facundo Medina volvió a marcar en el Bayer Leverkusen, que derrotó 2-0 al Celje de Eslovenia

Lo volvieron a convocar a la selección argentina y anotó un golazo de volea por la Europa League: su particular festejo

MALDITOS NERDS

Dragon Quest supera los 100 millones de copias vendidas tras cuatro décadas

Dragon Quest supera los 100 millones de copias vendidas tras cuatro décadas

Acompañado a la fuerza: Un análisis sobre Wolverine y el diseño de juegos AAA

Sega detecta que ‘Like a Dragon’ atrae fans más allá de los juegos

Jessica Chastain acecha como un demonio en el nuevo tráiler de ‘La otra madre’

‘Aniimo’ debuta con más de 106.000 jugadores en Steam y reseñas divididas

ENTRETENIMIENTO

Hana Kuraki, actriz de cine para adultos, había denunciado a su expareja antes de morir: los detalles del caso

Hana Kuraki, actriz de cine para adultos, había denunciado a su expareja antes de morir: los detalles del caso

Huella salvadoreña en la Gran Manzana: Fátima Cuéllar y Daysi Navarro deslumbraron en la Semana de la Moda en Nueva York

Por primera vez en 97 años, una película producida por el Vaticano buscará una nominación en los Oscar

Nuevo tráiler de “Amanecer en la cosecha” presenta el brutal pasado de Haymitch en los Juegos del Hambre

Hayden Panettiere: su representante responde a la versión que apunta a una pastilla con fentanilo

INFOBAE AMÉRICA

Cómo el humo de los incendios podría estar reescribiendo el equilibrio de los ecosistemas

Cómo el humo de los incendios podría estar reescribiendo el equilibrio de los ecosistemas

PIB de Panamá aumentó 6.4% en el segundo trimestre

El Salvador reconoce a los medallistas de Santo Domingo 2026 y a otros deportistas ganadores en competencias internacionales

Costa Rica y Estados Unidos refuerzan cooperación en seguridad y migración tras reunión entre Manuel Tovar y Marco Rubio

El ICE detuvo en Virginia al opositor nicaragüense Denis Palacios Hernández, uno de los expulsados por el régimen